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 Политика Украины
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 Сенцова этапировали из иркутского СИЗО в Челябинск, - правозащитники

сенцов

Причины, по которым украинский режиссер был этапирован, не уточняются.

Украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно осудили в России по сфабрикованному делу, этапировали из иркутского СИЗО в Челябинск. Об этом сообщает Совет правозащитников Иркутской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Днем ранее сообщалось, что украинца из колонии в Якутске перевели в Иркутск. Причин таких действий ему не сообщили.

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Российские правозащитники отмечают, что этапирование Сенцова в другой регион может быть связано рассмотрением его жалобы в Европейском суде по правам человека. Сумма компенсации, в случае выигрыша, будет меньше, если он "ближе к своему дому".

9 сентября правозащитники обнаружили, что Сенцов находится в иркутском СИЗО, хотя до этого он отбывал наказание в исправительной колонии в Якутске. В понедельник появилась информация, что Сенцова этапировали и из следственного изолятора в Иркутске.

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25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в подготовке терактов в Крыму.
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Ждем реакции всей порошенковоской ссоры на это событие.. Вот где реально нужно действовать
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Освобождайте Сенцова ,суки. Сколько можно мурыжить человека? Почему Меркель и вся ЕС не ставит этот вопрос перед сатаной Путиным? Почему Порошенко помалкивает?
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В Челябинске климат полегче, чем в Якутии. Но также есть вероятность, что после всех действий ЕС и США и мирового сообщества, все-таки его выпустят. Это будет самый прекрасный день. Это будет праздник для всего мира
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Изгаляется как хочет, крыса ботоксная!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСенцова этапировали из иркутского СИЗО в Челябинск, - правозащитники
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