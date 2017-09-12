 Единый реестр участников АТО содержит данные о 3,8 тысячах погибших и 110 пропавших без вести, - Мальцев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Игорь Мальцев на брифинге во вторник в Киеве.
"В службе работает Единый реестр участников АТО, на данный момент в реестре зарегистрировано уже порядка 313 тыс. участников АТО", - сказал Мальцев.
По его данным, в реестре содержится информация о 3,8 тыс. погибших и 110 без вести пропавших участниках АТО.
Как сообщалось ранее, при выходе из Иловайска в 2014 году погибло 255 украинских воинов.
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Поименно, по датам.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F_2017)#.D0.92.D0.B5.D1.80.D0.B5.D1.81.D0.B5.D0.BD.D1.8C
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А, я забыл, пэтя добробаты за людей не считает(((
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