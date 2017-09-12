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 Политика Украины
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Все про:граница (3245) МВД (8395) Саакашвили (2086) Шевченко Артем (127)

 В инциденте на пункте "Шегини" пострадали 13 полицейских и 9 пограничников: Госпогранслужба составила 15 протоколов, - МВД

саакашвили

Министерство внутренних дел констатирует, что вследствие событий, связанных с прорывом на украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" в воскресенье пострадали 13 сотрудников Национальной полиции и 9 сотрудников Государственной пограничной службы.

"По итогам событий 10-го сентября на пограничном пропускном пункте всего во время охраны общественного порядка пострадали и получили повреждения разной степени тяжести 13 полицейских и 9 пограничников", - рассказал директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на брифинге во вторник в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что у одного из правоохранителей перелом плечевой кости, у остальных травмы меньшей степени тяжести.

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По словам А.Шевченко, Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в частности, протоколы составлены против 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и против самого Михеила Саакашвили.

Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Ждем видеоролик, на котором увидим как Михо с саблей а Тимошенко с с топором, кромсают невинных полицейских в пункте пропуска.
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пострадали-пострадали...пострадали-пострадали...и пережили..
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, пичалька ,,,..бедные погранцы ,,,.. уто ж , , самая опасная граница - с польшей , , пусть подают служивые ( когда оздоровятся-реабилитируются ,,, ) , рапорта на перевод на российско-украинскую границу ( которая 400 км , , ) , там и спокойнее , и просторнее , ,
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13 - копчиков и 9 - погранцов?
та их там столько и не было!
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чё там с минированием? где рапорт о проведенных сапёрных работах?
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,,,.я був. !!!! , , і не втік . ))) , , . але віртуально / на дивані / в енергодарі ,,,,
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не сподобился!
только вчера раненных (официально) было всего 10 чел (5-вечером и 5 утром нашлись), и сгущая краски живописали (по-моему аваков), что на шеренгу в 10-15 чел оцепления неслась неуправляемая толпа в 2-3 сотни (до словно!) прорывающих кордон
поэтому и удивляюсь все возрастающему количеству раненых служивых
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Исходя из видео.так и было. Пограничников совсем мало было
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а что на КПП Авакова полицаи -сорванцы делали? спорим они не из местного РОВД?
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Пишут ,что в Украине всё плохо. Не похоже. Смотрите. как рвутся в Украину нелегалы.Даже депутаты им помогают
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Яцык Вольский ( за спелинг не отвечаю). Он был в группе, которая вместе с Саакашвили пыталась попасть в Украину, но и его не пускали.
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А,ну да. Совсем забыл.Ну. мало ли партнёров по бизнесу у бывшего главы
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Да, мало ли партнеров по бизнесу у Порошенко и Ахметова на восточном фронте. Войны же нет.......
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Только не надо *передёргивать *.А то выглядит так,вроде, вы тут на работе
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Ну так шо мне тогда тебе отвечать? У ЛДНР покупали уголь, может быть даже и сейчас покупают. Именно их чиновники Кабмина называли торговыми партнерами. Я здесь причем. Ни одного слова отсебятины.
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Больше всего пострадал генерал.. Ввиду того что он обосрался.. Он похудел на килограмм
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Отримає премію за старання у вигляді шоколадки,то набере 2 кг)))
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А за невыполнение прямых обязанностей их судить будут?
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так пункт справді був заМінований,там знаходився тип на ім'я Міня
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Раны-то покажите. Царапины и ссадины. Не уж то душевные раны?
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Наливайченко четко сказал - прошли польский КПП без проблем, шли на украинский, а ПЕРЕД НИМ стояла шеренга погранцов и полицейских(!), которые не пускали идти дальше. Явно незаконно. Т.е. был прорыв не границы, а незаконного недопуска граждан Украины. Позорище. Кроме того, было сообщение о минировании, по закону, необходимо было вывести людей, но это сделано не было, это уголовное преступление. Наш гидрант трусливое сопливое барыжное существо.
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В инциденте на пункте "Шегини" пострадал имидж Украины,остолопы пля
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Может их на передок?
Судя по количеству "жертв", на передке точно мир.
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Шо то их с кожним днем все більше..Вони що,самі себе калічуть з переляку?
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Морально пострадали? Остальные не пострадали потому что им капризы Пети были до одного места!!
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піджак замшевий, трі... міхаіл саакашвілі імпортний... трі
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Ничего не меняется в геббельсвовской пропаганде цепных псов режима из МВД.
Что Януковоща, что Порошенко. Почти один к одному.
Сообщение МВД времён Януковоща.
19 января 2014 год
Во время событий в центре Киеве пострадало уже более 70 правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Около 40 работников органов внутренних дел госпитализированы.
У одного из сотрудников "Беркута" врачи обнаружили колото-резаное ранение. Его доставили в ведомственное лечебное учреждение.

19 января во время очередного Народного вече на Майдане Незалежности один из лидеров Автомайдана Сергей Коба заявил о блокировании правительственного квартала, пока депутаты не отменят скандальные законы, принятые 16 января. Перед стадионом "Динамо" и перед блок-постом бойцов внутренних войск собралось несколько десятков тысяч человек. Между силовиками и протестующими завязалась драка, в ходе которой был применен водомёт, слезоточивый газ, бросали свето-шумовые гранаты.
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ВІДЕО: Російський бойовий вертоліт безперешкодно пролетів над Україною - прикордонники промовчали
12.09.2017 Major Horvat KFOR Al-Kut
http://milnavigator.com.ua/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82-%D0%B1%D0%B5/

Російський бойовий вертоліт з окупованого Росією українського Криму безперешкодно пролетів над "надійно" охороняємою Херсонською областю.
Відео опублікував ще 5 вересня о 15:05 у Facebook Віктор Вишнівецький.
Вертоліт Ка-52 вилетів із анексованого Криму й літав над селищем Павлівка Херсонської області. Від нього до окупованого півострова - 10 км.
Вишнівецький додав, що вертоліт-агресор збройних сил Росії не збили. Більше того, прикордонники і військові навіть скрили цей факт і не надали події розголосу.
Ка-52 (Hokum B за класифікацією НАТО, також відомий як «Алігатор») - російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула».
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А на юго-восточной границе не пострадало ни одного!
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Главное не переборщить, а то количество "пострадавших", превысит количество присутствующих.
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Татьяна Зубченкодо Запоріжжя онлайн #Майдан Запорожье
7 год ·

Добавлю с утра немного зрады.
АвтоЗАЗ готовится начать крупноузловую сборку российских автомобилей. Вот выписка из приложения к служебной записке:
ПЕРЕЧЕНЬ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И ОСНАСТКЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ
1) Переходная спецплатформа
Предназначена для выкатывания кузовов из вагона автомобилевоза (с 1-го и 2-го ярусов) кузовов автомобилей и снятия кузовов с нее автокраном.
2) Спец автомобиль
Необходимо доработать имеющуюся платформу для возможности транспортировки кузовов LADA Xray, Largus, Vesta.
……………….
Господа Васадзе и Ко, развалив флагман украинского автомобилестроения, решили поддержать рашистский?
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Само собой. А чего вы думали такой рев поднялся по поводу "евроблях"? Васадзе ненадо чтобы украинцы имели доступ к нормальным и не дорогим авто, ему надо насильно втюхивать нам рашистский металлолом и говорить, что этому нет альтернативы.
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Всем интересно про БИМБУ,была,или не была,нашли ли минера?
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в рашку подкинули!

Сразу в нескольких российских городах
власти, во вторник, 12 сентября, проводят экстренную эвакуацию населения в связи со шквалом анонимных звонков о якобы заложенных взрывных устройствах.
В частности, в Приморском крае и на Сахалине эвакуировали посетителей и работников торговых центров. В Перми эвакуация затронула мэрию, ТЦ, вокзалы и школы.
В Красноярске неизвестные сообщили о минировании мэрии, ТЦ, автовокзала и аэропорта.
Эвакуация людей в связи со звонками о минировании в понедельник и во вторник прошла в Челябинске, Уфе, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Магадане, Стерлитамаке. Там, по версии полиции, также поступили анонимные сообщения о заложенных бомбах в учебных заведениях, торговых центрах и в кинотеатрах. Неизвестные два дня подряд, 10-го и 11 сентября, сообщали о минировании администрации Омска, а также о заложенных бомбах в кинотеатрах и ТЦ - там тоже проводилась эвакуация, взрывных устройств, по данным прессы, не нашли.
Между тем в Брянске, где также накануне прошла массовая эвакуация в нескольких ТЦ, журналистам сообщили, что она проводилась в рамках учений силовых ведомств. Об эвакуации в ходе учений сообщили и источники в Челябинске.

Подробнее: http://www.newsru.com/russia/12sep2017/bombs.html
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Кива разгулялся? До чего безудержный человечище.
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Число пострадавших ментов и пограничников растёт с каждым днём,как грибы в лесу после дождя в осенний период.
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у двох експрестести показали вагітність и один дефлорорований, - от клятий грузин, скористався тим, що хлопці за руки тримались і тили не мали змоги прикрити
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недополучение хабарей..страдают бедные таможенники
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Завтра в пострадавших будет 133 полицейских и 53 пограничника.
Мамой клянусь.
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Конечно, это в АТО парни отдыхают, а эти все страдают и страдают...Может, в АТО их отправить?
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Параше и пукину стоит задуматься, судя по количеству жертв было применено тактический ядерный боеприпас !!!
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Савельев Вячеслав

Мой знакомый жалел "беркутов"и был возмущён, что они не поубивали всех "майданутых".
Теперь он жалеет "погранцов" и возмущён, что они не расстреляли грузин и "майданутых".
В нём уживается жалость и ненависть, которые успешно культивируют олигархи через телевизор. Он любит олигархов и ненавидит свою страну.
Идёт война гибридная,
Диванная война...
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Пекрасных полицейских и пограничников отобрали. А как же конкурс легендарный? Или это был конкурс по отбору терпил? Даже не соображают,что сами себя позорят этими сказками.
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Это их Аваков , Аброськин и Голубан покалечил. У нас есть 3000 свидетелей. А что не верите? А вы докажите.
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Надо же сколько бед неизвестный минер наделал. Ну его хоть нашли?
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главное шо ниодна собака не пострадала. только животные.
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Сначало было пять, теперь девять. Думаю к выборам мы узнаем о целом батальоне пограничников и полку нацгвардейцев, избитых Саакашвили.
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Почему не проверили документы у тех, кто прошел польский КПП, сколько человек пропустила Польша? Абзац.....даже не приступали к проверке и оформлению документов,хотя бы у кого-нибудь.
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юля пыталась примазатся, вчера была послана Михой лесом и поджав хвост свалила в Киев
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а "минирование" кто-то раследует и как продвигаются дела?
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Державний кордон і кордон корпорації "Рошен"- це різні речі. 10 вересня був порушений саме кордон корпорації "Рошен", а не держави Україна.
Тому що, держава Україна не мала права привозити сотні бандитів(яких чомусь досі називають "титушками"), щоб не пропустити одного персонального ворога Президента,
тому що держава Україна не мала права зупиняти потяг з пасажирами на териорії іншої держави, знову таки, щоб лише невпустити персонального ворога Президента,
держава Україна не мала права фальшиво "мінувати" прикордонний пропускний пункт.
Та то держава Україна Не могла так вчинити. А корпорація "Рошен" так вчинити могла.
Мене не дивує, як монополізовані і керовані з одного центру головні мас-медіа затято взялися перевходити стрілки з свавілля влади на буцімто "державний злочин по прориву кордону". Бо те, що Адміністрація Президента і СБУ контролюють основні медіа, я говорю вже давно.
Мене дивує, скільки не лише проплачених "порохоботів"( колишніх "громадських діячів", "журналістів", "політологів", "політиків", "блогерів") взялися повторювати фальшиві тези влади, а й багато порядних людей через фейсбук роблять те саме.
Багатьох знаю особисто, і на відміну від "порохоботів" на ставці, щодо цих людей не маю сумнівів у їхній щирості. Отже це свідчення, що державна машина по "промивання мізків" в країні не лише задіяна, а задіяна успішно.
Держава все більше перетворюється на корпорацію "Рошен". Ми все більше віддаляємося від Європи. І все більше наближаємося до ментальної Росії.
"Ментальна Росія" - це не Митний Союз. "Ментальна Росія" - це феодальний спосіб мислення, і феодальний спосіб поведінки. Феодал вважає, що він-"Цар і Бог". У них, в Росії такий цар-це Путін, а тут, це - Порошенко. І вся країна поступово перетворюється в "корпорацію "Рошен", тобто в "ментальну Росію", в "Малу Росію"…
Боюся, що більшість цього вже не розуміють, і навіть щиро ображатимуться: "як можна нас порівнювати з Росією? Та ми ж з нею боремося і ненавидимо її агресію нинішню, русифікацію і репресії в минулому тощо"? І справді, ці люди можуть багато робити у боротьбі з Росією, і справді щиро ненавидіти її дії. І вони не бачать як їхній щирий патріотизм використовує режим для ліквідації ментальної демократії, і посилення авторитаризму, цементування "корпорації Рошен".
Раніше на закінчення таких коротких постів писав: "Рошенізація країни триває". Та ні, "рошенізація країни" вже відбулася, "Малоросія" вже в головах(і навіть самих патріотичних). Тепер питання , скільки років(чи десятиліть) знадобиться Україні для одужання. Поки що здорових серед нації-разюча меншість…
Олександр Доній, 11.09.17
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ инциденте на пункте "Шегини" пострадали 13 полицейских и 9 пограничников: Госпогранслужба составила 15 протоколов, - МВД
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