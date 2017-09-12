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Все про:взятка (4481) Львовщина (1637)

 Депутат сельсовета задержан на Львовщине при получении 12 тысяч взятки, - Нацполиция. ФОТО

Оперативники Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции, следователи областной полиции при процессуальном руководства прокуратуры разоблачили схему взимания взяток, организованную депутатом сельсовета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В сообщении отмечается: "12 тысяч гривен требовал чиновник от граждан за возможность похоронить человека на территории местного кладбища, которое расположено в элитном районе.

Сегодня, 12 сентября, правоохранители задержали депутата сельсовета, кстати является председателем депутатской комиссии по вопросам контроля за захоронением, при получении неправомерной выгоды за решение вопроса.

Решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, будут проверяться причастность депутата к совершению аналогичных преступлений".

Смотрите также: Судья и чиновник Пенсионного фонда задержаны в Мукачево при получении 8 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Депутат сельсовета задержан на Львовщине при получении 12 тысяч взятки, - Нацполиция 01

Депутат сельсовета задержан на Львовщине при получении 12 тысяч взятки, - Нацполиция 02

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офшоренко трясите, он у народа Украины - украл миллионы..
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-ПОРА СОЗДАВАТЬ ШТРАФБАТЫ ИЗ ПРИКОРЫТНЫХ И СЛАТЬ НА ПЕРЕДОК !!!
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Ну этот точно пополнит "нулевую" статистику посаженных коррупционеров, ведь у него нет денег на судей и адвокатов
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где оно, самоуправление, я спрашиваю? Этот голова явно из БПП, хотя и не знает кто такой Петро Порошенко. Нужно старост выбирать, из местных.
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УВАГА !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВСІМ РЕПОСТ. !!!!!!!!!!!!!!!11

У ВІННИКАХ ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ ЗАБЛОКОВАНО ВЕТЕРАНІВ БАТАЛЬЙОНУ ДОНБАС, ПІД НАДУМАНИМ ПРИВОДОМ ПРОВОДЯТЬСЯ ОБШУКИ НА ПРОТЯЗІ 6 ГОДИН.
НЕРЕФОРМОВАНА ВЛАДА ТА СИЛОВІ СТРУКТУРИ АТАКУЮТЬ ДОБРОВОЛЬЦІВ.
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сабаковцы получили команду ФАС.. поросенко до ростова не добежит..
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Отакі вони всі,депутати,що сільради,що верховной ради.
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Ви, кляті х-лоботи, не вкурсі проблем м.Львова і ср-те без розбору. Ваш "собіпоміч" за 10р правління не вирішив жодної назрілої проблеми міста. Це не тільки захоронення відходів. Місто не має території під цивілізований цвинтар. Львівяни хоронять своїх рідних по селах і містечках області, вирішують проблему як хто може.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДепутат сельсовета задержан на Львовщине при получении 12 тысяч взятки, - Нацполиция. ФОТО
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