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 ООН: Прогресса в расследовании убийства Шеремета до сих пор нет

память шеремет

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено отсутствием прогресса в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН Фиона Фрейзер на презентации доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека относительно ситуации с правами человека в Украине.

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"Обеспокоенность вызывает ослабление защиты свободы выражения мнений в средствах массовой информации. Прошло больше года после убийства журналиста Павла Шеремета, однако прогресса в расследовании его гибели нет", - сказала Фрейзер.

Она добавила, что иностранных журналистов все чаще высылают из Украины, "как утверждается, за ведение так называемой антиукраинской пропаганды".

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Как сообщалось, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Правоохранители пока что не смогли установить ни заказчиков убийства журналиста, ни его исполнителей.


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