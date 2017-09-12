 Депутат сельсовета задержан на Львовщине при получении 12 тысяч взятки, - Нацполиция. ФОТО

В сообщении отмечается: "12 тысяч гривен требовал чиновник от граждан за возможность похоронить человека на территории местного кладбища, которое расположено в элитном районе.
Сегодня, 12 сентября, правоохранители задержали депутата сельсовета, кстати является председателем депутатской комиссии по вопросам контроля за захоронением, при получении неправомерной выгоды за решение вопроса.
Решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, будут проверяться причастность депутата к совершению аналогичных преступлений".
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ВСІМ РЕПОСТ. !!!!!!!!!!!!!!!11
У ВІННИКАХ ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ ЗАБЛОКОВАНО ВЕТЕРАНІВ БАТАЛЬЙОНУ ДОНБАС, ПІД НАДУМАНИМ ПРИВОДОМ ПРОВОДЯТЬСЯ ОБШУКИ НА ПРОТЯЗІ 6 ГОДИН.
НЕРЕФОРМОВАНА ВЛАДА ТА СИЛОВІ СТРУКТУРИ АТАКУЮТЬ ДОБРОВОЛЬЦІВ.
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