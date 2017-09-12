 Главарь террористов Плотницкий пообещал "отжимать" пустые квартиры в Луганске

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, в Луганске проходила так называемая инвентаризация жилого фонда.
По словам главаря террористов, было выявлено несколько тысяч пустующих квартир.
"Мы должны уточнить, что это за пустующие квартиры. На момент посещения в квартире отсутствовали хозяева и информация со слов соседей подтверждала, что там никого нет", - отметил Плотницкий.
Он подчеркнул, что после того, как разберутся с якобы реальной ситуацией с привлечением так называемых силовиков будет создана специальная комиссия.
"После этого уже с учетом уже боевых действий будем как-то распределять эти квартиры, давать людям возможность там проживать", - сказал главарь боевиков.
По информации источников LIGA.net, в течение двух месяцев боевики делали обход квартир в городе и уточняли информацию о жильцах у соседей.
"Мы получили "письма счастья", где просили прийти в ЖЭК и показать документы на квартиру, а также заплатить долги в ближайшее время", - сказала LIGA.net луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.
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