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 Политика Украины
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 МИД Турции о "приговоре" оккупантов Чийгозу: Это еще одно несправедливое решение в отношении крымских татар

чийгоз

Министерство иностранных дел Турции надеется на пересмотр "приговора" российского судилища одному из лидеров крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу и его освобождение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 12 сентября сказал пресс-секретарь турецкого МИД Хусейн Мюфтюоглу, сообщает сайт ведомства.

По словам Мюфтюоглу, приговор Чийгозу является еще одним несправедливым решением в отношении крымских татар, которые мирными путями демонстрируют свою обеспокоенность в связи с событиями в аннексированном Крыму.

"Суд" оккупантов 11 сентября "приговорил" к восьми годам колонии общего режима одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, его обвинили в организации массовых беспорядков в день 26 февраля 2014 года. Президент Украины Петр Порошенко назвал дело "очередным приговором России".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины заявило о намерении обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека.

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Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".
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Это еще одно несправедливое решение в отношении крымских татар... Но ракеты у кацапни все равно пАкупать будем...
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ну вы и дальше покупайте с-400 у этих недоносков, спонсируйте терроризм .
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Не отвлекайтесь ребята , продолжайте лобызать Путлера
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