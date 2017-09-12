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 Политика Украины, Общество
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Все про:МВД (8393) ПДД (300)

 МВД впервые опубликовало все вопросы тестов по ПДД

пдр

Сервисные центры Министерства внутренних дел впервые обнародовали все вопросы новых тестов с вариантами ответов по правилам дорожного движения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте МВД.

"Отныне каждый желающий может беспрепятственно подготовиться к сдаче теоретического экзамена по ПДД для получения удостоверения водителя в сервисных центрах МВД. На сайте Главного сервисного центра МВД обнародовали новые вопросы тестов с вариантами ответов, все их можно скачать по ссылке", - говорится в сообщении.

Кроме того, на сайте работает бесплатный онлайн-тест 24/7, с помощью которого каждый водитель может проверить свои знания. Он полностью соответствует реальным условиям сдачи теоретического экзамена: длится 20 минут и насчитывает 20 вопросов, которые система для каждого нового теста генерирует рандомно. Количество попыток пройти тест является неограниченной.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: МВД и Консультативная миссия ЕС в Украине начали масштабный проект в 200 школах по безопасности дорожного движения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Новый сервис вызвал бум интереса тысяч людей: за 2 месяца на сайте зарегистрировалось 40 425 граждан. Общее количество попыток сдать тест - 926 519, из них успешное количество попыток - 251 668. Новые вопросы тестов по ПДД и свободный доступ к ним - важный первый шаг в плоскости изменений процесса сдачи экзамена для получения удостоверения водителя. Вторым станет введение фото- и видеофиксации практической части сдачи экзаменов", - отметил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

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КОЛИСЬ ОТАК ВПЕРШЕ І І КУЙЛА КУЙЛОМ НАЗВАЛИ
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Бывший начальник Луганского погранотряда ГПСУ, полковник Сергей Дейнеко заявил - на пункте пропуска "Шегини" пограничники выполняли незаконную команду властей, превысили свои должностные полномочия и должны понести за это ответственность.
"Сигнал (о минировании - Прим. Ред.) действительно был. Причем это сообщение поступило не на телефон доверия, а непосредственно от СБУ и ГСЧС. Но сами пограничники в него не поверили - не были предприняты меры для определения эпицентра возможного взрыва, а от спасателей не поступало никаких указаний", - рассказывает инсайдер.
Фактически руководство ГПСУ отдало команду полностью заблокировать работу пограничного пункта "Шегени", а не действовало согласно должностной инструкции. Которая, среди прочего, предполагает прямо противоположные действия.
"В такой ситуации должны были выпустить как можно скорее все оформленные автомобили и пассажиров, а также уведомить смежную сторону о возвращении тех, кто еще не успел пересечь линию паспортного контроля. Но этого сделано не было", - говорят собеседники "Страны" в Западном управлении Госпогранслужбы.
Как пограничники комментируют прорыв Саакашвили"Начальство по беспределу бросило ребят на амбразуру". Как ...Виталий Губин 11:40, сегодня
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да работает, только тормозит дико.
посмотрел - вопросы явно формулировал коррупционер и взяточник!
никакого отношения к безопасности дорожного движения они не имеют. а требуют простой из зубрежки определений (причем придуманных в воспаленном мозгу) типа что такое тротуар, а что такое канава!
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Снова наверное сделали вопросы ориентированные не на проверку знаний ПДД, а на то чтобы запутать экзаменуемого.
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а кто делал, полюбуйтесь - он и его жена.
https://zn.ua/UKRAINE/u-poymannogo-na-vzyatke-generala-budnika-nashli-16-slitkov-zolota-smi-259696_.html
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Коррупция в данном вопросе исключена?? Даже самому не верится.
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