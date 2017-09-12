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 Великобритания призывает освободить Чийгоза: процесс над ним не соответствует международным стандартам, - министр по делам Европы Дункан

чийгоз

Министр Великобритании по делам Европы, Северной и Южной Америки Алан Дункан обеспокоен осуждением и приговором заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу российскими властями в аннексированном Крыму, сообщается на официальном сайте британского правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Великобритания призывает освободить Чийгоза, а также возрастающее число крымчан, заключенных в места лишения свободы "фактическими" российскими властями за противодействие незаконной аннексии", - заявил А.Дункан.

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При этом министр отмечает, что Крым является неотъемлемой частью Украины, и поэтому Великобритания не признает легитимность российских "фактических" властей в Крыму, в том числе "избранных" после незаконной аннексии полуострова, в т.ч. так называемого "губернатора Севастополя".

Он также отмечает, что преступный вердикт и приговор А.Чийгозу к 8 годам лишения свободы за "организацию массовых беспорядков" в Крыму демонстрирует глубокое преследование крымских татар и украинцев, выступающих против незаконной аннексии Крыма со стороны РФ.

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"Сам процесс не соответствует международным стандартам: Чийгозу отказали в возможности присутствовать на судебных разбирательствах, а его законный представитель столкнулся с запугиванием, в том числе арестом и временным заключением в начале этого года. Предполагаемое преступление имело место до того, как Россия даже потребовала контроля над Крымом путем его незаконной аннексии и стала частью тревожных попыток подавить любую политическую оппозицию в Крыму", - отметил А.Дункан.

Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.

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Хотя . и помогает инструкторами,но Великобритания ,как то ,пассивно ведёт себя на международной арене.имею ввиду войну в Украине.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВеликобритания призывает освободить Чийгоза: процесс над ним не соответствует международным стандартам, - министр по делам Европы Дункан
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