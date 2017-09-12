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Все про:Геращенко Ирина (996) Германия (2956) миротворцы (415) ООН (2216)

 Украина надеется на поддержку Германией идеи о миротворческой миссии ООН на Донбассе без участия россиян и "гибридных предложений Путина", - Ирина Геращенко

Первый вице спикер ВР Ирина Геращенко встретилась с вице-президентом Бундестага Германии Йоханесом Зингаммером и немецкой делегацией - представителями благотворительного фонда "Реновабис".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Геращенко отметила, что представители благотворительного фонда активно сотрудничают с благотворительным фондом "Керитас", который оказывает существенную помощь переселенцам и людям, пострадавшим от войны по обе стороны линии соприкосновения.

"Обсудили политику безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе. Подчеркнула важность введения миротворческой миссии ООН на всю оккупированную территорию, до украино-российской границы, и на том, что в этой миссии не может быть русских, представителей страны-агрессора. Мы очень надеемся на поддержку Германией этой украинской инициативы, а также то, что Берлин, как и Париж четко осознают, что ни о каких гибридных предложениях Путина о "миссии по охране миссии на линии соприкосновения" не может быть и речи, потому что это подмена понятий", - написала она.

Украина надеется на поддержку Германией идеи о миротворческой миссии ООН на Донбассе без участия россиян и гибридных предложений Путина, - Ирина Геращенко 01

Первый вице-спикер ВР также добавила, что на встрече речь также шла о важной роли церкви в поддержке тех, кто пострадал от войны: психологической, гуманитарной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ, - Меркель

"Война, к сожалению, увеличивает градус агрессии общества, важно бороться с проявлениями насилия, в том числе и домашнего. Рассказала нашим гостям, как трудно продвигается наша работа по ратификации Стамбульской конвенции. Они были очень удивлены.

Важно было услышать от священников, которые непосредственно занимаются в ЕС поддержкой семей, в том числе мигрантов и беженцев, следующее: "Какая-либо дискриминация и насилие - недопустимы. Нельзя ссылаться на церковные постулаты, пытаясь защитить и оправдать какие - либо проявления насилия или любую дискриминацию". Я разделяю эту позицию. И буду и дальше доносить ее нашему парламентском талибану", - резюмировала Геращенко.

Украина надеется на поддержку Германией идеи о миротворческой миссии ООН на Донбассе без участия россиян и гибридных предложений Путина, - Ирина Геращенко 02

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Українська бидло-еліта ще не вилікувалась від меншовартості і не розуміє що Меркель продасть Україну путіну ще мільйон разів, як вона продала нас 100 тис. разів за ці 3,5 роки війни! Вірити Меркель можуть тільки ідіоти та агенти путіна!
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Ира Геращенко ясно сказала,что Украина согласна на миротворцев без русских и без путинских поправок и это правильно.
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По шумок решили барыги Украину путину подарить.
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Ирка дура!
Фрау четко дала понять, что миссия ООН заключается в охране миссии ОБСЕ!
Все! На что ты там надеешься, придурь
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Ради освобождения родного Донбасса...Готов даже парашенко еще немного потерпеть.
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Когда это аня герман говорит страна-агрессор, так хочется взять за ногу и об новинского вхерячить
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Надеется? Это овца может надеяться, что волк ее не съест. Если вы не овцы тупорылые - то должны не надеяться, а требовать, причем жестко и однозначно, сволота.
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Ещё надо надеятся,что небудет гибридных дополнений от барыги.
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А разве мира не может быть с миротворцами из стран Запада?
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брехали за мінськ і після мінська брешуть, але будем сподіватися , БО з нами БОГ І ПРАВДА !
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За этот план и его поддержку ирке, самое безобидное - матку вырвать надо!!!
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Да все мы уже победили, Бутусов уже все расписал. А вообще хорошо, что во власти есть люди, которые думают головой, а не каким нибудь другим местом как Бутусов и понимают, что путлер никого и ничего просто так сливать не будет
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Если бабло кончается еще как будет. Хуссейн и Каддафи тому доказательство.
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И это правильно!!! Только надо "Азов" переименовать в миротворческие силы ООН....
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можете начинать разбирать на металлолом Украинскую газотранспортную систему ...северный поток таки будет , или эту уступку хуйло сделал Меркель за красивые глаза
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Ирина Геращенко и стран ОКДБ, СНГ те тоже пашут на nello
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Сейчас на винниксом озере бандиты авкова с оружием окружили ветеранов батальона "Донбасс", собираются их атаковать. https://www.facebook.com/dostali.hvatit
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Сейчас на винниковском озере бандиты авкова с оружием окружили ветеранов батальона "Донбасс", собираются их атаковать. https://www.facebook.com/dostali.hvatit
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Кацапи вже зовсім йобнулись на своїй манії вєлічія.

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров заявил,что Россия - последняя надежда Бога на планете Земля
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вчера гаварил с одним умным за океаном
так вот:
Меркель Путин и Порошенко договорились разместить миротворцев на востоке Украины,форматы и их расположение пока неизвестный.
Порошенко и олигархат объявят о сокрушимом победе над врагом, украинцы будут молчать. большинство будут рады.
взамен Германия (Франция Италия) снимут санкции или часть санкций,
взамен немецкий капитал вернется в кацапию
заработает северный поток и так далее
Америка и Британия против такого плана, вот они дали команду Михайло
сними Польша.
Польша и Украина это стартегически проект Америки и Британии в разъединении
западной европы от кацапии.
если б не этот план то Украину давно бы отдали кацапам.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина надеется на поддержку Германией идеи о миротворческой миссии ООН на Донбассе без участия россиян и "гибридных предложений Путина", - Ирина Геращенко
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