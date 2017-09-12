 Турция подписала контракт с РФ на покупку зенитно-ракетных комплексов С-400

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Би-би-си, в России заключение договора подтвердил помощник Путина Владимир Кожин. Это первая крупная оружейная сделка между Россией и Турцией, которая с 1952 года является членом НАТО.
"Документы на покупку С-400 из России подписаны. Насколько я знаю, уже оплачен депозит", - сказал Эрдоган в интервью турецкому изданию, добавив, что он и Путин "решительно настроены" выполнить контракт.
Агентство Блумберг со ссылкой на анонимный источник в турецком правительстве сообщает детали договора: Турция получит две системы С-400 уже в следующем году, а еще две будут собраны на ее территории.
С российской стороны подписание договора подтвердил помощник Путина Владимир Кожин. В беседе с агентством ТАСС во вторник он сказал, что в связи с покупкой С-400 западные страны пытаются оказать давление на Турцию.
"Контракт подписан, готовится к выполнению. Вы знаете, С-400 - это одна из сложнейших систем, состоящая из целого набора технических средств, поэтому здесь есть много нюансов", - цитирует Кожина ТАСС.
В июле в Пентагоне выражали опасения по поводу готовящейся сделки.
"Единственное, что нас волнует - это вопрос совместимости. Турция - союзник НАТО, и в целом лучше, когда союзники покупают совместимое оборудование", - заявил представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис в июле, комментирую российско-турецкую сделку.
Он отметил, что большинство стран альянса применяют в бою оружейные системы, сделанные в западных странах, а многие солдаты НАТО работать на российской технике не обучены.
"То, о чем вы говорите [сделка по продаже С-400], - это поставки несовместимых оружейных систем, и, конечно, это вызывает озабоченность, но это решение Турции", - сказал Дэвис.
Дальность поражения системы С-400 - около 400 километров. Это в несколько раз больше, чем у систем "Пэтриот", которые США, Нидерланды и Германия разместили в пограничных с Сирией турецких городах в 2013 году на фоне развития сирийского конфликта, пишет Би-би-си.
писал дипломатический обозреватель Би-би-си Джонатан Маркус.
Как отмечают наблюдатели, Турция уже несколько лет подряд стремится увеличить дальность своих систем ПРО. В сентябре 2013 года Анкара для работы над новым вооружением выбрала своим партнером Пекин.
Китай тогда победил европейский консорциум EUROSAM, а также совместную заявку Raytheon и Lockheed Martin на основе американского комплекса "Пэтриот".
Это вызвало обеспокоенность у партнеров Турции по НАТО. Позже Турция отказалась от китайского варианта и вместо этого начала переговоры с совместным американо-европейским консорциумом.
На этот раз Реджеп Эрдоган настроен довести сделку до конца, пишет издание.
"Никто не вправе обсуждать независимые принципы Турецкой Республики и независимые решения в сфере обороны, - заявил он в опубликованном во вторник интервью. - Мы обязаны принимать меры безопасности, чтобы защитить нашу страну".
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без матери такой-то они никогда не найдут загогулину, хрень и шибздик!
а без этого то - металлолом!
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Позволить себе конфронтацию еще на несколько лет Россия не может просто физически.
Телефонный разговор федерального канцлера Ангелы Меркель с российским президентом Владимиром Путиным может войти в историю дипломатии как начало "мягкой капитуляции" Кремля на Донбассе. Похоже, Путин начал нащупывать формулу, которая позволит ему сохранить лицо - и вместе с тем снять с себя бремя содержания оккупированных территорий, а заодно и "донбасской части" санкций.
Траекторию действий Путина легко проследить. Еще недавно сама идея о размещении миротворческих сил ООН на оккупированной территории воспринималась в Кремле как явное нарушение Минских соглашений. Но предложение о размещении этих сил в зоне конфликта было внесено именно Российской Федерацией. При этом еще недавно и Путин, и другие российские руководители утверждали, что миротворцы могут находиться исключительно на самой линии разграничения - а предложения о их присутствии на украинско-российской границе опять-таки называлось нарушением Минских соглашений. Вчера сделан следующий шаг. Путин говорит о возможности присутствия миротворцев в других местах инспекций миссии ОБСЕ, "дополнить функции упомянутой миссии ООН". Завтра окажется, что если ОБСЕ регулярно инспектирует границу между Россией и Украиной, то там нужно разместить миротворцев ООН - и никакого нарушения Минских соглашений ни Путин, ни Лавров в этом не усмотрят.
Потому что им больше не интересны Минские соглашения. Им нужно убраться - и поскорее. На это есть несколько причин. Основная - Путин хочет, чтобы к проведению президентских выборов он мог презентовать себя россиянам не в качестве изгоя, отягощенного санкциями, а в качестве политика, вернувшего России место на мировой арене и добившегося отмены санкций. Но при этом, конечно, российский избиратель Путина не должен заподозрить, что Россия капитулировала на Донбассе - нет, она установила там мир, защитила "русскоязычных", там теперь силы ООН, ну а если жители региона сами хотят жить в Украине, то их можно понять - им же нужны социальные гарантии, пенсии, зарплаты, восстановление региона… Другая причина - путинские надежды на примирение с США после избрания Трампа оказались тщетными. Позволить себе конфронтацию еще на несколько лет Россия не может просто физически.
Это, конечно, условная - и отнюдь не линейная схема. Как это обычно бывает у Путина, он еще будет маневрировать, обманывать, пытаться тянуть время. Но тенденция вырисовывается и другой она вряд ли будет. Одновременно Россия будет добиваться внутренней дестабилизации в Украине - но это, как говорится, уже другая история.
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Найдена причина катастрофы российской ракеты за 24 миллиарда: три датчика забили молотком!
Пресс-служба Роскосмоса обнародовала заключение аварийной комиссии, из которого следует то, что все три датчика поставлены при сборке на место вверх ногами с применением силового воздействия.https://censor.net.ua/news/247781/nayidena_prichina_katastrofy_rossiyiskoyi_rakety_za_24_milliarda_tri_datchika_zabili_molotkom
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"Космодром Байконур (Казахстан), 11 сентября 2017. Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» вывела на геостационарную орбиту телекоммуникационный спутник Amazonas-5 в интересах Испании...
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"Строительство «Турецкого потока» на территории и в водах России, похоже, завершено. По данным навигационного портала Marinetraffic, трубоукладчик Pioneering Spirit, ведущий работы по строительству газопровода, находится на границе с экономической зоной Турции и, возможно, уже вошел в нее."
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