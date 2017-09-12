 СБУ объявила в розыск экс-мэра Киева Черновецкого

Согласно информации на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "Розыск", Л.Черновецкого разыскивает СБУ как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Указана дата исчезновения - 24 июля 2017 года, место исчезновения не названо.
Экс-мэр Киева обвиняется по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Также указано, что есть определение суда о разрешении на задержание с целью привода.
Как сообщалось, 14 июля 2017 года Л.Черновецкому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве.
25 июля следователи Генпрокуратуры Украины получили разрешение суда на задержание Л.Черновецкого с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
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З.І. Ні разу не за Сааку, токмо справедливості ради
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які ж овочі все таки працюють в сбу
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Он вроде как не прячется !
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