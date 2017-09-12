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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3463) перемирие (1027) минские соглашения (2302) Олифер (172)

 13 сентября состоится видеоконференция участников переговоров в Минске по вопросу соблюдения "школьного перемирия", - Олифер

олифер

Пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер обнародовала информацию о том, что 13 сентября состоится видеоконференция подгруппы по безопасности ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Олифер отметила: "Завтра, 13 сентября, предусмотрено проведение видеоконференции подгруппы по безопасности.
Скайп-встреча пройдет в продолжение договоренностей Трехсторонней контактной группы для контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Украинская сторона инициировала проведение этой скайп-встречи подгруппы по безопасности с целью в очередной раз призвать РФ и ОРДЛО к выполнению Минских соглашений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Школьное перемирие закончилось. Ордынцы два часа бьют из тяжелого вооружения по Пескам или Марьинке", - пресс-офицер 72-й ОМБ Мокренчук
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Обговорення того, чого не має зі сторони москалів?
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В школах временно оккупированной российско-террористическими войсками Горловки учителя, которых подготовят представители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), будут преподавать христианскую этику с целью распространять среди молодежи идеологию «русского мира».
http://pl.com.ua/v-okkupirovannoj-gorlovke-upts-mp-propagandiruet-shkolnikam-russkij-mir-cherez-pravoslavnuyu-etiku/
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Хорошо одно,детей там осталось не больше половины,нормальные родители вывезли своих детей от войны.
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Она дуркувата?Какое перемирие,обстрелы и гибель людей это мир?Всю эту шоблу переговорщиков садить надо вместе с Барыгой.
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Разработки Илона Маска тоже благодаря плешивому хуйлу, я так понимаю?
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Не, тут другое. )))
Вот, мол, смотрите как за 17 лет изменилась компьютерная техника, а )(уйло как было, так )(уйлом и осталось. )))
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Могли бы еще и СпейсХ приплести - чего мелочиться...

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Те, що зараз відбувається з Саакашвілі реальна трагікомедія, але посиденьки цих ідіотів, які місяцями домовляються ні про що, вже давно вийшло за рамки здорового глузду.
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они в полудурков играют - вместе с грызуном с масквабада
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шота я не пойму какое нах перемирие
за 3 года ещё не надурачилися?
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Ой, Одарка, годі буде,
перестань бо вже кричать...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины13 сентября состоится видеоконференция участников переговоров в Минске по вопросу соблюдения "школьного перемирия", - Олифер
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