 Линкявичюс о приговоре оккупантов Чийгозу: "Преследования крымских татар продолжаются"

Об этом Линкявичюс написал в своем Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Чийгоз лишен свободы на 8 лет подконтрольным Кремлю так называемым Верховным судом. Преследования крымских татар продолжаются. Прискорбно. #FreeChiygoz", - написал глава МИД Литвы.
Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.
87 1
Оккупанты в деле Чийгоза нарушили ряд статей Конвенции о правах человека, - правозащитник(0)
Чубаров собирает в Киеве митинг в поддержку Чийгоза: Приносите флаги, карикатуры на Путина тоже достойны похвалы(57)
Великобритания призвала Россию освободить Чийгоза(25)
Приговор Чийгозу будет обжалован в Европейском суде по правам человека, - МинВОТ(6)
В Крыму вооруженные оккупанты сорвали памятные мероприятия крымских татар(0)
Оккупанты признали Чийгоза гражданином Украины. Это дает основания для его экстрадиции, - Чубаров(7)
"Приговор Чийгозу - это приговор всему крымскотатарскому народу. Каждый получил сегодня 8 лет колонии", - Полозов. ВИДЕО(5)
Ответить