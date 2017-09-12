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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Москва (2979) Россия (72221) украинофобия (507) украинский язык (671) украинцы (2590) Библиотека украинской литературы (92)

 Из Библиотеки украинской литературы в Москве вывезли книги, персонал сокращают: "Осталось дождаться, когда демонтируют вывеску"

библиотека

После приговора экс-директору библиотеки и розыска следователями посетителей заведения, в читальные залы перестали заходить.

Из Библиотеки украинской литературы в Москве вывезли книги, персонал сокращают. Об этом сообщили сотрудники библиотеки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сейчас в библиотеке осталась периодика, авторефераты и диссертации. Большинство книг отправлено в Библиотеку иностранной литературы", - сказал собеседник агентства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Приговор Шариной - очередное свидетельство антиукраинской паранойи российского режима, - МИД

По его словам, продолжается сокращение персонала, и на сегодняшний день остался лишь один сотрудник на должности "библиотекарь".

"Кто-то ушел, кого "ушли", кого сократили. Коллектив разогнали", - добавил он.

После репрессий против библиотеки, осуждения бывшего директора Натальи Шариной, розыска следователями читателей за интерес к "экстремистской" и "националистической" литературе в читальные залы перестали заходить посетители, сказал сотрудник библиотеки.

Он отметил, что осталось дождаться, когда демонтируют вывеску, где указано "Библиотека украинской литературы".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "В России даже в слове "борщ" многие уже начали видеть политику": в Москве закрыли Библиотеку украинской литературы, существовавшую с 1920-х годов. ВИДЕО

Как сообщал, 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве провели обыск. Также обыск провели дома у Шариной. 5 июня Мещанский районный суд Москвы приговорил Шарину к 4 годам заключения условно. Ее обвинили в распространении экстремистской литературы, "призывающей к ненависти и вражде", а также в растрате бюджетных средств. Защита Шариной обжаловал приговор. В международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что Шарина стала жертвой судебного произвола, а вынесенный приговор демонстрирует полное презрение российской судебной системы к принципу верховенства права.
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У нас в ответ надо прикрыть все школы с обучением на рузьге языке
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До того ж це можно робити під гаслом -
ДОВЕДЕМО КІЛЬКІСТЬ РОСІЙСЬКОМОВНИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ, ДО КІЛЬКОСТІ УКРАЇНСЬКІХ НА РОСІЇ !!!
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Вже прикривають...
В МИД РФ возмущены "украинизацией образования": Принятый закон ущемляет интересы миллионов русскоязычных жителей Украины

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Путлер беситься от истерии.Украина стала в горле ему - комом.
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Все русские надо закрыть в Украине. Ответ должен быть зеркальный!
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закрывать ненадо просто прикрыть наполовину тобишь сокращать
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Тому треба заява МЗС що ми розриваємо стосунки з кацапськими п*дарасами, а російська мова іде на йух.
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А в Украине школы с обязательным русским языком, дебилы.
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кацапы бздят с украинцем в темное время суток встретиться, а если он еще и с украинской книжкой в руке то и днем им страшно что пєzдец
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Що заважає нам діяти так само?
Треба поступово на 20% на рік скорочувати державне фінансування російської мови, літератури, російськомовних шкіл. Хто хоче не хай сам витрачається на вивчення російської мови.
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Тепер треба чекати, коли всі книги з цієї бібліотеки звезуть на красну площу і почнуть публічно палити.
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Чого вони так бояться нещасної України? Путін же сказав, шо ми браття! І вбиває по-братськи...
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И кто там на параше о притеснении языков в Украине вякал?
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не стоит нагнетать. У нас что, много китайских читальных залов или европейских? Просто таким образом рвутся остатки дружественных связей с Россией. Однако не торговых и не экономических, чего не замечает наш "гарант"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз Библиотеки украинской литературы в Москве вывезли книги, персонал сокращают: "Осталось дождаться, когда демонтируют вывеску"
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