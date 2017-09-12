 Соцобъекты, открытые Порошенко: 10 историй, которые могут заинтересовать правоохранителей, - "Украинская правда"

История 1. Областная детская больница в Кропивницком за 200 миллионов гривен.
В 2015 году капитальный ремонт больницы в Кировограде (ныне Кропивницкий. - Ред.) оценивали в 35 млн гривен. Именно эта сумма фигурировала в договоре, который по результатам тендера заключили с ОДО "Интерресурсы" - фирма бывшего председателя горисполкома Кировограда Николая Москаленко, которая должна была провести реконструкцию первого корпуса больницы.
За год строительства договор корректировали дважды, в результате чего его стоимость выросла на 48,3 млн гривен.
Эта же фирма выиграла тендер и на реконструкцию второго корпуса. Договор был заключен на 58 млн гривен. И в него также вносили изменения во время работ.
"При строительстве объекта возникла потребность в осуществлении дополнительных работ, которые нельзя было предусмотреть предыдущим проектом... стоимость объекта увеличилась до 96,9 млн гривен", - говорится в обосновании применения переговорной процедуры на сайте Прозорро.
При этом эта же фирма во времена Януковича в 2011 году получила подряд на реконструкцию Кировоградского академического музыкально-драматического театра. Стоимость работ оценили в 78,7 млн гривен, за год ее увеличили еще на 61 млн. При этом совсем скоро в здании пришлось делать капитальный ремонт. Цена - еще один бюджетный миллион. Результат - полиция открыла уголовное производство.
Истории 2 и 3. "Партия оружия" и "500 незадекларированных миллионов"
После открытия больницы Порошенко посетил третий полк Сил спецопераций ВСУ в Кропивницком, которому, как пишет "УП" передал 100 снайперских комплексов. О чем тогда сообщали советник Порошенко Юрий Бирюков и волонтер Павел Кащук. Позже эту информацию в соцсети распространил и пресс-секретарь ССО Алексей Никифоров.
По их информации, в целом с начала агрессии РФ в Украине Порошенко потратил собственных 500 миллионов гривен на помощь ВСУ.
Но в электронной декларации Порошенко это не отображено. Известно только, что Фонд Порошенко отчитался о расходах на сумму 700 млн гривен в течение 2014-2016 годов.
Истории 4 и 5. "Дороги за 10 миллионов" и препятствование журналисту
Выступая 22 августа на фоне отремонтированных моста и дороги в Изюме на Харьковщине Порошенко сказал: "Где-то дороги стоят 5,5-6 и даже 7 млн гривен (за 1 км. - Ред.), а в Харьковской области - 4,5. Правильные тендеры, система ProZorro. И сейчас там, где семь, будет пристальное внимание правоохранительных органов по эффективности использования бюджетных средств".
При этом, как пишет УП, именно харьковских чиновников и должны бы потрясти правоохранительные органы.
Вот тендер на ремонт 108 километров дороги Чугуев-Меловое. Победитель предложил цену 1 млрд 126,6 млн гривен. То есть стоимость 1 км выходит больше 10 млн.
Вот еще один тендер на ремонт 81 км дороги Р-46 Харьков-Ахтырка. Победитель предложил цену 841 млн гривен - стоимость 1 км также превышает 10 млн гривен.
На упомянутом мосту в Изюме произошел еще один инцидент: одной журналистке удалось прорваться к Порошенко с диктофоном, но он отказался отвечать на ее вопросы и "передал" журналистку охране.
История 6. Театр за 57 миллионов.
22 августа синюю ленточку президент перерезал в Северодонецке: 15 лет нежилое здание находилось в аварийном состоянии в результате пожара. После реконструкции там разместился перемещенный Луганский областной академический театр.
Сайт "Наші гроші" обратил внимание, что победитель в тендере на реконструкцию этого здания, ООО "Шахтобурение", и его конкурент указали общий номер телефона.
Год назад стоимость работ на этом объекте оценили в 45 миллионов гривен. В июле этого года цена выросла на 14,3 млн. "Возникла необходимость в дополнительных строительных работах", - говорится в сообщении на сайте Прозорро. Дополнительный тендер на эти "дополнительные работы" не проводился.
Кроме ремонта театра, ООО "Шахтобурение" построило и телебашню, которую в тот же день на Луганщине открыл Порошенко. Фирма выиграла 12,1 млн на тендере у харьковского ООО "Океан - Стальные конструкции", которое специализируется на монтаже металлических конструкций и которое готово было взять за работу на 50 тысяч гривен меньше. Третий участник тендера - та же компания, которая "конкурировала" за ремонт театра.
История 7. Опорные школы за десятки миллионов.
За один день 28 августа Петр Порошенко открыл сразу три опорные школы на Донетчине (Покровск, Бахмут и Часов Яр).
20 августа ТСН показала сюжет о возможных махинациях вокруг ремонта опорных школ: из 30 опорных школ в Донецкой области была готова только одна.
При этом история открытой Порошенко школы №9 в Покровске следующая.
В прошлом году тендер выиграла фирма МЧП "БМД И КО". Сумма работ составила 55,5 млн гривен. Конкурент заявлял цену на 1,7 млн меньше, но по формальным признакам эта заявка была отклонена. В июне этого года стоимость работ выросла на 9,3 млн гривен за "дополнительные работы". Тендер на эти дополнительные работы не проводился, с подрядчиком заключили дополнительное соглашение.
История 8. Общежитие за 19 млн.
В Бахмуте Порошенко открыл общежитие перемещенного Горловского института иностранных языков.
При реконструкции этого объекта также имело место увеличение стоимости. В 2015-м работы оценили почти в 14 млн гривен. Однако в конце 2016-го заключили дополнительное соглашение на 4,7 млн. При этом сроки сдачи здания несколько раз переносились.
История №9. Школа-долгострой за 41 млн.
Порошенко открыл школу в Наварии Львовской области.
Торжественную речь своего лидера слушали нардепы БПП Ярослав и Богдан Дубневичи. Именно связанная с ними фирма с трех попыток построила эту школу, пишет УП.
В 2015-м стоимость работ и оборудования для школы оценивали почти в 30 млн гривен. В 2016-м цену скорректировали - добавили еще 7 млн. Из-за значительного уровня инфляции исполнитель предложил расторгнуть соглашение. А в июле этого года заключили новое - на завершение недостроя. Новая цена работ - почти 41 млн гривен.
История №10. "Лучшая" школа за 86 млн.
Порошенко открыл школу в пгт Песочин под Харьковом.
"Школа, которая претендует на звание "лучшая", открывается не в Киеве и даже не в Харькове - а у вас, здесь", - заявил тогда Президент. При этом говоря о потраченных на строительство средствах (74 миллиона гривен), Порошенко допустил неточность.
В конце 2016-го участие в тендере принимала только одна компания - ООО "Стальконструкция ЛТД". С ней заключили соглашение на 60 млн гривен. А в июле 2017 года по дополнительному соглашению стоимость работ выросла на 26 млн.
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https://www.youtube.com/watch?v=3nse50rrQpM
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По факту - це НЕ ЗАЦІКАВИТЬ правоохоронців.Зацікавлять журналісти,які окреслили стан подій !!!
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как говорится, начали вскрываться просроченные консервы.
только тут консервы не ватные, а шоколадные.
с очень неприятным запахом гавнеца.
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или религия не позволяет?
так нахер тогда отвали от моего каммента, т.к. он написан по результатам прочтения собсно статьи.
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И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.
Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.
Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.
Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, да-да,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.
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Не на то ли, что, раз Порошенко открывал, то он проводил все тендеры, строил-ремонтировал и получал откаты, или, хотя бы, контролировал все процессы?
А кроме догадок есть еще что-нибудь? Ну, хоть что-то.
А то выходит, как в стишке: если член коротковат, Порошенко виноват.
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ПОРОШЕНКО ВИНОВАТ!
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