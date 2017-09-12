 Великобритания призывает освободить Чийгоза: процесс над ним не соответствует международным стандартам, - министр по делам Европы Дункан

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Великобритания призывает освободить Чийгоза, а также возрастающее число крымчан, заключенных в места лишения свободы "фактическими" российскими властями за противодействие незаконной аннексии", - заявил А.Дункан.
При этом министр отмечает, что Крым является неотъемлемой частью Украины, и поэтому Великобритания не признает легитимность российских "фактических" властей в Крыму, в том числе "избранных" после незаконной аннексии полуострова, в т.ч. так называемого "губернатора Севастополя".
Он также отмечает, что преступный вердикт и приговор А.Чийгозу к 8 годам лишения свободы за "организацию массовых беспорядков" в Крыму демонстрирует глубокое преследование крымских татар и украинцев, выступающих против незаконной аннексии Крыма со стороны РФ.
"Сам процесс не соответствует международным стандартам: Чийгозу отказали в возможности присутствовать на судебных разбирательствах, а его законный представитель столкнулся с запугиванием, в том числе арестом и временным заключением в начале этого года. Предполагаемое преступление имело место до того, как Россия даже потребовала контроля над Крымом путем его незаконной аннексии и стала частью тревожных попыток подавить любую политическую оппозицию в Крыму", - отметил А.Дункан.
Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.
212 3
Материалы по теме: Репрессии в оккупированном Крыму
Приговор Чийгозу - очередной пример постоянных притеснений в оккупированном Россией Крыму, - посольство США(2)
Оккупанты в деле Чийгоза нарушили ряд статей Конвенции о правах человека, - правозащитник(0)
Чубаров собирает в Киеве митинг в поддержку Чийгоза: Приносите флаги, карикатуры на Путина тоже достойны похвалы(60)
Евросоюз призвал РФ немедленно освободить Чийгоза и Умерова(12)
Журналист: Репрессии против крымских татар в Крыму усиливаются с каждым днем(0)
Украина выражает решительный протест России из-за приговора Чийгозу, - МИД(12)
"Приговор Чийгозу - это приговор всему крымскотатарскому народу. Каждый получил сегодня 8 лет колонии", - Полозов. ВИДЕО(5)
Ответить
Ответить
Ответить