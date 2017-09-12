 Возняк о прорыве Саакашвили в Украину: "На пункте пропуска "Шегини" Путин открыл второй фронт"

Об этом в своем блоге на УП написал культуролог, политолог Генеральный директор Львовской национальной галереи искусств Тарас Возняк, передает Цензор.НЕТ.
"То, что произошло на пункте пересечения границы "Шегини" еще недооценили. Это не очередная мизансцена Мапет-шоу украинского политикума - дал гражданство - приостановил гражданство - а следующая ступень деградации украинского государства. Таких ступеней вниз - в направлении хаоса и коллапса Украинское государство преодолело уже не одну. Это и "приватизация" государства олигархами в конце 90-х. Это и практически капитуляция и государства, и, что главное, народа перед вездесущей коррупцией и ее следствием - взяточничеством. Это практическая капитуляция Украинского государства перед аннексией Крыма. Нарушено табу - территориальная целостность государства. Табу нарушено на юге. Это непоследовательность, и, как результат, беспомощность украинского государства перед государственным рэкетом режима Путина на оккупированной части Донбасса. Это и по крайней мере частичный отказ от политической субъектности Украины, когда, при едва не полной пассивности украинского политического класса, состоящего из олигархата и его ставленников, ее судьбу решают третьи государства - даже если их и считать союзниками, что не всегда является свершившимся фактом", - отметил Возняк.
"10 сентября 2017 г. на пункте пересечения "Шегини" украинский политический проект постигла следующая катастрофа. На пункте пропуска "Шегини" на западной границе Украины Путин открыл второй фронт. Этот Второй фронт имеет два измерения: внутреннее и внешнее", - пояснил он.
"Внутренний Второй путинский фронт уже давно очерчен для людей, которые не только верят украинским телеканалам, которыми за три года войны снова мягко овладел тот же Путин и пост "регионалы". Второй путинский фронт это и клиентела, которую он бросил 10 сентября на прорыв границы в Шегинях. Если хорошо присмотреться к главным фигурантам дела, то они делятся на две категории. Первая категория - это давние, эффективные и верные союзники Путина самым ярким из которых, конечно, является госпожа Юлия Тимошенко. Есть еще ряд мелкой агентуры с депутатскими мандатами, и без них, но с политическими амбициями микролидеров. Вторая категория - это политический "расходный материал" - начиная с безумствующего в лезгинке Михеила Саакашвили, и разного рода политических подбегайлов и лузеров, которые думают выманить у кого-то копеечку. А некоторые поподбегали просто по недомыслию. Хотя делают из себя каких-то лидеров. Для Путина все эти деятели - тот самый "расходный материал". Очевидно Владимира Владимировича таки загнали в дипломатическом и геополитическом тупик, что он не только обеспечивает северокорейцев ракетной и атомной техникой, но и бросил под танк свою чуть ли не последнюю клиентуру в Украине", - добавил Возняк.
"Самым интересным персонажем здесь, конечно является не Михеил Саакашвили, а тень, которая за ним стояла - ну, конечно же, Юлия Тимошенко. Горячий грузин в своей лезгинке начисто забыл, как хихикая вместе с Путиным, она готова была закрыть гордого Михо в путинском собачатнике. Странная амнезия. Но Кавказ - дело для нас темное. Однако меня удивляет не амнезия Михо, а амнезия нашего белого и пушистого народа. Все давно забыли кто подписывал в Москве кабальные для Украины газовые соглашения 2008-2009 гг, которые на десятилетия позволили Путину не только высасывать из Украины все ресурсы, но еще и эффективно связывать любые освободительное движения Украины. Тимошенко и Путин, но никто этого, конечно, не помнит. Все давно забыли саботаж Юлией Тимошенко как премьер-министром усилий Украины по получению плана на получение членства в НАТО. Если Украина и имела какие-то шансы получить План действий по членству в НАТО (ПДЧ) на саммите альянса в Бухаресте в апреле 2008 года, то после визита Юлии Тимошенко в Брюссель они растаяли окончательно. Роль Юлии Тимошенко в истории развития отношений Украины с НАТО мало чем отличается от роли Виктора Януковича, который посетил штаб-квартиру альянса осенью 2006г. И сорвал получения Украиной ПДЧ на саммите в Риге. Никто этого, конечно, не помнит. Уже почти забыли роль Тимошенко на заседании СНБО, когда буквально ежеминутно решалась судьба Крыма. Юлия Тимошенко на заседании СНБО в феврале 2014 г. заявила, что Украина не должна повторить ошибки экс-президента Грузии Михеила Саакашвили: "Мы не имеем права повторять его ошибки. Поэтому призываю всех и каждого семь раз подумать перед тем, как сделать хоть один шаг. ни один танк не должен выйти из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, потому что это будет означать проигрыш. Никакого военного положения и активизации наших войск! Мы должны стать наиболее мирной нацией, просто вести себя как голуби мира... ". Об этом говорится на страницах стенограммы заседания СНБО. И вот теперь - прорыв украинского суверенитета с тыла", - акцентировал он.
"Тем, что Путин сделал 10 сентября 2017 г. он дает сигнал не только о том, что Украина таки действительно государство, которое не состоялось, что он может творить на его территории все, что захочет - подрывать или похищать кого захочет, организовывать любые бунты, оптом на третьем году войны с Россией покупать целые политические силы и СМИ. 10 сентября Путин, подкрепил свое предложение расчленить Украину. Нарушение суверенитета с Запада создало прецедент. Расчленение Украины с Востока он начал в 2014 г. Неоднократно приглашал за обеденный стол Венгрию, Румынию, Словакию и даже Польшу - от края, мол, тоже по кусочку. Те, конечно, отказывались. Ведь ЕС и т.д. Неудобно... Однако в некоторых из них совсем не маргинальными являются силы, которые совсем не против воспользоваться таким щедрым предложением Владимира Владимировича. Возможно в перспективе. Тогда, когда клиентура Путина вместе с политическими придурками доведут государство к коллапсу. И тогда, конечно, кто-то же же будет вынужден, не подумайте, что по своей воле, а в силу гуманитарной катастрофы в Украине, взять на себя политическую и административную (военно-административную) ответственность за куски государства, которое распадается. Ничего личного - чистый гуманизм и миротворчество. И тогда и о языках преподавания в школах не нужно будет беспокоиться. Языки будут правильные", - резюмировал Возняк.
Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
7294 219
Материалы по теме: Саакашвили прорвал границу
Задержаны пять человек по факту происшествия на ПП "Шегини", - МВД(83)
"Все силы власти брошены на поиск самого лояльного суда во Львове, который реализует придуманный ею план", - Сакварелидзе(95)
Саакашвили: Мне угрожали экстрадицией и даже предлагали деньги, чтобы я не приезжал в Украину(47)
Жена и сын Саакашвили вылетели из Украины(58)
"НФ" делает вид, что он не причастный к скандалу с Саакашвили(0)
СБУ готова оказать всестороннюю помощь в расследовании преступления на границе Украины(49)
Пункты пропуска на границе с ЕС - это не место для политического и силового противостояния, - штаб АТО(41)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
завсегдатаю ресторанов - нет
Ответить
Ответить
его люди под видом украинских силовиков должны были похитить Саакашвили по дороге из Львова в Киев и через Беларусь отвезти в Маскву, в Тайную канцелярию
а потом долго вешать собак на Порошенко ( как на Кучму) и хихикать под звон рюмок
но старик Кабаев сплоховал
Он очень постарел, Мюллер, Вам не кажется?
Ответить
если так, он должен сдаться грузинской полиции и отправиться в Тбилиси на суд
если его популярность так велика, как преподносится, народ освободит его из застенков и вновь сделает своим вождём
это - самый честный путь
всё остальное - лапша на уши
Ответить
Ответить
а Чийгоз, Гриб и Сенцов - НЕ БОЯТСЯ
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
скільки тобі років, козаче?
Ответить