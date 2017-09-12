 Двое украинских воинов получили ранения во время обстрела из гранатомета под Крымским, - штаб АТО

В вечерней сводке отмечается: "

С полуночи в районе проведения АТО зафиксированы 4 факта открытия огня со стороны противника. Из них один обстрел характеризуется как неприцельный.

В то же время даже незначительная активность врага привела к ранениям наших бойцов. Так, около 7 утра во время обстрела опорного пункта сил АТО из гранатомета у Крымского два военнослужащих украинской армии получили ранения.

На Донецком направлении противник дважды бил из крупнокалиберных пулеметов по нашим укреплениям в Авдеевский промзоне.