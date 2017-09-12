 Сенцова этапировали из иркутского СИЗО в Челябинск, - правозащитники

Украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно осудили в России по сфабрикованному делу, этапировали из иркутского СИЗО в Челябинск. Об этом сообщает Совет правозащитников Иркутской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Днем ранее сообщалось, что украинца из колонии в Якутске перевели в Иркутск. Причин таких действий ему не сообщили.
Российские правозащитники отмечают, что этапирование Сенцова в другой регион может быть связано рассмотрением его жалобы в Европейском суде по правам человека. Сумма компенсации, в случае выигрыша, будет меньше, если он "ближе к своему дому".
9 сентября правозащитники обнаружили, что Сенцов находится в иркутском СИЗО, хотя до этого он отбывал наказание в исправительной колонии в Якутске. В понедельник появилась информация, что Сенцова этапировали и из следственного изолятора в Иркутске.
25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в подготовке терактов в Крыму.
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