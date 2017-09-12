 "Приватизация госсобствености должна происходить без инвесторов страны-агрессора", - Порошенко на Нацсовете реформ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
Петр Порошенко поблагодарил Правительство, специалистов международных организаций, представителей Президента, которые участвовали в разработке документа. "Должны, наконец, усовершенствовать законодательство приватизации. Не только из-за введения электронных аукционов, а полностью обеспечить прозрачный процесс", - подчеркнул Глава государства.
Президент отметил, что у власти есть желание и политическая воля обеспечить приватизацию объектов государственной собственности эффективно, открыто, конкурентоспособности и по новым законодательным нормам, которые обеспечат доступ к этому процессу отечественных и иностранных инвесторов, исключая страны-агрессора.
По его словам, необходимо обсудить и в кратчайшие сроки предложить парламенту оптимальный вариант приватизационных правил.
Президент подчеркнул, что приватизация важна не только привлечением средств. "(Она важна) поиском эффективных собственников, которые обеспечат рост экономики, выпуск конкурентной продукции, рост экспорта, восстановление валютного баланса государства", - сказал Президент.
Он добавил, что нужен рост прямых иностранных инвестиций: "Время, когда мы выживали только на привлечении кредитов - завершился. Сейчас большинство поступлений средств должно обеспечиваться в виде прямых иностранных инвестиций".
Приватизация также является важным элементом антикоррупционной стратегии.
Петр Порошенко подчеркнул, что важной составляющей законопроекта является введение электронных прозрачных аукционов при приватизации. "Это позволит ускорить процесс, сделать его прозрачным, сделать прозрачными и участников аукциона, и привлечь эффективных собственников", - подчеркнул он.
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Цинизму Пети нет границ.
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честность Президента
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, да-да,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.
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Кто мне по быстрому назовет парочку всемирно известных Польских олигархов?
Ну или Венгерских,или Чешских,или Словацких,Болгарских,Румынских?
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Тогда Беня предложил цену 1 миллиард баксов ... Кто-то сомневается , что реальная цена по оценке самого же Бени была в разы выше , раз он старался быть без конкурентов на тендере ?
Теперь внимание -- сегодня эта банда , воремя войны , разгула коррупции , рейдерства предлагает цену за тот же завод по цене металлолома . 100 миллионов , вместо 1 миллиарда .
Это называется приватизация ?!
Нет это раздача за беценок своим "любым друзям" !
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