 СБУ завершила досудебное расследование в отношении ста тридцати двух "чиновников" "ЛДНР"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.
В сообщении отмечается: "Среди сепаратистов, обвиняемых СБУ в совершении преступлений против национальной безопасности Украины, тридцать пять так называемых "высокопоставленных чиновников самопровозглашенных республик, в частности "министры", "заместители министров", "депутаты", "руководство банковских учреждений", "главы администраций", "командиры военных и военизированных подразделений ".
В Донецкой области следователями СБ Украины направлено в суд обвинительный материал по главарю террористической группировки "Спарта" по прозвищу "Жога". Правоохранители установили, что бывший торговец рыбой стал управлять бандформированием после ликвидации предыдущего "командира" Моторолы.
Завершено досудебное расследование и в отношении "министра мчс", "министра доходов и сборов", "министра юстиции", "министра иностранных дел", "министра и заместителя министра транспорта", "министра спорта", "министра культуры", "главы центрального республиканского банка "и еще ряда должностных лиц так называемой" ДНР ".
Следователи управления СБУ в Луганской области в августе направили в суд обвинительные материалы по поводу очередного сепаратистского функционера - "начальника управления инфраструктуры и дорожного хозяйства министерства инфраструктуры и транспорта" так называемой "ЛНР".
Незадолго до этого было завершено досудебное расследование и направлено в судебные инстанции обвинительные акты по "и.о. министра "и" заместителя министра "фейкового" министерства инфраструктуры и транспорта".
"Чиновникам" ДНР / ЛНР "инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, они объявлены в розыск. К ним будет применена процедура заочного осуждения. Продолжаются мероприятия по документированию антигосударственной деятельности других участников незаконных псевдореспублик.
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http://svoboda.ictv.ua/ua/videos/tymoshenko-yakshho-ne-bude-sylnoyi-prodemokratychnoyi-opozytsiyi-krayiny-takozh-ne-bude/
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Всех надо найти, те кто скрытые разоблачить и осудить.
Судьи что дадут им условно, или символические сроки, осудить так же, их есть за что садить.
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Или это достойные представители Украины, такие-же как плотницкий, захарченко и пр.?
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По недореспубликам прокатилась очередная волна слухов о скором устранении Колывана и Захерченко. Что мол ффсё. Доцарствовались. Скоро будут "миротворцы" и при них нужен кто-то более удобоваримый чем эти два придурка. И если про Колывана толкуют, что ему дадут свинтить по тихому за то, что послушный, то Захерченко ждет судьба Гиви с Моторылой.
Слухи конечно. Но, кто его знает.
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На всіх ЗМІ в посиленому режимі буде показуха "діяльності" всіх гілок владних структур)))
Перемогу за перемогою видумуватимуть)))
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от как то от этого "заочно" ни тело ни холодно!
это как секс по телефону (пардон) ...
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