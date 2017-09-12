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 СБУ объявила в розыск экс-мэра Киева Черновецкого

черновецкий

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего городского голову Киева Леонида Черновецкого.

Согласно информации на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "Розыск", Л.Черновецкого разыскивает СБУ как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Указана дата исчезновения - 24 июля 2017 года, место исчезновения не названо.

Экс-мэр Киева обвиняется по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Также указано, что есть определение суда о разрешении на задержание с целью привода.

Как сообщалось, 14 июля 2017 года Л.Черновецкому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве.

25 июля следователи Генпрокуратуры Украины получили разрешение суда на задержание Л.Черновецкого с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также читайте: Тбилиси не выдаст Украине экс-мэра Киева Черновецкого, имеющего грузинское гражданство, - прокуратура Грузии
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Не прошло и 100 лет..... А "объявить в розыск" и сзять под стражу тех воров/преступников, кто еще не успел убежать, СБУ слабО?
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- А в это время дворник Тихон пропивал в пивной «Фазис» рубль... (с)
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кстати об бендере , , , объявили в розыск / пропил рубль . -. это , канешна , здорово , . тока, объявить черновецкого преступником / все пропьем но флот не опозорим . треба було років десять назад , , а напиться и завтра / сегодня / вчера не поздно ,,,
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не прошло и 20 лет считая с 1997 года когда повился на небосклоне Черновецкий...
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не четыре..поболее. там "мокруха " за кацманавтом еще с тех времен .когда он правекс отжимал...
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похоже что космаса обменяют на саакашвилли и всего делов! бабаюля как всегда в дамках
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Не думаю что Михо им нужен в Грузии. Он опять Грузию подорвет. Иванишвили такое счастье не надо.
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то космит показывает,чтоб две "дорожки" сразу приготовили !!1 в обе ноздри
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Та вы шо? Уже всех врагов на земле переловили, в космос на четвёртом году правления потянуло?
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трава у дома...такие дела... еще он Югика в коленко вальнул (при" мыздобуле" еще)
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ахахах, опять америкосы расеюшку поработить хотят. Это сралин написал новость руками дидов?
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у меня вопрос - сааку на космоса менять будут - кто за?))))
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одновременно с Петей на Овоща, + моджахед в качестве бонуса для Рамазанки
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после 2го строка пожалуйста - изменит петя Украину и свободен - ну как фанера над Киевом)))
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а и*** не дреснет от второго срока? будет снова первый срок, только трон другой
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щас петя на твою историческую родину слетает,ему будет не до второго срока
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Это наверно чтоб мордулица не потерять , когда Грузия в экстрадиции откажет, не?"
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А чё его искать?Космосшвили в Грузии, что многоходовочка ? на Мишку поменять дочоколадились?
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Это значит, что в больничку на Фёдорова провели интернет.
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Даже не знаю, что и сказать Правоохоронна система України-працює........ Глядишь, лет через 15-20 и закроют..... Дело- "в связи со смертью подозреваемого)))))))))))))) Волкодави-мля
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Думаю это компетенция не ГПУ, а уфологов.
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грузины так же отдадут леню как Украина мишико. Или для начала статьями померяемся.
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Временно? он же гражданство Израиля получил.будучи мєэром Киева
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ЦИТАТА:*СБУ объявила в розыск экс-мэра Киева Черновецкого*_____может хотят услышать его песни ввживую ?
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ого так шо Леня КОСМОС скоро вернется в Киев вот это будет событие всекиевского маштаба мы ему на встречу бабушек подгоним
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а он не жадный мужик накормит всех если что
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Как Иисус? рыба, хлеба, вино ? . Помните эту историю?
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Бугага! Сегодня день удивительных историй. Кого еще в розыск объявят,чтобы завуалировать произвол и беспредел барыг! Омельченка? Или хотят черновецкого сменять на Саакашвили? Смело,но нереально. Лучше бы ефремову приговор вынесли. Он хоть в Украине?
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нах он тут нужен? чтобы его выпустили под залог?
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и надо отметить ,что ни на кого из молодой коЦмической каманды пгокугогы ни одного листика не испортили раньше!!(Тэлэсыка не берем в счет)
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Кстати, на Цензоре все время висит баннер с рекламой книжки Космоса "путь к успеху" 😂😂😂
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интересно, а найдутся фанаты которые перенесут черновецкого через границу Украины?
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Не здивіюсь якщо після неминучого зашквару Міхо зрадуни знайдуть собі нового ідола для поклоніння, месію і "борця з шоколадним режимом". Вони і Льончика можуть на царство поставити.
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Зашкварився якраз твій педро, притому на весь світ, притому ганебніше вже нікуди. А тепер зжери канхветку "тузік" і марш на дошку об'яв розпинатися
З.І. Ні разу не за Сааку, токмо справедливості ради
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Надіються що й цього внесуть на руках в Україну?
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Да сдыснет он из Грузии в Израиль. И привет. Наблюдайте космос только в телескоп
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Кстати да - брать нужно полным экипажем.
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Какая все же безопасная работа у этих кгбистов. И выгодная. Обоюдо....И чистенькая. И декларации подавать низззя! Это ж сколько надо насосать на такую " работку"?
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Чего они там бухнули хорошо. Или уже просто не знают что им делать?
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Тю, ну зачем было афишировать...пригласите Лёню на сольный концерт, раздайте билеты всем желающим поржать, а после берите его тепленьким! Зная тягу Космонавта к "славе" он не сможет отказаться спеть для "фанатов"...
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Концерт можно было бы в Киевском цирке организовать.
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Так они просто предупредили Лёню космоса, что пора деньги и тушку переводить в землю обетованную. Свой своего не обидит.
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А Льоня що,шпигун?А ні,він мабудь терорист,з алькаіди.На ні,з іділ...СБУ,звісно,більше нікого ловити.
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Привласнення ,розкрадання в особливо великих розмірах з власною вигодою та на такому посту...
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"СБУ на Марсе". Прям книга про "попаданцев"))))
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Розыск уже должен быть межпланетный,космический.Где же его еще искать.А как пел человек.
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О-оперативність,
які ж овочі все таки працюють в сбу
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Вечером Югу отправят в астрал, чтобы встретил там Космоса и передал повесточку
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Шож так Многострадальному Киеву фартит с Мэрами )
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Что можно ожидать от выборов Президента, если даже Киевляне ни разу нормального мэра не смогли выбрать. Что ожидать от бабок из села? Вот так и живем.
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Барыга у всех толстосумов уже бабло отжал, остался Лёнчик.
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Крысоловы ловят мышей.Надо же на пенсию бюджетную заработать.шоб вы сдохли.
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а ведь проскакивала когда-то информация о договорняке Порошенка с грузинским барыгой про обмен Саакашвили на Черновецкого. Вот оно и всплыло все о чем договорились воры.
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Этот обормот воспоминание пишет на тему "Как я своровал с моей "молодой командой" 70млн. грн. у города Киева и никто ему за это ничего не сделал". До войны уже доворовались, воруйте и дальше граждане!
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Пора уже на Деникина в розыск подавать. Самое время.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ объявила в розыск экс-мэра Киева Черновецкого
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