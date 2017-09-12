 Жена министра инфраструктуры Омеляна не заказывала Maybach стоимостью 3 млн долларов. ДОКУМЕНТ

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"Помните статью во французском издании l'Express, в которой говорилось о заказе электрического Майбаха стоимостью около 3 млн долларов США женой Министра инфраструктуры Svitlana Bevza? Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом в Фейсбуке написал министр инфраструктуры Владимир Омелян "Помните статью во французском издании l'Express, в которой говорилось о заказе электрического Майбаха стоимостью около 3 млн долларов США женой Министра инфраструктуры Svitlana Bevza? По замыслу заказчиков - гениальный ход по моей компрометации. "Реформатор оказался таким же коррупционером как и они. Мы все одной крови. Украину не изменить, коррупцию не победить...". Хочу искренне поблагодарить своих французских и немецких друзей, в том числе и высокопоставленных, которые помогли быстро выяснить истину. И установить заказчиков тоже. Кто публиковал фальшивку на зеркале сайта французского издания, кто давал команду разгонять "сенсацию" в Украине и кто ее разгонял", - отметил политик.







Омелян опубликовал официальный ответ компании "Даймлер".

"Ни я, ни члены моей семьи не заказывали ни одного Майбаха. Более того, его еще даже на рынке нет. Статья - фальшивка и редакция l'Express заверила адвокатов "Даймлера", никакого отношения к ней не имеют! Ссылка больше не работает. Надеюсь, что те издания, которые распространяли "новость" и те, которые перепостили ее в фб, так же с радостью напишут опровержение", - написал он.





"В дальнейшем я бы искренне посоветовал заказчикам действовать требовательнее, контролировать бюджеты на черный пиар и поменять исполнителей, так Вас просто обманывают, делают некачественно, еще и наживаются", - сыронизировал Омелян.



Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в

списке 136 будущих владельцев элитного авто Maybach Coupe, стоимость которого составляет 2 734 000 евро, есть гражданка Украины Светлана Бевза.