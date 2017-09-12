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 Политика Украины
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 Задержаны пять человек по факту происшествия на ПП "Шегини", - МВД

саакашвили

Во вторник, 12 сентября, в рамках расследования уголовных производств по фактам событий, имевших место 10 сентября на пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе, полицией Львовской области в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны пять активных участников тех событий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.

Как отмечается, задержанным инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса, в частности - групповое нарушение общественного порядка.

Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи госграницы, а также 32 активных участников тех событий. Более 100 человек допрошены как свидетели. Нескольким народным депутатам направлены уведомления о вызовах для проведения следственных действий.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Совершено преступление. И мне все равно, кто нарушает границу - боевики на востоке или политиканы на западе. Должна быть четкая правовая ответственность", - Порошенко. ВИДЕО

"В целом следователями дана квалификация событий на пункте пропуска "Шегини" по признакам уголовных преступлений, предусмотренных четырьмя статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц), ч. 4 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 293 (Групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины", - сообщает МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силовой прорыв границы возле "Шегини" - это атака на украинскую государственность, - Гройсман

Кроме того, как отмечается, Госпогранслужбой составлено 15 админпротоколов по ст. 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Среди лиц, в отношении которых составлены админматериалы, в частности четыре представителя СМИ и 10 иностранных граждан.

В ведомстве напомнили, что в результате событий 10 сентября на пограничном пункте пропуска "Шегини" на Львовщине, при охране общественной безопасности и порядка 13 полицейских и 9 пограничников получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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«Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать».

«Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie die Juden holten, habe ich nicht protestiert; ich war ja kein Jude.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte».

Нимёллер, Мартин
у нас повтор этого.
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"... она хоть что-то сделала для Украины - возродила рождаемость". Глупенькая! Вам дали немного ваших же денег - на бедность, а вы и рады.
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Проанализируем активных прорывателей границы по персоналиям:
Алексей Цыбко - Организатор т.н. «батальонного братства», безуспешно пытавшегося начать «третий майдан».На видео ниже обсуждает! с россиянином! в россии! как прекратить войну в Украине. Россиянин - некий Ильдар Резапов, руководитель некой «Партии Ветеранов России». Россиянин дает «патриоту» указания - что «Порошенко надо убирать», «с этой властью не договориться», «народы россии и Украины должны вместе, но не с этой властью, что сейчас в Украине».
Прорыв через границу. Кто есть кто http://othervision.info/proryv-cherez-granicu-kto-est-kto/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
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Вопрос: кто сядет за минирование КПП Шегини, на котором находилось несколько тысяч человек и которое привело к панике и прорыву границы?
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Михо подписал протокол и отметил- Это был не прорыв, а экстренная эвакуация людей из заминированного участка в пределах территории Украины!
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Следующий раз не облегчайте служивым шавкам-ищейкам их собачью службу, а то слишком просто получают кости с объедками с барского стола, выслуживаясь перед панами-олигархами!
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Ты только на улице такого не говори,а то забьют тебя пенсионеры палками.
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Ну вот порошенко докатился не только до узурпации власти и диктатуры, но и до политических репрессий.
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Саакашвили -"Мой паспорт в кабинете Порошенко." Самодуру феодалу Порошенко его рабы принесли на утро украденный у Саакашвили паспорт.
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цирковая программа в самом разгаре... главный шакаладный клоун дает номер...!!!
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Мустафа Неем отписался -
"Не был непосредственным участником событий в Шегини, по прежнему считаю неприемлемым такой способ пересечения границы"
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"Картинка з Шегині - це пекло. ... Успіхом це назвати не повертається язик. Але, чорт забирай, у цього всього є причина! Не з прориву все почалося. І не з наметів біля КПП. Кордон маразму перейшли набагато раніше, на Банковій", - написав депутат із фракції БПП Мустафа Найєм.
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Мустафа - гавнюк. Хто був з Міхо на кордоні, ті і будуть нашою владою і все у нас буде добре. А на переляканий вереск шоколадних злодюг не слід звертати увагу
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Мустафа Найем мастер спорта по переобуванию в прыжке.
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Бульдозерист з Майдана,шукае работу.Валяю будки.Телефон......
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Гнев Народа хуже динамита,и если бабахнет то бабахнет.)),а при таких раскладах думаю в скором будущем все переменяется
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на минуту вспомнилось детство: речка, теплая чистая водичка; вдоволь наплескавшись, со словами " всё пацаны, я выхожу" растягиваешься на теплом песочке...И тут нахлынула реальность. Вместо чистой речки - огромное болото, наполненное...нет,не горячим шоколадом, а фекалиями. И уже не скажешь "я выхожу", потому не то чтобы берега попутал, а их просто не видно. Как поет Розенбаум: " А знаете как хочется, чтоб по-человечески.По имени, по отчеству, вобщем по-отечески".Короче - " все пацаны, на выборы не пойду пока не примут закон об импичменте"
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если не идти - эти фекалии вообще не поменяются.
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Деякі проміжні висновки:
1. На політичні заходи знову треба одягати балаклави.
2. Барига не розумніший за шапкокрада. Його розумні промови не спричинюють розумних дій. Барига панамський працює за сценарієм, випробуваним шапкокрадом.
3. Беркутастів та інших правопохоронців Євромайдан нічому не навчив. Зате їх навчила безкарність. Тому мусора будуть так само убивати і калічити.
4. Міхо дає баризі час і можливість перегрупуватися та нанести удар у відповідь.
5. Міхо досі не попросив підтримки у народу, не озвучив мету та способи її досягнення, не назвав ворогів України.
6. Цікаво, що зараз на форумі Цензора барижних лизожопів набагато менше, ніж було у шапкокрада при Євромайдані.
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по п.6 -это в основном одни и те же экземпляры
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на скільки я зрозумів окрім поліціі і прихильників михо там ще було десь 100 тітушок невідомого походження.
когось з них заарештували?
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Тітушки - свистуни були привезені для того, щоб прокричати "Юлю геть", а потім барижні змі видають їх за прихильників Міхо. Але 2014 р. не повториться, не надійтесь. Цікаво, як на каналі Ньюзван Юлія Литвиненко з піною доказувала, що це кричали люди. Як раніше вилизувала очко у хряка 1 на Інтері, так і продовжує. Навіщо таких шавок беруть на канали? Вважають нас ідіотами?
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Тимошенко с Саакашвили подставили нервных лохов под статьи, а сами ни при делах.
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Вот жеж гады, взяди и заставили пецькиных прихвостней арестовывать политических оппонентов.
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Любой нарушитель законов Украины теперь жертва политических репрессий? Украинцы за вождей не жертвуют собой, это удел лохов недалеких.
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Та ты шо?А что ж нарушители закона кернес, бойко, фирташ, ахметов и прочая рыгианальная пыздота до сих пор не арестованы. У нас ведь закон для всех, правда чоколатка?
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Ви , уроди , так би вручали підозри та затримували Гіркіна та всю ту шушеру , що на Донбас залізла ! Так там ви обісрались , а тут герої ?
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Кошмар, какие страшные преступники. А задержать Дыминского в голову даже не пришло никому. Ну и в самом деле, за что, он всего лишь человека убил.
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Мне вот интересно - пеця смог указом лишить гражданства сааку, а вот крымских и даунбасских блядей почему-то лишать гражданства - неконституционно. И мы до сих пор платим налоги - что б те бляди получали пенсии, куенсии и прочии выплаты
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дмитро кук

читал закон об обороне
кто его выполнил?
Потеря Крыма это тебе не толкотня на Шегени.
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А где в это время были Кива с автоматом и Ляшко с вилами? Наверное стирали обосранные штаны.
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Я не безумный фанатСаакашвили и не считаю его мессией,но он сегодня наводит ужас на дерьмоРаду и барыг с Банковой

Задержаны пять человек по факту происшествия на ПП "Шегини", - МВД - Цензор.НЕТ 8803
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Boris Borisenko‏ @BorisBorisenko5 22 ч.22 часа назад
Liza Bogutskaya
Сегодня утром во Львове я слушала Антошу Он сказал про уголовные дела для тех,кто нарушил границу..
https://www.facebook.com/liza.bogutskaya/posts/1588527024530702 …

Задержаны пять человек по факту происшествия на ПП "Шегини", - МВД - Цензор.НЕТ 6561
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А организатора МВДешных титушек, что свозили в Краковец, вы уже задержали?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержаны пять человек по факту происшествия на ПП "Шегини", - МВД
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