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 Линкявичюс о приговоре оккупантов Чийгозу: "Преследования крымских татар продолжаются"

чийгоз

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс констатировал продолжающиеся преследования крымских татар в оккупированном Россией Крыму, а также призвал освободить заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, приговоренного "судом" в захваченном РФ Крыму к 8 годам лишения свободы.

Об этом Линкявичюс написал в своем Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Чийгоз лишен свободы на 8 лет подконтрольным Кремлю так называемым Верховным судом. Преследования крымских татар продолжаются. Прискорбно. #FreeChiygoz", - написал глава МИД Литвы.

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Линкявичюс о приговоре оккупантов Чийгозу: Преследования крымских татар продолжаются 01

Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.

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Литва в свое время взяла к себе караимов, ВКЛ поселило на Сиверщине и в Беларуси татар и половцев...
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