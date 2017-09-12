 Меркель заставила Путина принять "хорватский сценарий" на Донбассе, - журналист

Об этом на своей странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя согласие Путина на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ после переговоров с Меркель.
"Да, это решительное изменение позиции Германии в поддержку Украины! Важнейшая инициатива - Меркель заставила Путина начать полный "слив" проекта "Новороссия"", - пишет Бутусов.
Он отмечает, что размещение миротворцев для охраны сотрудников ОБСЕ значит, что теперь гражданская миссия ОБСЕ будет усилена воинским контингентом из Европы, то есть из стран НАТО, а также, что с вооруженной охраной миссия ОБСЕ начнет работать также и по ночам. Но самое важное, по словам Бутусова, - миссия будет действовать не только на фронте, но и на границе с РФ, контролируя, таким образом, переброску вооружений.
По его мнению, это радикальное изменение обстановки на Донбассе открывает для Украины новые широкие возможности.
"И здесь важна не численность, а важен политический принцип - страны НАТО по сути реализовывают политику сдерживания РФ. Теперь на оккупированной территории Донбасса патруль ОБСЕ российские наемники завернуть не посмеют. Теперь их нельзя убрать ночью подальше со стратегической трассы. Риск прямого столкновения между миротворческой охраной и наемниками будет велик, ведь в случае конфликта ЕС и НАТО легко могут включить дополнительные рычаги давления на Путина, а он все свои ресурсы давно исчерпал", - пишет журналист.
Он подчеркивает, что после ввода миротворцев на Донбасс и наращивания их численности "хорватский" вариант станет вполне реальным.
"Миротворцы нужны, чтобы не допустить масштабного вторжения регулярной российской армии. Так что подождем, когда миротворческие подразделения будут развернуты. Это очень позитивный сигнал, который позволяет говорить не только о перспективах и форматах прекращения войны. Миротворцы способны ограничить применение российской армии - а вот добивать лишенных массированной поддержки наемников все-таки придется ВСУ и НГУ. Без военного решения и освобождения оккупированной территории мира на Донбассе в ближайшей перспективе не будет. А потом займемся Крымом", - подытожил Бутусов.
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Что ж, никто не ожидал такого поворота событий. Поэтому поздравляю всех с победой. Спасибо большое Меркель, что заставила.
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варианты по дальнейшим планам рашки
1) когда примут решение о вводе миротворцев на Донбасс вся сто тысячная армия рашки прямо с учений запад 2017 ломанется в синих касках на границу между Донбассом и рашкой.
2) самый печальный вариант для Украины хйло сейчас соглашается на все потому-что он не собирается вообще вводить миротворцев, а 18-19 сентября примитивными ударами ядерного оружия по Львову и западной границе Украины закроет проход НАТО и США, а тем временем полностью оккупирует Украину. Вы посмотрите никто воевать с ним не будет, полную изоляцию даже не смогут выполнить так как есть Брикс и множество стран которые попросту будут боятся.
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Кто в это верит - может читать дальше.
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шаг1. ввод миротворцев
шаг2. выборы в бананолєнд
Кто там будет "избран"?
готовы к тому, что "избранники" будут рулить в зраде?
раденькі, шо дурненькі
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Сикоку он будет длиться - неизвестно.
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ровно тогда будут выборы когда скажут в ЕС, или ты думаешь что это будет решать народ Украины? ХеЦеПе...
А санкции с кацапов снимут ещё раньше, они ж не только пэтины партнёры.
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Получишь банка тушенки и бутылка водка!
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хай би його могилка вибрала
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или: что будет с Дебальцево и территорией между Мариуполем и Новоазовском? на них переходньій период, вьіборьі и прочее не распространяется.
кстати, вот как вьіглядит хорватский сценарий по Бутусову:
https://censor.net.ua/resonance/381497/pobeda_bez_boya_kak_i_pochemu_horvatiya_smogla_mirno_vernut_okkupirovannye_territorii
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