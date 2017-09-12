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 Политика Украины
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 Главарь террористов Плотницкий пообещал "отжимать" пустые квартиры в Луганске

Кремлевская марионетка, главарь боевиков террористической организации "ЛНР" Игорь Плотницкий угрожает "отжимать" пустые квартиры в оккупированном Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, в Луганске проходила так называемая инвентаризация жилого фонда.

По словам главаря террористов, было выявлено несколько тысяч пустующих квартир.

"Мы должны уточнить, что это за пустующие квартиры. На момент посещения в квартире отсутствовали хозяева и информация со слов соседей подтверждала, что там никого нет", - отметил Плотницкий.

Он подчеркнул, что после того, как разберутся с якобы реальной ситуацией с привлечением так называемых силовиков будет создана специальная комиссия.

"После этого уже с учетом уже боевых действий будем как-то распределять эти квартиры, давать людям возможность там проживать", - сказал главарь боевиков.

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По информации источников LIGA.net, в течение двух месяцев боевики делали обход квартир в городе и уточняли информацию о жильцах у соседей.

"Мы получили "письма счастья", где просили прийти в ЖЭК и показать документы на квартиру, а также заплатить долги в ближайшее время", - сказала LIGA.net луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.
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они еще с 30-х годов прошлого века натренировались!
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Просто заберут квартиры, которые принадлежат людям. Это называется грабеж.
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А награбленное раздаст своим холуям, чтобы они его сильнее "любили".
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Тупой боров лучше бы себе участок отжал на погосте. Хотя,судя по всему там и в яму будет складывать нечего. Суровые впопучленцы и подыхают по суровому.😄
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а там ще такі (не віджаті) залишились?? Чи воно вже по другому разу зібралося віджимати? ))))
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Да там половина пустые стоят,и заселять особо некого,просто будут грабить.
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А что, Джабба Лугандонский уже картоху нового урожая распределил, что время на отжим квартир появилось?
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Будут отбирать квартиры у тех, кто более года не оплачивает коммунальные услуги.
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))) и проведёт там вседаунбасский фестиваль пауерлифтёров по отжиманию квартир.
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Чиновники дыбиловатого Минагрополитики Украины выселяют, (дауны только пытаются) из не пустого жилья, ведь своих или чужих за взятки очень хочется вселить)
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Это давление на людей,что бы возвращались под страхом потери жилья.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлаварь террористов Плотницкий пообещал "отжимать" пустые квартиры в Луганске
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