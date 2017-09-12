 Госгеонедрам удалось найти компромисс с "Укргаздобычей" о продлении разрешений. ФОТО

Как сообщает пресс-служба Госгеонедра, об этом шла речь на встрече председателя Госгеонедр Олега Кирилюка с представителями ПАО "Укргаздобыча", которая состоялась 8 сентября.
Сейчас Госгеонедра приняли положительное решение о предоставлении компании 20 спецразрешений после предоплаты в кратчайшие сроки. Другие пакеты ПАО "Укргаздобыча" нужно доработать по экспертизе.
Напомним, что одной из проблем предприятия, по которой было заблокировано продолжение спецразрешений, стала не уплата средств за геологическую информацию по 6 месторождениях. В случае уплаты средств должностным лицам может грозить открытие уголовного производства, а работы на месторождениях, спецразрешения на которые были выданы без внесения указанного платежа, могут быть приостановлены.
Также в ходе встречи Госгеонедра уже не впервые подчеркнуло достаточное наличие специальных бланков для оформления специальных разрешений.
"Никаких искусственных препятствий для выдачи специальных разрешений в ведомстве нет. Госгеонедра открыты к сотрудничеству и готовы максимально содействовать в решении вопросов представителей реального сектора, однако ожидают от бизнеса четкого соблюдения определенной законодательством процедуры", - подчеркнул Олег Кирилюк.
Александр Романюк, первый заместитель Председателя Правления ПАО "Укргаздобыча" прогнозирует решение всех текущих вопросов в течение двух недель.
Согласно действующему законодательству геологическая информация является собственностью государства. Вопрос регулируется п.1 предоставления специальных разрешений на пользование недрами, утверждено постановлением Кабинета министров Украины от 30 05. 11 г. № 615, которое принято в соответствии с ч. 2 ст. 16 Кодекса Украины о недрах и ч 1. ст.14 Закона Украины о нефти и газе. Согласно п.2. положение о порядке распоряжения геологической информацию утверждено постановлением Кабинета министров Украины от 13.06.1995 г. № 423 п. 13 положения о приобретении и использовании специальной информации.
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