 Депутат сельсовета задержан на Львовщине при получении 12 тысяч взятки, - Нацполиция. ФОТО

12 тысяч гривен требовал чиновник от граждан за возможность похоронить человека на территории местного кладбища, которое расположено в элитном районе.

Сегодня, 12 сентября, правоохранители задержали депутата сельсовета, кстати является председателем депутатской комиссии по вопросам контроля за захоронением, при получении неправомерной выгоды за решение вопроса.

Решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



