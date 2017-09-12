 Минобразования исключило русский язык из перечня предметов ВНО на 2018 год

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом свидетельствует перечень утвержденных предметов в приказе Министерства образования и науки Украины.





На официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования, отмечается, что на ВНО по русскому языку в 2017 году зарегистрировался лишь 3 381 человек (1,4% от общего количества участников ВНО).



