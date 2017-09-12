 Приговор Чийгозу - очередной пример постоянных притеснений в оккупированном Россией Крыму, - посольство США

Об этом говорится в сообщении в аккаунте посольства США в Киеве в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Безосновательное осуждение Ахтема Чийгоза - очередной пример постоянных притеснений, имеющих место в оккупированном Россией Крыму", - сказано в заявлении.
Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.
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