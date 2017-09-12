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 Политика Украины
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 Меркель заставила Путина принять "хорватский сценарий" на Донбассе, - журналист

миротворцы

Важнейшая инициатива канцлера Германии Ангелы Меркель заставила российского президента Владимира Путина начать полный "слив" проекта "Новороссия"

Об этом на своей странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя согласие Путина на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ после переговоров с Меркель.

"Да, это решительное изменение позиции Германии в поддержку Украины! Важнейшая инициатива - Меркель заставила Путина начать полный "слив" проекта "Новороссия"", - пишет Бутусов.

Он отмечает, что размещение миротворцев для охраны сотрудников ОБСЕ значит, что теперь гражданская миссия ОБСЕ будет усилена воинским контингентом из Европы, то есть из стран НАТО, а также, что с вооруженной охраной миссия ОБСЕ начнет работать также и по ночам. Но самое важное, по словам Бутусова, - миссия будет действовать не только на фронте, но и на границе с РФ, контролируя, таким образом, переброску вооружений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утверждение миротворческой миссии ООН на Донбассе будет долгим, - Ельченко

По его мнению, это радикальное изменение обстановки на Донбассе открывает для Украины новые широкие возможности.

"И здесь важна не численность, а важен политический принцип - страны НАТО по сути реализовывают политику сдерживания РФ. Теперь на оккупированной территории Донбасса патруль ОБСЕ российские наемники завернуть не посмеют. Теперь их нельзя убрать ночью подальше со стратегической трассы. Риск прямого столкновения между миротворческой охраной и наемниками будет велик, ведь в случае конфликта ЕС и НАТО легко могут включить дополнительные рычаги давления на Путина, а он все свои ресурсы давно исчерпал", - пишет журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принять аннексию Крыма - это как смириться с разделением Германии после Второй мировой, - Меркель

Он подчеркивает, что после ввода миротворцев на Донбасс и наращивания их численности "хорватский" вариант станет вполне реальным.

"Миротворцы нужны, чтобы не допустить масштабного вторжения регулярной российской армии. Так что подождем, когда миротворческие подразделения будут развернуты. Это очень позитивный сигнал, который позволяет говорить не только о перспективах и форматах прекращения войны. Миротворцы способны ограничить применение российской армии - а вот добивать лишенных массированной поддержки наемников все-таки придется ВСУ и НГУ. Без военного решения и освобождения оккупированной территории мира на Донбассе в ближайшей перспективе не будет. А потом займемся Крымом", - подытожил Бутусов.
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Хватит звиздеть!! Будем посмотреть - когда будет на что посмотреть..
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Меркель заставила Путина начать полный "слив" проекта "Новороссия"", - пишет Бутусов. Источник: https://censor.net.ua/n454977

Что ж, никто не ожидал такого поворота событий. Поэтому поздравляю всех с победой. Спасибо большое Меркель, что заставила.
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вы чертовы олени
варианты по дальнейшим планам рашки
1) когда примут решение о вводе миротворцев на Донбасс вся сто тысячная армия рашки прямо с учений запад 2017 ломанется в синих касках на границу между Донбассом и рашкой.
2) самый печальный вариант для Украины хйло сейчас соглашается на все потому-что он не собирается вообще вводить миротворцев, а 18-19 сентября примитивными ударами ядерного оружия по Львову и западной границе Украины закроет проход НАТО и США, а тем временем полностью оккупирует Украину. Вы посмотрите никто воевать с ним не будет, полную изоляцию даже не смогут выполнить так как есть Брикс и множество стран которые попросту будут боятся.
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ломанется в синих касках на границу между Донбассом и рашкой.При том запросит разрешение на перевозку армии у Укрзалiзницi.В чём конечно,им не откажут
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ОО да, Меркель)) заставила)))

Кто в это верит - может читать дальше.
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У хуйла выборы не за горами.Надо кинуть кость кацапской быдломассе перед избирательным процессом,чтобы потом себе нарисовать 146% по итогам выборов хуйла.А из-за санкций - " денег нет, но вы держитесь ".Карлик хочет их постепенного снятия т.к мы по его сценарию играть не будем
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Дурка всё это... ..хуйло, типа, согласен, а "молодые республики" нет! -- нужно будет с ними договариваться... -- так прямо и скажет.
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А "молодые республики" могут собирать манатки и размещаться на безграничных просторах кацапстана.
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А я говорила, не надо недооценивать Фрау Меркель . Она - очень умный политик и порядочный человек. А это большая редкость в политике .
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И как-то странно все это скоординировано с "ремонтом" северного потока 1. После чего ВЕСЬ газ пойдет через украинскую ГТС. Совпадение? Не думаю.
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Для тех кто думает...головой.
шаг1. ввод миротворцев
шаг2. выборы в бананолєнд

Кто там будет "избран"?
готовы к тому, что "избранники" будут рулить в зраде?

раденькі, шо дурненькі
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Нэ спэшы! Пока шаг №1. Ввод миротворцев НАТО для охраны сотрудников ОБСЕ.
Сикоку он будет длиться - неизвестно.
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не НАТО...ООН
ровно тогда будут выборы когда скажут в ЕС, или ты думаешь что это будет решать народ Украины? ХеЦеПе...
А санкции с кацапов снимут ещё раньше, они ж не только пэтины партнёры.
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Пуйло лугандоном виграв час для полної русікації Криму та інтеграції його у рашку як військової бази, а зараз зруйнований лугандон можна злити, ще й особливим статусом, повісти совкодрочеров на шию Україні. З цим особливим статусом луганди інтеграція до ЕС та НАТО загальмується.
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Эти миротворцы ничего не решают для Украины, зато Запад (и Германия) будут давить на Украину - реализуйте политическую часть (изменения в Конституцию !) и можно снимать санкции, ведь Путин проявил добрую волю. Идиотизм гидранта оочень много стоит Украине, очередной эфемерный мирный план Порошенко, типа Минск-2. Который ловушка Путина. Гидрант считает себя супер дипломатом, а в реальности все не так
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...той випадок, коли в бабушки виявились більші чоловічі статеві органи, ніж в дедушки
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Тада. Поки це не запрацювало - нерозумно на це сподіватись. Знаючи Орду.
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Тю, дык, на орде жирик уже начинает бунтовать...
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Неоправданный оптимизм. Все мы знаем, что хуйло хозяин своего слова. Слово дал - слово забрал. И Меркель и Бутусов преждевременно оптимистичны к обещаниям карлитто. Он уже Сименсу обещал, что турбины в Крым не поедут... Перед днем голосования "прокатят на лифте" какого-нибудь Петушилина или ко-команданте и заявят, что хунта переговоры сорвала. Хуйлу поверить - себя наипать.
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Ви, журналюги, (????) можете красиво писати тільки про Коломойського, Сракошвілі, але не про хорватський сценарій. Рорміщення "голубих касок" на всій окупованій території і розміщення "голубих касок", як пропонує Пукін і на що він погоджується на окупованих територіях для охорони місії ОБСЄ це охуєна різниця. Бєстолочі.
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Ошибкой будет то что не принят закон об оккупированных территориях, эта ошибка ещё себя будет проявлять и ляжет на плечи народа . И все благодаря бригады под управлением Порошенко.
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Сепары, пока вас дружно и организованно не слили в один унитаз, срочно переходите на украинскую сторону. У вас будет шанс начать новую жизнь, растить детей, работать на предприятиях и получать зарплату, выезжать во все страны мира, получать качественную медицинскую помощь. В Украине у вас есть будущее, в ЛДНР - проблемы.
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Что ты мелишь! На х#й они нам здесь нужны?! А любое умиротворение с расеей или под писаные соглашения всегда вели к очень негативным последствиям для украинцев. у них восточная ментальность ордынцев - ври всегда всем и воруй всегда у всех.
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Руссиш золдатен сдавайсь!
Получишь банка тушенки и бутылка водка!
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Лучше пускай в Рашу уе*уют. Им за это бесплатную путевку в жаркие страны выдадут. В Сирию, например.
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Скоро вибори,Меркель потрібна перемога,голоси. Путіну потрібно зберегти лице,от і вся арифметика.
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Не надо в данном вопросе хвалить только Меркель.Безусловно,всегда скромно одетая канцлер Германии Ангела,не чита,ну скажем всегда расфуференой и постоянно в новых нарядах Юлии Тимошенко.Но я действительно отдаю дань уважения в решении подобных вопросов Ангеле.Спасибо,что ВЫ есть.
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в хуйла питання нумер айнц - перевибори. воно зараз буде обіцяти фсьо.

хай би його могилка вибрала
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Не разделяю оптимизм Меркель и Бутусова.Конечно, всё что ведёт хоть к какому-нибудь миру- это замечательно .НО......кто не знает, что такое хуйло? Неужели находятся ещё те, кто верит в обещания этого отморозка? Оно ведь злобное до корней своих плешивых волос и не любит и НЕ БУДЕТ проигрывать.В его понятии, оно проиграет только в одном случае-когда сдохнет.Ему нужна Украина, иначе-он проиграл, т.е. сдох.Как думаете, оно будет пытаться бороться за своё плешивое существование до конца??? Я думаю-да, так что не всё так просто и радужно, к сожалению.
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Некоторьіе пунктьі реализовать совсем трудно. Например, как разоружить 100% боевиков. Там же огромная территория и у каждого есть дома боеприпасьі.
или: что будет с Дебальцево и территорией между Мариуполем и Новоазовском? на них переходньій период, вьіборьі и прочее не распространяется.

кстати, вот как вьіглядит хорватский сценарий по Бутусову:

https://censor.net.ua/resonance/381497/pobeda_bez_boya_kak_i_pochemu_horvatiya_smogla_mirno_vernut_okkupirovannye_territorii
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеркель заставила Путина принять "хорватский сценарий" на Донбассе, - журналист
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