 Пилот самолета, упавшего в Харьковской области, скончался в реанимации, - пресс-служба ХГС

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на директора Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, информирует Цензор.НЕТ.
"В 09:30 в больнице скончался пилот, пострадавший при крушении одномоторного самолета в Нововодолажском районе. По словам медиков, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", - рассказал Сидоренко.
Как сообщалось ранее, авария произошла вблизи с. Охочее, где самолет обрызгивал поля. В результате падения легкого одномоторного самолета НАРП-1 его 55-летнего пилота госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами конечностей, ожогами и травматическим шоком в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
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