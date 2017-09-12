 421 участник АТО получил необходимое протезирование в 2017 году, еще 150 лиц нуждаются в нем, - Мальцев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Игорь Мальцев.
"Всего протезирование обеспечено для 421 участника АТО, в том числе за границей 25... На сегодняшний день еще 150 лицам необходимо протезирование", - сказал И. Мальцев на брифинге во вторник в Киеве.
По его словам, служба проводит мониторинг тех, кто получил ранения и кому необходимо протезирование.
Он также уточнил, что эти данные действительны по состоянию на 1 сентября.
214 3
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Российские наемники применили минометы для обстрела наших позиций под Чермалыком. Под Водяным использовали гранатометы, - штаб АТО(32)
В днепровский госпиталь попал тяжелораненый 18-летний воин АТО, - главврач Рыженко(17)
За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет, - штаб АТО(28)
За прошедшие сутки один военный погиб, один получил ранения, - штаб(77)
Британская студентка создала гаджет, расширяющий возможности человеческой руки. ФОТО, ВИДЕО(0)
Миссия ОБСЕ зафиксировала 91 взрыв на Донбассе 8 сентября(36)
Арсенал боеприпасов выявлен при обыске у жителя Бахмута, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(30)
Ответить
Ответить
Ответить