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 Единый реестр участников АТО содержит данные о 3,8 тысячах погибших и 110 пропавших без вести, - Мальцев

потери

В Государственной службе Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции работает Единый реестр участников АТО, который включает данные о 3,8 тыс. погибших и 110 пропавших без вести.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Игорь Мальцев на брифинге во вторник в Киеве.

"В службе работает Единый реестр участников АТО, на данный момент в реестре зарегистрировано уже порядка 313 тыс. участников АТО", - сказал Мальцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 421 участник АТО получил необходимое протезирование в 2017 году, еще 150 лиц нуждаются в нем, - Мальцев

По его данным, в реестре содержится информация о 3,8 тыс. погибших и 110 без вести пропавших участниках АТО.

Как сообщалось ранее, при выходе из Иловайска в 2014 году погибло 255 украинских воинов.


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и это только с нашей стороны и без учёта гражданских... и всё из-за одной мелкой паскуды, которую обидели на олимпиаде и которой захотелось свой рейтинг поднять захватом Крыма...
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дякую за роботу над списком: ми памятаємо наших героїв на відміну від пришлої кацапської наволочі, яких заривають в безїмянних могилах і від яких відмовляються жінки, матері та діти
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так говорили же, что более 10 000 погибших!!!
А, я забыл, пэтя добробаты за людей не считает(((
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Данные о погибших на карте, не полные. Это на май этого года. Тут данные о погибших по месту рождения. Так же сюда не включены погибшие, родившиеся за пределами Украины.

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С начала "школьного перемирия" на Донбассе, которое как бы продолжается и сейчас, уже погибло 10 украинских воинов по сегодня.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕдиный реестр участников АТО содержит данные о 3,8 тысячах погибших и 110 пропавших без вести, - Мальцев
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