 ООН: Прогресса в расследовании убийства Шеремета до сих пор нет

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН Фиона Фрейзер на презентации доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека относительно ситуации с правами человека в Украине.
"Обеспокоенность вызывает ослабление защиты свободы выражения мнений в средствах массовой информации. Прошло больше года после убийства журналиста Павла Шеремета, однако прогресса в расследовании его гибели нет", - сказала Фрейзер.
Она добавила, что иностранных журналистов все чаще высылают из Украины, "как утверждается, за ведение так называемой антиукраинской пропаганды".
Как сообщалось, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Правоохранители пока что не смогли установить ни заказчиков убийства журналиста, ни его исполнителей.
13 0
Материалы по теме: Убийство Шеремета
Госдеп США призвал привлечь к ответственности виновных в убийстве Шеремета(36)
В Минске почтили память Павла Шеремета(11)
"Смерть Шеремета напоминает нам о том, что безопасность журналистов должна быть приоритетом в Украине и странах ОБСЕ", - Дезир(78)
"Кто убил Павла?": в Киеве состоялась акция в память о журналисте Шеремете. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(34)
Убийство Шеремета: Порошенко пошел по стопам Кучмы(0)
Шевченко о деле об убийстве Шеремета: Следствие не разрешает обнародовать новую информацию. ВИДЕО(12)
Мингарелли призвал украинские власти ускорить расследование убийства Шеремета(21)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума