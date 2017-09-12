 Из Библиотеки украинской литературы в Москве вывезли книги, персонал сокращают: "Осталось дождаться, когда демонтируют вывеску"

Из Библиотеки украинской литературы в Москве вывезли книги, персонал сокращают. Об этом сообщили сотрудники библиотеки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сейчас в библиотеке осталась периодика, авторефераты и диссертации. Большинство книг отправлено в Библиотеку иностранной литературы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, продолжается сокращение персонала, и на сегодняшний день остался лишь один сотрудник на должности "библиотекарь".
"Кто-то ушел, кого "ушли", кого сократили. Коллектив разогнали", - добавил он.
После репрессий против библиотеки, осуждения бывшего директора Натальи Шариной, розыска следователями читателей за интерес к "экстремистской" и "националистической" литературе в читальные залы перестали заходить посетители, сказал сотрудник библиотеки.
Он отметил, что осталось дождаться, когда демонтируют вывеску, где указано "Библиотека украинской литературы".
Как сообщал, 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве провели обыск. Также обыск провели дома у Шариной. 5 июня Мещанский районный суд Москвы приговорил Шарину к 4 годам заключения условно. Ее обвинили в распространении экстремистской литературы, "призывающей к ненависти и вражде", а также в растрате бюджетных средств. Защита Шариной обжаловал приговор. В международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что Шарина стала жертвой судебного произвола, а вынесенный приговор демонстрирует полное презрение российской судебной системы к принципу верховенства права.
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