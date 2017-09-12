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 Политика Украины, Общество
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Все про:Минобразования (871) русский язык (428) ВНО (167)

 Минобразования исключило русский язык из перечня предметов ВНО на 2018 год

тестирование вно зно

В 2018 году на внешнем независимом оценивании не будет русского языка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перечень утвержденных предметов в приказе Министерства образования и науки Украины.

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На официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования, отмечается, что на ВНО по русскому языку в 2017 году зарегистрировался лишь 3 381 человек (1,4% от общего количества участников ВНО).

Наиболее популярным русский язык был в Донецкой области, а меньше всего желающих сдать его было в Ивано-Франковской области - 0,12%.

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Такое хавает только быдло с русского мира ! Тупие троллят тупих . Хорошо когда в русском мире биомасса , все схавает
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Еще бы банду ФСБ-РПЦ исключили из Украины, то меньше бы ребят гибло на фронте.
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Ойойой!! Закрывайте уши и выбегайте из домов. На востоке будет громыхать в 200 децибел и произойдёт мощное землетрясение.
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Очень хорошо ! Я из Донецка.И мне пофиг )) Единственно,что меня беспокоит...- Язык хорошо.А как к подкреплению этому хорошая жизнь ?
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Учи английский, и не ной . Будешь думать и творить добро и Бог тебе помо
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Заикатый,я английский и немецкий знаю. Украинский в школе учил. Просто бегло не говорю.Практики не было.
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Игорь Хирскл Цитата: "Язык хорошо.А как к подкреплению этому хорошая жизнь ?"
А чем Вы заслужили на хорошую жизнь? Что такого особенного сделали, создали, для страны чтобы государство Вам предоставляло хорошую жизнь?
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за чем гидранту столько паспортов? и российских куча, и вот у Мишико ещё отобрал...)
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Надо бы Пушкина с Толстым запретить...
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ну при чем здесь это?это классика ,как иностранную литературу нужно знать,а детей нужно учить английскому,французскому,испанскому-русский и так будешь знать.
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а какие ватные долбни сдавали русский язык на ЗНО???))))))))) ни в один ВУЗ он не нужен!!!
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просто ВНО по русскому не пользовалось популярностью, никакой русофобии, ватаны
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Закрыть все нахер русские школы.У нас на почти полтора миллиона как бы русскоговорящих по моему есть одна, при посольстве парашки.
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Я в Копенгагене как-то встретил молодого человека с Эстонии, так он вообще не знал русского языка , я даже удивился, но за то он очень хорошо знал английский язык. Вот и украинцам так надо , учите европейские языки , потому что умение едут к умным, а дукари в Россию !
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Не мешало бы его отменить и в школах , как второй иностранный навязывают! На крайняк факультативно!
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Аборигены-носители этого наречия сделали всё возможное и невозможное для этого.
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