 Украина надеется на поддержку Германией идеи о миротворческой миссии ООН на Донбассе без участия россиян и "гибридных предложений Путина", - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
Геращенко отметила, что представители благотворительного фонда активно сотрудничают с благотворительным фондом "Керитас", который оказывает существенную помощь переселенцам и людям, пострадавшим от войны по обе стороны линии соприкосновения.
"Обсудили политику безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе. Подчеркнула важность введения миротворческой миссии ООН на всю оккупированную территорию, до украино-российской границы, и на том, что в этой миссии не может быть русских, представителей страны-агрессора. Мы очень надеемся на поддержку Германией этой украинской инициативы, а также то, что Берлин, как и Париж четко осознают, что ни о каких гибридных предложениях Путина о "миссии по охране миссии на линии соприкосновения" не может быть и речи, потому что это подмена понятий", - написала она.
"Война, к сожалению, увеличивает градус агрессии общества, важно бороться с проявлениями насилия, в том числе и домашнего. Рассказала нашим гостям, как трудно продвигается наша работа по ратификации Стамбульской конвенции. Они были очень удивлены.
Важно было услышать от священников, которые непосредственно занимаются в ЕС поддержкой семей, в том числе мигрантов и беженцев, следующее: "Какая-либо дискриминация и насилие - недопустимы. Нельзя ссылаться на церковные постулаты, пытаясь защитить и оправдать какие - либо проявления насилия или любую дискриминацию". Я разделяю эту позицию. И буду и дальше доносить ее нашему парламентском талибану", - резюмировала Геращенко.
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Фрау четко дала понять, что миссия ООН заключается в охране миссии ОБСЕ!
Все! На что ты там надеешься, придурь
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покажи им сиськи!
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а в жизни ...
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Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров заявил,что Россия - последняя надежда Бога на планете Земля
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так вот:
Меркель Путин и Порошенко договорились разместить миротворцев на востоке Украины,форматы и их расположение пока неизвестный.
Порошенко и олигархат объявят о сокрушимом победе над врагом, украинцы будут молчать. большинство будут рады.
взамен Германия (Франция Италия) снимут санкции или часть санкций,
взамен немецкий капитал вернется в кацапию
заработает северный поток и так далее
Америка и Британия против такого плана, вот они дали команду Михайло
сними Польша.
Польша и Украина это стартегически проект Америки и Британии в разъединении
западной европы от кацапии.
если б не этот план то Украину давно бы отдали кацапам.
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