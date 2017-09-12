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Все про:вооружение (3496) Россия (72221) Турция (2055)

 Турция подписала контракт с РФ на покупку зенитно-ракетных комплексов С-400

Турция подписала с Россией контракт на покупку зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с газетой Hurriyet.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Би-би-си, в России заключение договора подтвердил помощник Путина Владимир Кожин. Это первая крупная оружейная сделка между Россией и Турцией, которая с 1952 года является членом НАТО.

"Документы на покупку С-400 из России подписаны. Насколько я знаю, уже оплачен депозит", - сказал Эрдоган в интервью турецкому изданию, добавив, что он и Путин "решительно настроены" выполнить контракт.

Агентство Блумберг со ссылкой на анонимный источник в турецком правительстве сообщает детали договора: Турция получит две системы С-400 уже в следующем году, а еще две будут собраны на ее территории.

С российской стороны подписание договора подтвердил помощник Путина Владимир Кожин. В беседе с агентством ТАСС во вторник он сказал, что в связи с покупкой С-400 западные страны пытаются оказать давление на Турцию.

"Контракт подписан, готовится к выполнению. Вы знаете, С-400 - это одна из сложнейших систем, состоящая из целого набора технических средств, поэтому здесь есть много нюансов", - цитирует Кожина ТАСС.

В июле в Пентагоне выражали опасения по поводу готовящейся сделки.

"Единственное, что нас волнует - это вопрос совместимости. Турция - союзник НАТО, и в целом лучше, когда союзники покупают совместимое оборудование", - заявил представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис в июле, комментирую российско-турецкую сделку.

Он отметил, что большинство стран альянса применяют в бою оружейные системы, сделанные в западных странах, а многие солдаты НАТО работать на российской технике не обучены.

"То, о чем вы говорите [сделка по продаже С-400], - это поставки несовместимых оружейных систем, и, конечно, это вызывает озабоченность, но это решение Турции", - сказал Дэвис.

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Дальность поражения системы С-400 - около 400 километров. Это в несколько раз больше, чем у систем "Пэтриот", которые США, Нидерланды и Германия разместили в пограничных с Сирией турецких городах в 2013 году на фоне развития сирийского конфликта, пишет Би-би-си.

Турция подписала контракт с РФ на покупку зенитно-ракетных комплексов С-400 01

"Анкаре бы очень не хотелось, чтобы на сирийской стороне у ее границ появились контролируемые курдами территории. С этой целью она наносила авиаудары в Сирии по вооруженным формированиям, которых поддерживают США (и это проблема для Анкары)", - писал дипломатический обозреватель Би-би-си Джонатан Маркус.

Как отмечают наблюдатели, Турция уже несколько лет подряд стремится увеличить дальность своих систем ПРО. В сентябре 2013 года Анкара для работы над новым вооружением выбрала своим партнером Пекин.

Китай тогда победил европейский консорциум EUROSAM, а также совместную заявку Raytheon и Lockheed Martin на основе американского комплекса "Пэтриот".

Это вызвало обеспокоенность у партнеров Турции по НАТО. Позже Турция отказалась от китайского варианта и вместо этого начала переговоры с совместным американо-европейским консорциумом.

На этот раз Реджеп Эрдоган настроен довести сделку до конца, пишет издание.

"Никто не вправе обсуждать независимые принципы Турецкой Республики и независимые решения в сфере обороны, - заявил он в опубликованном во вторник интервью. - Мы обязаны принимать меры безопасности, чтобы защитить нашу страну".
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А что понеслась? купили пару штук, разберут, посмотрят, с высокой вероятностью - выкинут. А им надо смотреть, что это, Греция купила такие для защиты своей части Кипра, так что турки, как контрмера, решили оружие вероятного противника изучить. Это разве плохо? Понеслась было если бы казламордые Петриот получили, а так лично я вижу упадок казламордии - продать вероятному противнику одно из лучших своих вооружений
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Прокопенко в кацапской телепередаче "Военная тайна" рассказывал что даликоапередившее и неимеющееаналогов С-300 американцы через подставные конторы подлостью и обманом купили в раиси но не смогли разобраться в алгоритмах работы комплекса. и выкинули,наверное. Они ведь по -прямой только летают А Эрдогана хуйло кинет на бабки,ведь хуйло мстительное и помнит сбитый самолет. И будут в Турции красоваться надувные С-400 во всей красе!
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турки купили пару штук, чтобы точно определить, на сколько лет казламордия отстала даже от них?))
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не знаю как от Турции, а америкосовский пэтриот в несколько раз хуже с300. Написано же.
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о да, на бумаге русское оружие всегда самое крутое.
до первого томагавка
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Да, я видел фотки Петриота, ужасное оружие! вот казламордое оружие на фоткахи картинках самое лудшее!
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Вы уже определитесь или "лучшее оружие" или "отстала от них".
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у вас проблемы с логикой? у кацапни это лучшее оружие, это вершина их технологий, умения и т.д.. Но по сравнению с современной научной мыслью кацапня отстала. Но при этом не будет лишним узнать, что-за алгоритмы кацапня использует в ПО для ракет и т.д.. Ничего не вижу плохого в том, чтобы изучать оружие вероятного противника, пусть это оружие и отсталое.
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у тебя проблемы с логикой?) Нафиг изучать давно устаревшее оружие? Они уже С500 делают, потому и продают старьё. Но даже это старьё в несколько раз превосходит по дальности американский пэтриот.... вот така фуйня малята....
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превосходит с учетом кривизны земли или без?
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т.е. слова "ПО", "алгоритмы" вы не увидели в моем посте? В принципе, это не удивительно для нулевого....
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т.е. слова "устаревшее оружие" вы не увидели в моем посте? Для особо упоротых поясню что это устаревшее оружие состоит из устаревших составляющих. Это и "ПО" и прочее... Поэтому оно и устаревшее. Но видимо ваш грецкий орех в голове не в состоянии это понять)) В принципе, это не удивительно для нулевого....
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другом и небыли ..всего лишь партнеры , а это как говорят в Одессе ..............
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Просто у наз победы быстро превращаются в предательства.
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Я бы сказал иначе: у нас часто выдумываютт победы из ниоткуда или ищут предательство там где его нет.
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Ура! Значит, турки еще больше воздушных космонавтов сбивать будут!
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Аж 4 комплекси купують? Малувато якось... А їх точно на бойове чергування поставлять чи просто американцям на вивчення передадуть? а то там найближчим часом Ердоган має в США із Трампом зустрічатися...
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))) мой комент выше на этот вопрос отвечает))
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путін дарує С-400 для піара й підняття престижу московітського ПВО, яке в Сирії опустили ниже плінтуса.
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не-не! не все так просто!
без матери такой-то они никогда не найдут загогулину, хрень и шибздик!
а без этого то - металлолом!
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Неслучайный разговор: Путин и миротворцы

Позволить себе конфронтацию еще на несколько лет Россия не может просто физически.

Телефонный разговор федерального канцлера Ангелы Меркель с российским президентом Владимиром Путиным может войти в историю дипломатии как начало "мягкой капитуляции" Кремля на Донбассе. Похоже, Путин начал нащупывать формулу, которая позволит ему сохранить лицо - и вместе с тем снять с себя бремя содержания оккупированных территорий, а заодно и "донбасской части" санкций.
Траекторию действий Путина легко проследить. Еще недавно сама идея о размещении миротворческих сил ООН на оккупированной территории воспринималась в Кремле как явное нарушение Минских соглашений. Но предложение о размещении этих сил в зоне конфликта было внесено именно Российской Федерацией. При этом еще недавно и Путин, и другие российские руководители утверждали, что миротворцы могут находиться исключительно на самой линии разграничения - а предложения о их присутствии на украинско-российской границе опять-таки называлось нарушением Минских соглашений. Вчера сделан следующий шаг. Путин говорит о возможности присутствия миротворцев в других местах инспекций миссии ОБСЕ, "дополнить функции упомянутой миссии ООН". Завтра окажется, что если ОБСЕ регулярно инспектирует границу между Россией и Украиной, то там нужно разместить миротворцев ООН - и никакого нарушения Минских соглашений ни Путин, ни Лавров в этом не усмотрят.
Потому что им больше не интересны Минские соглашения. Им нужно убраться - и поскорее. На это есть несколько причин. Основная - Путин хочет, чтобы к проведению президентских выборов он мог презентовать себя россиянам не в качестве изгоя, отягощенного санкциями, а в качестве политика, вернувшего России место на мировой арене и добившегося отмены санкций. Но при этом, конечно, российский избиратель Путина не должен заподозрить, что Россия капитулировала на Донбассе - нет, она установила там мир, защитила "русскоязычных", там теперь силы ООН, ну а если жители региона сами хотят жить в Украине, то их можно понять - им же нужны социальные гарантии, пенсии, зарплаты, восстановление региона… Другая причина - путинские надежды на примирение с США после избрания Трампа оказались тщетными. Позволить себе конфронтацию еще на несколько лет Россия не может просто физически.
Это, конечно, условная - и отнюдь не линейная схема. Как это обычно бывает у Путина, он еще будет маневрировать, обманывать, пытаться тянуть время. Но тенденция вырисовывается и другой она вряд ли будет. Одновременно Россия будет добиваться внутренней дестабилизации в Украине - но это, как говорится, уже другая история.
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Теперь кацапы не сунутся пересекать воздушную границу Турции. Ведь их с младенчества учили про оружие не имеющее АНАЛОГОВ в мире.
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Четыре комплекса всего? Скорее всего передадут для исследование партнерам по НАТО
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Ну, все, теперь Турция закажет разборку этого барахла у настоящих специалистов

Турция подписала контракт с РФ на покупку зенитно-ракетных комплексов С-400 - Цензор.НЕТ 633
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Скорее всего так и есть, так как непонятно нахера покупать всего 4 комплекса
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Вспомнилось...
Найдена причина катастрофы российской ракеты за 24 миллиарда: три датчика забили молотком!
Пресс-служба Роскосмоса обнародовала заключение аварийной комиссии, из которого следует то, что все три датчика поставлены при сборке на место вверх ногами с применением силового воздействия.https://censor.net.ua/news/247781/nayidena_prichina_katastrofy_rossiyiskoyi_rakety_za_24_milliarda_tri_datchika_zabili_molotkom
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Только и остаётся вспоминать и хихикать...
"Космодром Байконур (Казахстан), 11 сентября 2017. Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» вывела на геостационарную орбиту телекоммуникационный спутник Amazonas-5 в интересах Испании...
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Испанцы выиграли лотерею у роскосмоса...Повезло испанскому спутнику, не то что знамени Победы...
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Всё же Маск давит кацапьё. В кои то веки они на 2-м месте по запускам в этом году. У США уже 19, у Рашки - 12.
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А проти кого дієві московітські ПВО? Проти F-35 вони сліпі й безпорадні. Це ізраїльтяни регулярно доказують. А проти кого Ердоган там воювати збирається якщо Турція член НАТО і натівські літакий ракети йому не загроза? Літаки яких країн можуть погрожувати Турції? Тільки московітські, рахунок збитих яких вже відкрито. А проти них С-400 працює, та й путін їх сам дарує. То чому б не посміятися і не взяти?
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Просто турки в школе не учились и не догадываются, что Земля имеет свою кривизну... жаль Турцию...
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Покупать у кацапов оружие - очень плохая примета.
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Интересно могут ли Турков исключит из НАТО за это?
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А эти вооружения при реальном столкновении смогут отличит врага от своего?
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У греков основной враг турки. Теперь будет затруднительно.
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Я не спец по вооружениям, отвечал на другой вопрос.
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Вот Турки циничные, ужас, теперь российские самолеты будут сбивать российскими ракетами. Туркобендеры!
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Зовсім дах з'їхав у Ердогана, Турцію виженуть з НАТО, їм ще нагадають блокування бази США під час спроби заколоту. С-400 лайно яке не бачить ні рапторів, ані F-35. , або бомбардувальників стелс.
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Мабуть у пацаков,вже грошей нема,эвакуировать свои комплексы з Сирии,то предложили по дешёвке туркам
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Если понадобится , турки могут применить С-400 против страны , которая производит С-400...
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замените "если" на "когда", тогда будет 100% попадание в суть
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Непонятно шо он так возлюбил плешивого недомерка ? И вообще стране НАТО по моему в падлу покупать у Козлостана зброю
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Меня больше беспокоит другая тема:
"Строительство «Турецкого потока» на территории и в водах России, похоже, завершено. По данным навигационного портала Marinetraffic, трубоукладчик Pioneering Spirit, ведущий работы по строительству газопровода, находится на границе с экономической зоной Турции и, возможно, уже вошел в нее."
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Ну да..И в это же время путлеровский жополиз Шрёдер пробивает всеми правдами и неправдами Северный поток 2
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Никто нам сопли вытирать не будет, каждый соблюдает свои бизнес-интересы и интересы своего государства. Другое дело, что за три года мы ничего не решили с собственным газом.
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Страны НАТО закупают оружие во время санкций?
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Его продавать паРашке запрещено, а закупать у неё - пожалуйста.
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Можно финансировать производство оружия в недружественной стране? Странные они.
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Израильтяне весьма наглядно показали в Сирии, что эти системы (С-300, С-400) гроша ломаного не стоят.
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думаешь евреи с турками своими наработками против казламордых систем поделятся?
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ізраїльські літаки над Сирією літають як хочуть і бомби кидають то на асада то на хезбулу і всі кацапські комплекси с300 панцир с400 їм до дупи.
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Якщо кацапи поставлять надувний С-400, то тоді у турків буде менш проблем
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Будут тренировать своих летунов и ракетчиков преодолевать рашинскую ПВО.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТурция подписала контракт с РФ на покупку зенитно-ракетных комплексов С-400
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