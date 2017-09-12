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 Происшествия
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 Двое украинских воинов получили ранения во время обстрела из гранатомета под Крымским, - штаб АТО

ато

После вчерашних почти трех десятков обстрелов украинских позиций из различных видов гранатометов и минометов сегодня боевики существенно уменьшили свою активность.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "С полуночи в районе проведения АТО зафиксированы 4 факта открытия огня со стороны противника. Из них один обстрел характеризуется как неприцельный.

В то же время даже незначительная активность врага привела к ранениям наших бойцов. Так, около 7 утра во время обстрела опорного пункта сил АТО из гранатомета у Крымского два военнослужащих украинской армии получили ранения.

На Донецком направлении противник дважды бил из крупнокалиберных пулеметов по нашим укреплениям в Авдеевский промзоне.

А на Приморском направлении из стрелкового оружия российские наемники неприцельно обстреляли укрепления сил АТО в окрестностях Талаковки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб
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Одуження хлопцям..........
Сподіваюсь, що поранення не важкі
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"перемирием" ...накрыло?
так это все...
чтоб им такое перемирие... в Чечню!
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Так поїдь в Чечню, відкрий 2 фронт. Скільки знаю чеченців - чесних не зустрічав. Всі бандюки.
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просто "перемирие" не перемирие - а игра в одни ворота!

а кадырка и сам может открыть второй фронт (и без моих соплей) только золотой запас атамана кончиться (или сам атаман)....
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щеколадное школьное перемирие,альтернативы нет и мырный план - все для уничтожения ВСУ и в угоду хуйлу.
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а что хуйло разве не отпало? или оно опять напало?
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УВАГА !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВСІМ РЕПОСТ. !!!!!!!!!!!!!!!11
У ВІННИКАХ ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ ЗАБЛОКОВАНО ВЕТЕРАНІВ БАТАЛЬЙОНУ ДОНБАС, ПІД НАДУМАНИМ ПРИВОДОМ ПРОВОДИЛИ ОБШУКИ НА ПРОТЯЗІ 6 ГОДИН. ЗАРАЗ ГОТУЄТЬСЯ ШТУРМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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сбрось ссылку где про ЭТО подробнее можно узнать (пока цензор тебя не блокирровал)
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https://strana.ua/news/92314-natspolitsija-zablokirovala-batalon-donbass-pod-lvovom.html
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І як завжди відмітився героїчний захоплювач донецької адміністрації Константін Грішин.
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почему любой, даже незначительный обстрел, приводит к ранениям? значит в 21-ом веке тактика не поменялась со времен 1-ой мировой войны - сидеть в окопе (блиндаже) и ждать...это тупо и неэффективно, но начальство, которое училось на подвигах конницы Буденного, видно считает, что это нормально и ничего не желает менять, только летнюю форму на зимнюю...
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потому, что командование не подвозит крепкие стройматериалы на перекрытия блиндажей...
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Ой вэй! Как жежь так?
А как самое кошерное и самое мыролюбное безальтернативное перемирие объявленное гнойным вальцманатом? Или это опять перемещение грузов с мышыбратьями?
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Мы имеем сейчас то, что называется воинским преступлением. Главнокомандующий отдал приказ о прекращении огня на на основании которых нет ни в одном юридическом документе. В результате этого каждый день убитые или раненые. Придет время и за это нужно будет отвечать.
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- а вывели в чисто поле под Дебальцево 3000 человек Украинцев, расположили так что удобно было их уничтожить из ракетных установок и приказали не отступать - а потом расстреляли как баранов. Кто будет нести ответственность?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое украинских воинов получили ранения во время обстрела из гранатомета под Крымским, - штаб АТО
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