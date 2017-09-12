 Количество дополнительных видов выплат военным сократится с 36 до 16, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом 12 сентября на брифинге в Киеве заявил заместитель директора департамента финансов Минобороны Украины полковник Сергей Галинский.
"Мы уменьшили количество дополнительных видов выплат. Их было 36, 20 мы отменили, 16 - оставили", - отметил он.
По словам Галинского, размер дополнительных выплат будет составлять 40%, вместо нынешних 85% в окладе военного.
Сообщается, что данное изменение предусмотрено разработанным Министерством обороны постановлением, которое должно вступить в силу с 1 января 2018 года. Это постановление также предусматривает автоматическое увеличение должностных окладов и окладов за воинское звание при увеличении социальных стандартов в целом.
Ранее Галинский сообщил, что заработная плата рядового военнослужащего в звании "солдат", выполняющего задачи в зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе (АТО), с 1 сентября составляет 17 тыс. грн.
"7 тыс. грн - это основное денежное обеспечение, 10 тыс. грн - это доплата, она начинается, когда солдат провел в АТО полный месяц. Кроме того, если солдат непосредственно принимал участие в боевых действиях или сбил технику противника, выплачивается дополнительный бонус", - отметил Галинский.
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КОГДА ВЖЕ НАЧНУТ СОКРАЩАТЬ ВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ СЛУГАМ НАРОДА ?
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ТОД1, КОЛИ МИ ПЕРЕСТАНЕМО ЖИТИ З КРАЮ ТАК, ЩО Н1ЧОГО НЕ ЗНАЮ...
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