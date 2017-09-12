 Минобразования исключило русский язык из перечня предметов ВНО на 2018 год

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перечень утвержденных предметов в приказе Министерства образования и науки Украины.
На официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования, отмечается, что на ВНО по русскому языку в 2017 году зарегистрировался лишь 3 381 человек (1,4% от общего количества участников ВНО).
Наиболее популярным русский язык был в Донецкой области, а меньше всего желающих сдать его было в Ивано-Франковской области - 0,12%.
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https://youtu.be/2RBSfYugcm4
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А чем Вы заслужили на хорошую жизнь? Что такого особенного сделали, создали, для страны чтобы государство Вам предоставляло хорошую жизнь?
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"Русафоби" )))
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