 МИД Турции о "приговоре" оккупантов Чийгозу: Это еще одно несправедливое решение в отношении крымских татар

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 12 сентября сказал пресс-секретарь турецкого МИД Хусейн Мюфтюоглу, сообщает сайт ведомства.
По словам Мюфтюоглу, приговор Чийгозу является еще одним несправедливым решением в отношении крымских татар, которые мирными путями демонстрируют свою обеспокоенность в связи с событиями в аннексированном Крыму.
"Суд" оккупантов 11 сентября "приговорил" к восьми годам колонии общего режима одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, его обвинили в организации массовых беспорядков в день 26 февраля 2014 года. Президент Украины Петр Порошенко назвал дело "очередным приговором России".
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины заявило о намерении обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека.
Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".
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