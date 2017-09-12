 Двое украинских воинов получили ранения во время обстрела из гранатомета под Крымским, - штаб АТО

В вечерней сводке отмечается: "С полуночи в районе проведения АТО зафиксированы 4 факта открытия огня со стороны противника. Из них один обстрел характеризуется как неприцельный.
В то же время даже незначительная активность врага привела к ранениям наших бойцов. Так, около 7 утра во время обстрела опорного пункта сил АТО из гранатомета у Крымского два военнослужащих украинской армии получили ранения.
На Донецком направлении противник дважды бил из крупнокалиберных пулеметов по нашим укреплениям в Авдеевский промзоне.
А на Приморском направлении из стрелкового оружия российские наемники неприцельно обстреляли укрепления сил АТО в окрестностях Талаковки".
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Сподіваюсь, що поранення не важкі
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так это все...
чтоб им такое перемирие... в Чечню!
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а кадырка и сам может открыть второй фронт (и без моих соплей) только золотой запас атамана кончиться (или сам атаман)....
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ВСІМ РЕПОСТ. !!!!!!!!!!!!!!!11
У ВІННИКАХ ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ ЗАБЛОКОВАНО ВЕТЕРАНІВ БАТАЛЬЙОНУ ДОНБАС, ПІД НАДУМАНИМ ПРИВОДОМ ПРОВОДИЛИ ОБШУКИ НА ПРОТЯЗІ 6 ГОДИН. ЗАРАЗ ГОТУЄТЬСЯ ШТУРМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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А как самое кошерное и самое мыролюбное безальтернативное перемирие объявленное гнойным вальцманатом? Или это опять перемещение грузов с мышыбратьями?
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