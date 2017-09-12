 13 сентября состоится видеоконференция участников переговоров в Минске по вопросу соблюдения "школьного перемирия", - Олифер

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Олифер отметила: "Завтра, 13 сентября, предусмотрено проведение видеоконференции подгруппы по безопасности.
Скайп-встреча пройдет в продолжение договоренностей Трехсторонней контактной группы для контроля за соблюдением режима прекращения огня.
Украинская сторона инициировала проведение этой скайп-встречи подгруппы по безопасности с целью в очередной раз призвать РФ и ОРДЛО к выполнению Минских соглашений".
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13 сентября состоится скайп-встреча представителей ТКГ по безопасности для обсуждения выполнения "школьного перемирия", - Олифер(23)
Киев призвал Россию и донецких террористов к максимальному соблюдению "школьного перемирия", - Олифер по итогам переговоров ТКГ(13)
В связи с нарушением российскими наемниками "школьного перемирия" Украина инициирует видеоконференцию ТКГ 31 августа, - Олифер(37)
В Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, - Олифер(16)
Состоялась внеплановая видеоконференция трехсторонней контактной группы – Олифер(0)
Террористы признают наличие только 69 пленных, Украина имеет информацию о 132, - Олифер(21)
Украина настаивает на возвращении к линии разграничения, прописанной в "Минске-1", - Олифер(70)
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В школах временно оккупированной российско-террористическими войсками Горловки учителя, которых подготовят представители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), будут преподавать христианскую этику с целью распространять среди молодежи идеологию «русского мира».
http://pl.com.ua/v-okkupirovannoj-gorlovke-upts-mp-propagandiruet-shkolnikam-russkij-mir-cherez-pravoslavnuyu-etiku/
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Вот, мол, смотрите как за 17 лет изменилась компьютерная техника, а )(уйло как было, так )(уйлом и осталось. )))
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за 3 года ещё не надурачилися?
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перестань бо вже кричать...
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