EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
  248  2
Материалы по теме:
Все про:Крым (20649) репрессии (1849) США (13378) крымские татары (1685) Чийгоз (163)

 Приговор Чийгозу - очередной пример постоянных притеснений в оккупированном Россией Крыму, - посольство США

США осудили "приговор" заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу.

Об этом говорится в сообщении в аккаунте посольства США в Киеве в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Безосновательное осуждение Ахтема Чийгоза - очередной пример постоянных притеснений, имеющих место в оккупированном Россией Крыму", - сказано в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания призывает освободить Чийгоза: процесс над ним не соответствует международным стандартам, - министр по делам Европы Дункан

Приговор Чийгозу - очередной пример постоянных притеснений в оккупированном Россией Крыму, - посольство США 01

Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все это напоминает репрессии во время ссср.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриговор Чийгозу - очередной пример постоянных притеснений в оккупированном Россией Крыму, - посольство США
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти