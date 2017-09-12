 Украина надеется на поддержку Германией идеи о миротворческой миссии ООН на Донбассе без участия россиян и "гибридных предложений Путина", - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.Геращенко отметила, что представители благотворительного фонда активно сотрудничают с благотворительным фондом "Керитас", который оказывает существенную помощь переселенцам и людям, пострадавшим от войны по обе стороны линии соприкосновения."Обсудили политику безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе. Подчеркнула важность введения миротворческой миссии ООН на всю оккупированную территорию, до украино-российской границы, и на том, что в этой миссии не может быть русских, представителей страны-агрессора. Мы очень надеемся на поддержку Германией этой украинской инициативы, а также то, что Берлин, как и Париж четко осознают, что ни о каких гибридных предложениях Путина о "миссии по охране миссии на линии соприкосновения" не может быть и речи, потому что это подмена понятий", - написала она.

Первый вице-спикер ВР также добавила, что на встрече речь также шла о важной роли церкви в поддержке тех, кто пострадал от войны: психологической, гуманитарной."Война, к сожалению, увеличивает градус агрессии общества, важно бороться с проявлениями насилия, в том числе и домашнего. Рассказала нашим гостям, как трудно продвигается наша работа по ратификации Стамбульской конвенции. Они были очень удивлены.Важно было услышать от священников, которые непосредственно занимаются в ЕС поддержкой семей, в том числе мигрантов и беженцев, следующее: "Какая-либо дискриминация и насилие - недопустимы. Нельзя ссылаться на церковные постулаты, пытаясь защитить и оправдать какие - либо проявления насилия или любую дискриминацию". Я разделяю эту позицию. И буду и дальше доносить ее нашему парламентском талибану", - резюмировала Геращенко.