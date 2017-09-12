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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Порошенко (13773) приватизация (823)

 "Приватизация госсобствености должна происходить без инвесторов страны-агрессора", - Порошенко на Нацсовете реформ

приватизация

Под председательством Президента Петра Порошенко Национальный совет реформ рассмотрел законопроект, направленный на обеспечение прозрачности и эффективности приватизации государственных предприятий. Глава государства подчеркнул, что этот вопрос является чрезвычайно важным для Украины, ее инвестиционного климата и перспектив, экономического роста.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

Петр Порошенко поблагодарил Правительство, специалистов международных организаций, представителей Президента, которые участвовали в разработке документа. "Должны, наконец, усовершенствовать законодательство приватизации. Не только из-за введения электронных аукционов, а полностью обеспечить прозрачный процесс", - подчеркнул Глава государства.

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Президент отметил, что у власти есть желание и политическая воля обеспечить приватизацию объектов государственной собственности эффективно, открыто, конкурентоспособности и по новым законодательным нормам, которые обеспечат доступ к этому процессу отечественных и иностранных инвесторов, исключая страны-агрессора.

По его словам, необходимо обсудить и в кратчайшие сроки предложить парламенту оптимальный вариант приватизационных правил.

Президент подчеркнул, что приватизация важна не только привлечением средств. "(Она важна) поиском эффективных собственников, которые обеспечат рост экономики, выпуск конкурентной продукции, рост экспорта, восстановление валютного баланса государства", - сказал Президент.

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Он добавил, что нужен рост прямых иностранных инвестиций: "Время, когда мы выживали только на привлечении кредитов - завершился. Сейчас большинство поступлений средств должно обеспечиваться в виде прямых иностранных инвестиций".

Приватизация также является важным элементом антикоррупционной стратегии.

Петр Порошенко подчеркнул, что важной составляющей законопроекта является введение электронных прозрачных аукционов при приватизации. "Это позволит ускорить процесс, сделать его прозрачным, сделать прозрачными и участников аукциона, и привлечь эффективных собственников", - подчеркнул он.

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Только ахмет и фирташ! только эти - больше никого!!!
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Да уж, посчитать ту собственность так она уже сейчас вся у агрессора, парадокс...
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Пока не уберем всех олигархов,ни о каких приватизациях не может быть и речи. Оно нам нужно,чтобы они еще больше богатели ?
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А тут молчек, тишина, разрешено поносить Порошенко и рошен...
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Однако иуда Порошенко торговлю с страной-агрессором рашкой увеличил почти в полтора раза за последний год...
Цинизму Пети нет границ.
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А Порошенко всю свою жизнь, говорит одно а делает другое. На то он и брехло.
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О, то о чем я говорил. На ахметку молишься, гнида таежная?
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Если в стране неэффективна государственная собственность - значит страну грабят те, кто дорвался к власти...
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правильно Петя, сейчас самое время кролики нейтрализованы, начинай с убыточного ОПЗ, .....
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государственного ничего не должно остаться - всё надо распихать по лапам, да и было бы государство какое нибудь великое а так и не жалко в общем
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Я верю в
честность Президента

И в неподкупность постовых ,

В заботу банка о клиентах…

В русалок верю, в домовых.

Конечно, верю депутатам,

И всем политикам, да-да,

Премьеру и его ребятам,

Страну раздевшим донага.
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Кстати о птичках!
Кто мне по быстрому назовет парочку всемирно известных Польских олигархов?
Ну или Венгерских,или Чешских,или Словацких,Болгарских,Румынских?
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Яка приватизація? Вже все приватизували та порозкрадали. Україні потрібна націоналізація стратегічних підприємств!
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В 2009 году тогдашний премьер ЮВТ отменила тендер на продажу "Припортового" , когда выяснилось , что структурами Коломойского был разыгран спектакль , чтобы тендер стал безальтернативный , проще говоря , чтобы кроме Бени никого не было .
Тогда Беня предложил цену 1 миллиард баксов ... Кто-то сомневается , что реальная цена по оценке самого же Бени была в разы выше , раз он старался быть без конкурентов на тендере ?

Теперь внимание -- сегодня эта банда , воремя войны , разгула коррупции , рейдерства предлагает цену за тот же завод по цене металлолома . 100 миллионов , вместо 1 миллиарда .
Это называется приватизация ?!
Нет это раздача за беценок своим "любым друзям" !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Приватизация госсобствености должна происходить без инвесторов страны-агрессора", - Порошенко на Нацсовете реформ
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