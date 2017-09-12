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 Политика Украины
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 Соцобъекты, открытые Порошенко: 10 историй, которые могут заинтересовать правоохранителей, - "Украинская правда"

Президент Петр Порошенко начал новый политический сезон рядом торжественных открытий социальных объектов по всей стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналисты "УП" в своем расследовании отмечают, что по крайней мере у 10 "объектов" есть своя "противоречивая история", которая может вызвать интерес у правоохранительных органов.

История 1. Областная детская больница в Кропивницком за 200 миллионов гривен.

В 2015 году капитальный ремонт больницы в Кировограде (ныне Кропивницкий. - Ред.) оценивали в 35 млн гривен. Именно эта сумма фигурировала в договоре, который по результатам тендера заключили с ОДО "Интерресурсы" - фирма бывшего председателя горисполкома Кировограда Николая Москаленко, которая должна была провести реконструкцию первого корпуса больницы.

За год строительства договор корректировали дважды, в результате чего его стоимость выросла на 48,3 млн гривен.

Эта же фирма выиграла тендер и на реконструкцию второго корпуса. Договор был заключен на 58 млн гривен. И в него также вносили изменения во время работ.

"При строительстве объекта возникла потребность в осуществлении дополнительных работ, которые нельзя было предусмотреть предыдущим проектом... стоимость объекта увеличилась до 96,9 млн гривен", - говорится в обосновании применения переговорной процедуры на сайте Прозорро.

При этом эта же фирма во времена Януковича в 2011 году получила подряд на реконструкцию Кировоградского академического музыкально-драматического театра. Стоимость работ оценили в 78,7 млн гривен, за год ее увеличили еще на 61 млн. При этом совсем скоро в здании пришлось делать капитальный ремонт. Цена - еще один бюджетный миллион. Результат - полиция открыла уголовное производство.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Госисполнители писали доверенность на постороннего человека на доступ к своим миллионным вознаграждениям, - "Наші гроші". ВИДЕО

Истории 2 и 3. "Партия оружия" и "500 незадекларированных миллионов"

После открытия больницы Порошенко посетил третий полк Сил спецопераций ВСУ в Кропивницком, которому, как пишет "УП" передал 100 снайперских комплексов. О чем тогда сообщали советник Порошенко Юрий Бирюков и волонтер Павел Кащук. Позже эту информацию в соцсети распространил и пресс-секретарь ССО Алексей Никифоров.

Соцобъекты, открытые Порошенко: 10 историй, которые могут заинтересовать правоохранителей, - Украинская правда 01


По их информации, в целом с начала агрессии РФ в Украине Порошенко потратил собственных 500 миллионов гривен на помощь ВСУ.

Но в электронной декларации Порошенко это не отображено. Известно только, что Фонд Порошенко отчитался о расходах на сумму 700 млн гривен в течение 2014-2016 годов.

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Истории 4 и 5. "Дороги за 10 миллионов" и препятствование журналисту

Соцобъекты, открытые Порошенко: 10 историй, которые могут заинтересовать правоохранителей, - Украинская правда 02


Выступая 22 августа на фоне отремонтированных моста и дороги в Изюме на Харьковщине Порошенко сказал: "Где-то дороги стоят 5,5-6 и даже 7 млн гривен (за 1 км. - Ред.), а в Харьковской области - 4,5. Правильные тендеры, система ProZorro. И сейчас там, где семь, будет пристальное внимание правоохранительных органов по эффективности использования бюджетных средств".

При этом, как пишет УП, именно харьковских чиновников и должны бы потрясти правоохранительные органы.

Вот тендер на ремонт 108 километров дороги Чугуев-Меловое. Победитель предложил цену 1 млрд 126,6 млн гривен. То есть стоимость 1 км выходит больше 10 млн.

Вот еще один тендер на ремонт 81 км дороги Р-46 Харьков-Ахтырка. Победитель предложил цену 841 млн гривен - стоимость 1 км также превышает 10 млн гривен.

На упомянутом мосту в Изюме произошел еще один инцидент: одной журналистке удалось прорваться к Порошенко с диктофоном, но он отказался отвечать на ее вопросы и "передал" журналистку охране.



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История 6. Театр за 57 миллионов.

22 августа синюю ленточку президент перерезал в Северодонецке: 15 лет нежилое здание находилось в аварийном состоянии в результате пожара. После реконструкции там разместился перемещенный Луганский областной академический театр.


Соцобъекты, открытые Порошенко: 10 историй, которые могут заинтересовать правоохранителей, - Украинская правда 03

Сайт "Наші гроші" обратил внимание, что победитель в тендере на реконструкцию этого здания, ООО "Шахтобурение", и его конкурент указали общий номер телефона.
Год назад стоимость работ на этом объекте оценили в 45 миллионов гривен. В июле этого года цена выросла на 14,3 млн. "Возникла необходимость в дополнительных строительных работах", - говорится в сообщении на сайте Прозорро. Дополнительный тендер на эти "дополнительные работы" не проводился.

Кроме ремонта театра, ООО "Шахтобурение" построило и телебашню, которую в тот же день на Луганщине открыл Порошенко. Фирма выиграла 12,1 млн на тендере у харьковского ООО "Океан - Стальные конструкции", которое специализируется на монтаже металлических конструкций и которое готово было взять за работу на 50 тысяч гривен меньше. Третий участник тендера - та же компания, которая "конкурировала" за ремонт театра.


История 7. Опорные школы за десятки миллионов.

За один день 28 августа Петр Порошенко открыл сразу три опорные школы на Донетчине (Покровск, Бахмут и Часов Яр).

Соцобъекты, открытые Порошенко: 10 историй, которые могут заинтересовать правоохранителей, - Украинская правда 04

20 августа ТСН показала сюжет о возможных махинациях вокруг ремонта опорных школ: из 30 опорных школ в Донецкой области была готова только одна.



При этом история открытой Порошенко школы №9 в Покровске следующая.

В прошлом году тендер выиграла фирма МЧП "БМД И КО". Сумма работ составила 55,5 млн гривен. Конкурент заявлял цену на 1,7 млн меньше, но по формальным признакам эта заявка была отклонена. В июне этого года стоимость работ выросла на 9,3 млн гривен за "дополнительные работы". Тендер на эти дополнительные работы не проводился, с подрядчиком заключили дополнительное соглашение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У топ-чиновника МВД времен Януковича нашли $200 тысяч, 3 кг золота и документы по разгону Майдана, - ГПУ. ФОТОрепортаж

История 8. Общежитие за 19 млн.

В Бахмуте Порошенко открыл общежитие перемещенного Горловского института иностранных языков.

При реконструкции этого объекта также имело место увеличение стоимости. В 2015-м работы оценили почти в 14 млн гривен. Однако в конце 2016-го заключили дополнительное соглашение на 4,7 млн. При этом сроки сдачи здания несколько раз переносились.


История №9. Школа-долгострой за 41 млн.

Порошенко открыл школу в Наварии Львовской области.

Торжественную речь своего лидера слушали нардепы БПП Ярослав и Богдан Дубневичи. Именно связанная с ними фирма с трех попыток построила эту школу, пишет УП.

В 2015-м стоимость работ и оборудования для школы оценивали почти в 30 млн гривен. В 2016-м цену скорректировали - добавили еще 7 млн. Из-за значительного уровня инфляции исполнитель предложил расторгнуть соглашение. А в июле этого года заключили новое - на завершение недостроя. Новая цена работ - почти 41 млн гривен.


История №10. "Лучшая" школа за 86 млн.

Порошенко открыл школу в пгт Песочин под Харьковом.

Соцобъекты, открытые Порошенко: 10 историй, которые могут заинтересовать правоохранителей, - Украинская правда 05


"Школа, которая претендует на звание "лучшая", открывается не в Киеве и даже не в Харькове - а у вас, здесь", - заявил тогда Президент. При этом говоря о потраченных на строительство средствах (74 миллиона гривен), Порошенко допустил неточность.

В конце 2016-го участие в тендере принимала только одна компания - ООО "Стальконструкция ЛТД". С ней заключили соглашение на 60 млн гривен. А в июле 2017 года по дополнительному соглашению стоимость работ выросла на 26 млн.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Из "Укрзализныци" крадется от 10 до 15 миллиардов гривен ежегодно, - Омелян. ВИДЕО
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Все строители по ходу строительства завышают цены.
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есть правило 10%, если конечно за свои деньги строишь и сам покупаешь.
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Помню было время, и цены снижали,моим родным мешок трудодней выплачивали.....
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хочеця конкретних проетних розрахунків ! будівництво дороги це дуже специфічна річ можна провести холодний ресайкленг а можливо прийдеця фрезами різати асвальт вивозити його завозити нову подушку ущільнювати класти слой асвальта ! я був час займався перевозкою щебня на дороги ! тому розуміюсьтрішки
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Опять болтологией занимаетесь. Если есть доказательства - шуруйте в правоохранительные органы. "Может быть" не считается. Может быть, на Марсе яблони цветут.
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мантра времён Януковоща... меняй рыговские методички
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я понимаю тебя, воровская соска, у тебя истерика... санитары уже выехали за тобой
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вот только проблема... свиноботы ведут баталии только на просторах интернета, а как выходят на улицу то выходит вот так
https://www.youtube.com/watch?v=3nse50rrQpM
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Петька проехался по обьектам воровской славы.Это усьо происки михо и бабы юли))).Ну взяли барыги долю малую,жить то как то нужно )))
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Петька проехался по обьектам воровской славы.Это усьо происки михо и бабы юли))).Ну взяли барыги долю малую,жить то как то нужно )))
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Ой,що з за невдачі переслідують "рефарматарав па новаму"...

По факту - це НЕ ЗАЦІКАВИТЬ правоохоронців.Зацікавлять журналісти,які окреслили стан подій !!!
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Виплата зарплатні на 5-му каналі в конвертах ні правоохоронців, ні фіскалів не зацікавила.. От і тут таке ж буде.. Поки що..
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в игру вступил Кролик, пора отдать долги партнеру , не зря это печатает цензор
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ну вот.
как говорится, начали вскрываться просроченные консервы.
только тут консервы не ватные, а шоколадные.
с очень неприятным запахом гавнеца.
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порохосос, тебя в этом дерьме никто не превзойдёт
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подними глаза, и прочитай статью.
или религия не позволяет?
так нахер тогда отвали от моего каммента, т.к. он написан по результатам прочтения собсно статьи.
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Ну вот - все обосрали...Мы только было подумали, что Петр Лексеевич встал на путь исправления...
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Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.

Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.

Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.

Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.

Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, да-да,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.
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Меня не интересует УП, меня интересует заключение НАПК и налоговой. УП сейчас, после всех скандалов, доверия нет
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Просто там,где воруют-кармические места для пэци.
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А если взять все объекты. Понадобится много столбов. Г-образных.
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Порошенко. Скоро открытие. Теперь и платный туалет!
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А ведь какой был шанс остаться в истории Украины, как первый великий Президент......
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УПячка снова гавна на вентилятор набросила.
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Григоришенская помойка для альтернативно одарённых врать не станет...
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так вы на что-то намекаете этим расследованием?
Не на то ли, что, раз Порошенко открывал, то он проводил все тендеры, строил-ремонтировал и получал откаты, или, хотя бы, контролировал все процессы?
А кроме догадок есть еще что-нибудь? Ну, хоть что-то.
А то выходит, как в стишке: если член коротковат, Порошенко виноват.
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Так ось для чого зустрічався два обіжених - Сракошвілі з Коломойський, щоб розпочати нову компанію проти Президента, а Цензор нет іхній рупор.
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Смерч? Цунами? Камнепад?
ПОРОШЕНКО ВИНОВАТ!


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Знаю,порой, сам не жалею переплатить,когда работа поразительно по высшему разряду выполнена,или обслуживание высший класс,что сердце радует!
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вранье - воровство - хедрант - суд - сибирь...
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делами, стоимостью миллионы, наши правоохранительные органы интересуются мало
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"Соцобъекты, открытые Порошенко: 10 историй, которые могут заинтересовать правоохранителей, - "Украинская правда" - ну неужели не понятно, Янушенко весь свой, т.н. бизнес построил, находясь около бюджетного корыта, и всю жизнь сосал его, как клоп, так же как и Коломойский, Фирташ, Ахметов и др., которые тоже из семейства клопов, и в этом ему, и всей олигархической банде, сильно мешал Саакашвили, по большому счёту, барыга уже начал считать Украину, наравне с Рошен, что хочу, то и верчу, захотел дал гражданство, захотел забрал, т.е. он потерял страх перед украинским народом, который, к большому сожалению, наблюдает за эти беспределом, и жуёт сопли
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоцобъекты, открытые Порошенко: 10 историй, которые могут заинтересовать правоохранителей, - "Украинская правда"
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