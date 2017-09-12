 Миссия МВФ, вероятно, прибудет в Киев во второй половине сентября, - замглавы НБУ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
"Миссия (МВФ. - Ред.), вероятно, прибудет во второй половине сентября. Они прибудут на пересмотр программы EFF", - сказала она журналистам на международной конференции "Защита прав потребителей финуслуг 2017: путь к построению доверия" в Киеве во вторник.
Как известно, кредитная программа для Украины в размере 17,01 млрд долларов была утверждена МВФ в конце апреля 2014 года, а уже в начале мая был предоставлен первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов.
В марте 2015 года Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.
Программа "стенд-бай" была заменена на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.
Первый транш на 5 млрд долларов по ней Украина получила в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года. До конца года наша страна рассчитывает получить в этом году еще 2 транша от МВФ.
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Через родное торжище людское,
Туда, где пчелы в гречневом покое,
Переведи меня через майдан.
Переведи меня через майдан,
Он битвами, слезами, смехом дышит,
Порой меня и сам себя не слышит,
Переведи меня через майдан.
Переведи меня через майдан,
Там мной все песни сыграны и спеты,
Я в тишь войду и стихну - был и нету,
Переведи меня через майдан.
Переведи меня через майдан,
С моей любовью, с болью от потравы,
Здесь дни моей ничтожности и славы,
Переведи меня через майдан.
Переведи меня через майдан,
Там плачет женщина - я был когда-то с нею,
Теперь пройду, и даже не узнаю,
Переведи меня через майдан.
Переведи меня через майдан,
Где тучи пьяные на пьяный тополь тянет,
Мой сын поет сегодня на майдане,
Переведи меня через майдан.
Переведи... Майдана океан
Качнулся, взял и вел его в тумане,
Когда упал он мертвым на майдане,
А поля не было, где кончился майдан...
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там же перевыполнение бюджета и конфискованное золото януковича...
может они за ними приехали????
гоните...
с нашими реформами им отдавать ... будет не кому!!! (и не чем!)
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https://youtu.be/-32mfp2-nf8?t=744
А наши дебилы и дальше клянчат эти копейки...
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