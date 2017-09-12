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 Политика Украины
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Все про:выплаты (206) Минобороны (5348) военнослужащие (3974)

 Количество дополнительных видов выплат военным сократится с 36 до 16, - Минобороны

галинский

С января 2018 года Министерство обороны Украины намерено уменьшить количество дополнительных выплат военным с 36 до 16 видов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом 12 сентября на брифинге в Киеве заявил заместитель директора департамента финансов Минобороны Украины полковник Сергей Галинский.

"Мы уменьшили количество дополнительных видов выплат. Их было 36, 20 мы отменили, 16 - оставили", - отметил он.

По словам Галинского, размер дополнительных выплат будет составлять 40%, вместо нынешних 85% в окладе военного.

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Сообщается, что данное изменение предусмотрено разработанным Министерством обороны постановлением, которое должно вступить в силу с 1 января 2018 года. Это постановление также предусматривает автоматическое увеличение должностных окладов и окладов за воинское звание при увеличении социальных стандартов в целом.

Ранее Галинский сообщил, что заработная плата рядового военнослужащего в звании "солдат", выполняющего задачи в зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе (АТО), с 1 сентября составляет 17 тыс. грн.

"7 тыс. грн - это основное денежное обеспечение, 10 тыс. грн - это доплата, она начинается, когда солдат провел в АТО полный месяц. Кроме того, если солдат непосредственно принимал участие в боевых действиях или сбил технику противника, выплачивается дополнительный бонус", - отметил Галинский.

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Количество дополнительных видов выплат военным сократится с 36 до 16, - Минобороны

КОГДА ВЖЕ НАЧНУТ СОКРАЩАТЬ ВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ СЛУГАМ НАРОДА ?
Количество дополнительных видов выплат военным сократится с 36 до 16, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7703

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Мафія збільшила виплати олігархам в 2017 році до рекордного обсягу! Тільки відшкодуванням ПДВ олігархам віддадуть 120 млрд грн, проти 96 млрд грн в 2016 році, це збільшення прямих дотацій олігархів на 24 млрд грн тільки за одним видом виплат!!!!! А ще різноманітні програми підтримки галузей, за якими кореш порошенка Косюк отримує 800 млн грн щороку! Звісно у мафії немає зайвих грошей на армію, бо ще не всі українські олігархи увійшли в топ-100 мільярдерів світу! Ця кримінальна банда ніколи не нажереться, тому кінець в них може бути тільки один - питання тільки коли!
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"... тому кінець в них може бути тільки один - питання тільки коли! "
ТОД1, КОЛИ МИ ПЕРЕСТАНЕМО ЖИТИ З КРАЮ ТАК, ЩО Н1ЧОГО НЕ ЗНАЮ...

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Вже скоро і військові мають це розуміти і готуватись.
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тогда когда слуги народа будут его слуги,а не наоборот как сейчас
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Не розумію чому доплата розпочинається тільки проведення воїна в зоні АТО повного місяця.. А якщо , не дай Бог, отримав поранення на 28 день перебування - доплати не буде?
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Если есть дополнения в положению о выплатах военным о рассмотрении в конкретных (отдельных) случаях,то должны выплачивать и после 1 дня ранения .Либо, есть ещё какие то дополнения к выплатам. Не плохо было бы почитать выводи и объяснегния военных юристов об этих положениях.
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Шахтёры-инвалиды в приоритете по гройсмановски. "Приоритет" составил 49 грн 84 копейки добавки к регресным выплатам за утраченное здоровье при работе в подземных угледобывающих предприятиях страны.Большое "спасибо" за заботу в приоритете.
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Потрібно було йти працювати олігархами, тоді б уряд фінансував їх позачергово!
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Почему у всех, кто говорит о любом сокращении, уменьшении и т.д. собственное табло еле-еле влезает в экран?
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Піарники Порошенка забули домалювати їжу учасникам обіду з президентом (фото)Количество дополнительных видов выплат военным сократится с 36 до 16, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5605
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Особый приоритет в вопросе выплат,на данный момент принадлежит только военным.Остальных как бы и не существует.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоличество дополнительных видов выплат военным сократится с 36 до 16, - Минобороны
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