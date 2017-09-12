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 СБУ завершила досудебное расследование в отношении ста тридцати двух "чиновников" "ЛДНР"

сбу

Следователями управлений Службы безопасности Украины в Луганской и Донецкой областях в течение 2017 завершено досудебное следствие в отношении ста тридцати двух "силовиков и чиновников" террористических организаций "ДНР / ЛНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.

В сообщении отмечается: "Среди сепаратистов, обвиняемых СБУ в совершении преступлений против национальной безопасности Украины, тридцать пять так называемых "высокопоставленных чиновников самопровозглашенных республик, в частности "министры", "заместители министров", "депутаты", "руководство банковских учреждений", "главы администраций", "командиры военных и военизированных подразделений ".

В Донецкой области следователями СБ Украины направлено в суд обвинительный материал по главарю террористической группировки "Спарта" по прозвищу "Жога". Правоохранители установили, что бывший торговец рыбой стал управлять бандформированием после ликвидации предыдущего "командира" Моторолы.

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Завершено досудебное расследование и в отношении "министра мчс", "министра доходов и сборов", "министра юстиции", "министра иностранных дел", "министра и заместителя министра транспорта", "министра спорта", "министра культуры", "главы центрального республиканского банка "и еще ряда должностных лиц так называемой" ДНР ".

Следователи управления СБУ в Луганской области в августе направили в суд обвинительные материалы по поводу очередного сепаратистского функционера - "начальника управления инфраструктуры и дорожного хозяйства министерства инфраструктуры и транспорта" так называемой "ЛНР".

Незадолго до этого было завершено досудебное расследование и направлено в судебные инстанции обвинительные акты по "и.о. министра "и" заместителя министра "фейкового" министерства инфраструктуры и транспорта".

"Чиновникам" ДНР / ЛНР "инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, они объявлены в розыск. К ним будет применена процедура заочного осуждения. Продолжаются мероприятия по документированию антигосударственной деятельности других участников незаконных псевдореспублик.

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Ото наверное и есть та самая бимба, которой Шегини "заминировали" )))
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Сука! А ведь все понимают - перевод бумаги и хоть чем-то занять армию следователей СБУ. Если и когда в Донецке поднимут прапор Украины - то всем из этого списка амнистию выпишут нулевую. Это за Саакашвили можно гонятся до бесконечности.
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Тимошенко на Свободе слова» о стране, блатных и барыгах
http://svoboda.ictv.ua/ua/videos/tymoshenko-yakshho-ne-bude-sylnoyi-prodemokratychnoyi-opozytsiyi-krayiny-takozh-ne-bude/
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блин,у нас и тюрем-то столько нет.. Куда их всех сажать???
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Надеюсь что в скором времени всех этих коллаборантов из днр+лнр посадят пожизненно, или минимум на 15 лет.
Всех надо найти, те кто скрытые разоблачить и осудить.
Судьи что дадут им условно, или символические сроки, осудить так же, их есть за что садить.
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Гражданства будут лишать?
Или это достойные представители Украины, такие-же как плотницкий, захарченко и пр.?
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Слухи из Дыры и Лугандона.
По недореспубликам прокатилась очередная волна слухов о скором устранении Колывана и Захерченко. Что мол ффсё. Доцарствовались. Скоро будут "миротворцы" и при них нужен кто-то более удобоваримый чем эти два придурка. И если про Колывана толкуют, что ему дадут свинтить по тихому за то, что послушный, то Захерченко ждет судьба Гиви с Моторылой.
Слухи конечно. Но, кто его знает.
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Ага,залишилось дочекатись того,як вони добровільно прийдуть в тюрму)))
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СБУ я так понял это на сегодняшний день клоуны. Вопрос. А кто зрители?
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Так вот чем была занята СБУ все это время, пока пятая колонна стреляла, взрывала и похищала граждан Украины! Тонны бумаги, армия оперов и следаков вели "досудебное расследование" чиновников ДНР/ЛНР. Те хоть знают об этом? Трепещут, небось? То-то!
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Як я і говорив,що на фоні "прарыва тєрарістов на западной граніце"
На всіх ЗМІ в посиленому режимі буде показуха "діяльності" всіх гілок владних структур)))
Перемогу за перемогою видумуватимуть)))
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следствием должна заниматься прокуратура, а не сбу
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... осмелюсь спросить ,а что с остальными ,или их там только 132??)
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ну зато на границе злостные боевики-приверженцы Саакашвили буйствуют , какие там сепары, нужно аТО завершать и все силы на запад переводить, а то рушится шоколадное царство
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Правонарушителям заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, они объявлены в розыск. К ним будет применена процедура заочного осуждения.

от как то от этого "заочно" ни тело ни холодно!
это как секс по телефону (пардон) ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ завершила досудебное расследование в отношении ста тридцати двух "чиновников" "ЛДНР"
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