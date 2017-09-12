 Украинская прокуратура проводит экстрадиционную проверку по Саакашвили, - министр юстиции Петренко

Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"После получения этого запроса (от грузинской стороны на экстрадицию) были направлены все материалы в органы прокуратуры для проведения экстрадиционной проверки. Это предварительный этап. Если она (проверка) будет завершена с позитивным заключением, то будет возможность принимать дальнейшие процедурные решения в чётком соответствии с законом", - сказал П.Петренко на брифинге во вторник в Киеве, отвечая на вопрос журналистов о том, какими будут действия Минюста по запросу об экстрадиции.
Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону. Источник: /n455000
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То, что рубикон перейден- это очевидно. Во всем. Видно не вооруженным глазом, как бесятся порохоботы. Видно, как они рвут глотки на телеэкранах по методичкам, порой не понимая сути сказанного...
Вчера немножко смотрела "Свободу слова". Первый раз видела, чтобы Юле так аплодировали. И первый раз видела, что ведущему приходилось реально успокаивать публику. Это та программа, в которой толерантность всегда была завидной. Не базар- вокзал, а реально цивилизованные дебаты. И тут вчера я реально увидела, как люди больше не хотят видеть и слышать барыг и их холуев. Особенно, когда Гончаренко пытается что-то вякнуть и вручить Тимошенко Оскара. Причем, манипуляция налицо. Тимошенко перед этим сказала, что ее пытаются все президенты приклеить к Лазаренко финансовыми махинациями. К Юлии Владимировне подходит гончаренко и дарит Оскара за то, что Тимошенко "Сказала, что не знает Лазаренко".
Далее выступает Тетерук, и еще не успел выучить все наизусть из того, что нужно сказать и где расставить акценты, как его сбивает с ног журналист тем, что он (Тетерук) - офицер российской армии. И тут вступает опять Гончаренко с воплями, что украинского боевого офицера оскорбили и оболгали. Интересно, что сам тетерук не просто не отказался от своей службы в рос армии, а еще рассказал, почему там служил и почему, якобы, не мог прервать контракт.
Дальше я переключила. Больно смотреть на то, как падает и разбивается хрустальная ваза БППНФ.
.................................................
Друзья. Прошлый Майдан показал, что никакой исторической справедливости не получилось. Одни барыги заняли место других. Все. Точка. Народ как жил в дерьме, так и дальше живет. Причем, еще большем дерьме. Повезло только тем, кто спелся с этой барыжной властью.
Большое счастье, что таких минимум.
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Рядом с великим диктатором всегда есть свита, которая его сливает.
Когда Виктора Януковича подставили свои, он наверняка не мог поверить. Вертикаль была сильна как никогда. Карательные механизмы работали идеально. И тут - серия мелких досадных ошибок. А уже через месяц президент в спешке покидал Межигорье.
В ситуации с Саакашвили все настолько тупо, что возникают подозрения - а так ли это случайно?
Был себе Саакашвили. Никому не мешал. Пил вино, любил женщин, выступал на митингах. Никто ему особенно не верил, ни на что он особенно не влиял. Даже Штатам Михо не был нужен. За год публичной активности по-украински, грузинского реформатора слили почти в ноль.
И тут - ошибки одна за одной. Лишили гражданства. Депортация брата. Остановка машин со сторонниками. "Минирование" дороги. Торможение "Интерсити" с людьми.
Ситуации примитивные, с ними легко справляется государственный аппарат с IQ чуть выше слабоумия. И тут...
За большим п...цом всегда хочется видеть чей-то светлый замысел. Ну не хочется верить в версию, что в Администрации президента настолько тупые персонажи, которые не умеют элементарно мыслить сценариями.
Лично мне было бы интересно узнать, что:
- это грамотная расстановка неких внешних сил при поддержке местных элит, как при Януковиче.
- это Порошенко договорился с Саакашвили. И что во время прорыва диссидент звонил именно президенту.
Последний вариант - очень красиво. Самому придумать и "раскачать" лидера оппозиции. А потом в нужный момент "слить" его в предвыборной борьбе. Вот бы я зауважал президента. Прямо Коломойский какой-то.
Но что-то мне подсказывает - не наш случай.
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Киев получил один из запросов об экстрадиции экс-президента Грузии в конце марта 2015 года и ответил отказом. Это случилось еще до того, как 29 мая того же года политику предоставили украинское гражданство.
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КацаКрысы, Хрюкните Кондитер.Быдло убогое
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В "ЛНР" атлет развернул на награждении флаг Украины и порвал грамоту террористов
Украинский мастер спорта по полиатлону Виктор Степаненко проявил небывалый патриотизм в оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов). Атлет развернул флаг Украины, а также порвал грамоту "ЛНР", которую ему вручили на церемонии награждения во время соревнований.
После этого так называемое министерство государственной безопасности местной фейковой республики арестовало спортсмена. Виктору Степаненко грозит уголовная ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, что приравнивается к унижению человеческого достоинства. Об этом сообщили очевидцы инцидента в Facebook.
"С награждения - в подвал. Луганщина-земля героев. Слава Украине!" - написал Антон Птицын, прикрепив фотографию спортсмена-патриота.
вот это человек!!!
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Вывод: Саакашвили для властей страшнее оккупантов?!.
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