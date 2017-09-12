 Приватизация госсобствености должна проходить без инвесторов страны-агрессора, - Порошенко на Нацсовете реформ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
Петр Порошенко поблагодарил правительство, специалистов международных организаций, представителей Президента, которые участвовали в разработке документа. "Мы должны, наконец, усовершенствовать законодательство приватизации. Не только из-за введения электронных аукционов, а полностью обеспечить прозрачный процесс", - подчеркнул Глава государства.
Президент отметил, что у власти есть желание и политическая воля обеспечить приватизацию объектов государственной собственности эффективно, открыто, конкурентно и по новым законодательным нормам, которые обеспечат доступ к этому процессу отечественных и иностранных инвесторов, исключая страну-агрессора.
По его словам, необходимо обсудить и в кратчайшие сроки предложить парламенту оптимальный вариант приватизационных правил.
Президент подчеркнул, что приватизация важна не только привлечением средств. "(Она важна) поиском эффективных собственников, которые обеспечат рост экономики, выпуск конкурентной продукции, рост экспорта, восстановление валютного баланса государства", - сказал Президент.
Он добавил, что нужен рост прямых иностранных инвестиций: "Время, когда мы выживали только на привлечении кредитов, - закончилось. Сейчас большинство поступлений средств должно обеспечиваться в виде прямых иностранных инвестиций".
Приватизация также является важным элементом антикоррупционной стратегии.
Петр Порошенко подчеркнул, что важной составляющей законопроекта является введение электронных прозрачных аукционов при приватизации. "Это позволит ускорить процесс, сделать его прозрачным, сделать прозрачными и участников аукциона, и привлечь эффективных собственников", - подчеркнул он.
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А то все стара дурновата пісня про неефективного власника державу, яку ж самі і представляють - розписуються у своїй повній нікчемності. Нікчеми і бариги.
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Да ну нах или ещё +1_но обещание гидранта...
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наконец, нам уяснить, что всякая "реформа" такой власти, во главе
которой стоит президент с капиталами в оффшорах и заводиками во вражеской,
воюющей с Украиной, стране, не может ни быть, не чем иным,
как только циничным обманом.
Преобразования на пользу большинства граждан,
могут и должны проводить те, кто пользуется доверием общества. Без этого - все
блеф!
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Інші моменти: електронна звітність та система обліку ПДВ. Не має ні черг в ДПІ, ні скандалів. Інспектра ніхто не бачить. В єдиній базі проходить нарахування податку, формування документів всіма підприємствами, відшкодування (автоматично). І без всякої корупції.
Відмін радянських Гостів та стандартів: цікавий момент. Акцент - відповідальність несе виробник. Головний критерій - безпека продукції. І не потрібно ніяких СЕС-Мес та ін. Просто потрібно пройти сертифікацію та отримати сертифікат відповідності. Без нього твоя продукція нікому не потрібна. Ці сертифікти - міжнародного зразка. А з 2018 анулюються всі ДСТУ.Діють тільки міжнародні критерії. Кожен виробник сам розробляє технічну документацію, по якій буде працювати.
Перевірки: перевірки зарання відображаються на сайті. Кожне підприємство може побачити з якого приводу його коли і хто буде перевіряти. Розроблені критерії ризикованих операції (мінімізаторів). Вони автоматично відслідковуются органами ДФС і щодо них автоматично застосуовуються заходи впливу (відміна реєстрації накладних з ПДВ та ін.)
Пожежники. мають правло перевіпяти за графіком. Перше попередження- припис. Друге - в суд. Всі обтсавини виясняються в судах.
Скасували дозволи на початок виробництва. Скасували санітарно-гігієнічні висновки.
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никакую приватизацию не следует проводить
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Какого еще агрессора?
Кто агрессор?
У нас разве с кем-то война?
Педенрация - наш лучший друг, торговля с каждым днем все растет и растет.
Мы им и еду и железо... развивайтесь, дорогие друзья!
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Люди стали забывать истинные ценности. То, шо где-то Саакашвили прорывается на велосипеде через границу, знают почти все. Многие даже едут встречать. А то, шо водка подорожала с утра на 10 гривен, не заметил никто...
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Какой мудак продает свое имущество во время войны?!
...это больше похоже на распродажу Украины - типа берите , а цена?!..да кто сколько даст...
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"Для участия в дерибане будут допущены только фирмы зарегистрированные в оффшорах, чтобы потом не упрекали меня в том что я что то продал (по цене подарил) российским друзьям"
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Три года назад,я ожидала,что Пэпа и Ко переймут методы развития экономики у Сингапура,а они переняли методы гибридной войны с народом у Раши
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Верховный Главнокомандующий имеет фабрику в глубоком тылу врага - это законно?
Генеральный прокурор - кум президента, ранее судимый, без юридического образования, а его жена депутат - это законно?
Спустя три года после Майдана, механизм импичмента президента так и не был создан - это законно?
ЦВК созданная преступным режимом Януковича продолжает свою работу, а президент Порошенко вручает орден её председателю - это законно?
Кум Путина Медведчук - «представляет интересы Украины» в Минске, и летает на своём чартере напрямую из Киева в Москву и обратно, не смотря на действующий запрет - это законно?
Прокуроры, судьи, депутаты, министры и более мелкие чиновник владеют капиталами в сотни раз превышающим их официальные доходы - это законно?
Остановка международного ж/д сообщения на несколько часов - это законно?
Когда в нескольких населенных пунктах Украины глушат мобильную связь - это законно?
Несколько сотен титушек на границе - это законно?
Этот список можно продолжать бесконечно. Так, что прикусите свои жала, "законники" хуевы..."
Максим Иванищев
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А як же пан Президент України з Костею Григоришиним, Дімою Фірташем, Вадимом Новинським та іншими, які усі мають російсько-українське громадянство...??
Це ті всі, які після росіянського громадянства отримали безпосередньо за Наказами теперішнього чи попередніх Президентів України українське громадянство, попередньо дерибанячи українську державну власність, скуповуючи за безцінок і потім руйнуючи кожне українське підприємство за підприємством...
Тепер начебто Президент України проснувся і почав декларувати патріотичні панфлети...
Хто фінансував і зараз фінансує військові дії у Донбабве і Лугандонії... це колишні і теперішні українсько-російські чи російсько-українські бізнесмени, які зараз "окопалися" в Україні або втекли в Масковію (Російську Ф(п)едерацію) і представляють собою "п'яту колону" російського агресора... Вони, як спрут, опоясали і впровадилися у всі провідні галузі і сфери економіки України і зараз за рахунок монопольного положення і привілегій отримують додаткові бариші за рахунок постійного і не обгрунтовного підвищення цін, які використовують для фінансування проросійських бандформувань у Донбабве і Лугандонії.. це міліардери Курченко і Сашко Янукович (зубочистка), Медведчук і ще куча мільйонерів запроданців, які втекли з України або спокійно зараз проживають в Києві чи в області...
Ніколи не буде подальшого розвитку економіки України поки на її території буде існувати проросійський економічний спрут. управління яким безпосередньо здійснюється через спецслужби Російської Ф(п)едераціїї...
Зараз кожний проросійський мільйонер і міліардер в Україні повинен бути допитаний, пан Президент України Петро Порошенко, на детекторі брехні з встановленням безпосередньої їх причетності до спецслужб Російської Ф(п)едерації та письмовим затвердженням їх свідчень...
Але чи є у Вас зараз, пан Президент України Петро Порошенко, політична воля для проведення вище зазначених заходів щодо забезпечення економічної безпеки держави, чи знову тільки слова - декларування???
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Сама по себе частная собственность не гарантирует эффективного развития экономики... Процент частной собственности в Украине выше, чем в большинстве "классических" капиталистических странах, а монопольно-олигархическая экономика еле дышит...
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в Бельгии например это процент выше, но часто идут разговоры о приватизации тех или иных объектов...во время кризиса этот процент вырос за счет приватизации части банков например
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Это все, что вам нужно знать о борьбе Главнокомандующего с Российской Федерацией.
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без инвесторов-агентов страны-агрессора
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....
Советы теперь именуются Радой.
Земля и заводы - кому это надо?
Уже догнивают иллюзий останки.
ОН грабит теперь исключительно… банки.
За каждой копеечкой лень нагибаться
Владыке украинской титульной нации.
Сказал: «кто не спрятался - тот виноват!»
И стырил для нации фирму «Приват»
Вот так образуется рост поколений.
Заерзал в гробу облапошенный Ленин,
Который царя расстрелял и не думал,
Что в будущем Петя его переплюнул.
А что ему - он повторяться не хочет.
Мол, землю крестьянам, заводы - рабочим.
Не модно с Декретами нынче играться,
Когда все в кармане у самодержавца.
(стих читать полностью: ДЕКРЕТЪ О БАНКАХ )
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