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 Политика Украины, Общество
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 421 участник АТО получил необходимое протезирование в 2017 году, еще 150 лиц нуждаются в нем, - Мальцев

протез

С начала 2017 года 421 участник АТО обеспечен необходимым протезированием, еще 150 нуждаются в нем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Игорь Мальцев.

"Всего протезирование обеспечено для 421 участника АТО, в том числе за границей 25... На сегодняшний день еще 150 лицам необходимо протезирование", - сказал И. Мальцев на брифинге во вторник в Киеве.

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По его словам, служба проводит мониторинг тех, кто получил ранения и кому необходимо протезирование.

Он также уточнил, что эти данные действительны по состоянию на 1 сентября.
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Ещё ни одна категория инвалидов на производстве не была обеспечена подобными льготами.
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А зубные фарфоровые протезы галетея тоже входят в эту программу?
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не сюда барыгины вошли, что не видишь золотые фиксы что были сменил на фарфор .....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины421 участник АТО получил необходимое протезирование в 2017 году, еще 150 лиц нуждаются в нем, - Мальцев
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