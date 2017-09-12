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 Политика Украины
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 "Все силы власти брошены на поиск самого лояльного суда во Львове, который реализует придуманный ею план", - Сакварелидзе

сакварелидзе

Протокол о пересечении границы Украины лидером партии "Рух новых сил", экс-главой Одесской областной государственной администрации Михеилом Саакашвили составлен не правильно и без свидетелей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-замгенпрокурора, соратник Михеила Саакашвили Давид Сакварелидзе, передает Цензор.НЕТ. Приводим его текст полностью.

"Как вы знаете, сегодня утром пограничники пришли в гостиницу, где проживает Михеил, чтобы якобы вручить ему протокол о нарушении при пересечении границы. По нашей информации, в это же время все силы власти брошены на поиск самого лояльного суда во Львове, который реализует придуманный ею план. Нам известно, что сначала они поехали в Мостицкий районный суд, но после реформы там остался всего один судья, который сейчас в отпуске. Далее - отправились в Городецкий суд. Но там их не приняли, поскольку протокол составлен не правильно и без свидетелей.

Обращаюсь ко всем судьям с просьбой не поддаваться на давление власти и не выполнять заведомо незаконные действия!"

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Ранее сообщалось, что около 7 часов утра во львовскую гостиницу "Леополис", где остановился лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили, пришли сотрудники Госпогранслужбы и полицейские.

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Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Может, объяснит кто-нибудь внятно, а почему реформаторы великие все из Грузии свалили? Им же грузинский народ должен быть благодарен за фантастические реформы. У нас молодых юристов, видать, нет, тут без гениального Давида ну никак! А великая реформаторша Эка Згуладзе, кстати, свалила задолго до конфликта Пороха с Михо! Но это так, между прочим. Мне лично по барабану игрища олигархов. Но невыносимо было смотреть, как безработный урод ("громадський активіст") с безумным видом безнаказано размахивает дубиной ЗА СПИНОЙ УКРАИНСКОГО СОЛДАТА-ПОГРАНИЧНИКА. Я уже молчу про что пяток миллионеров-депутатов. Они бы за наши пенсии нищенские так боролись, но времени не хватает!
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Власти собираются всех загнать под плинтус. Только и всего.
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Для Сакварелидзе ! Вчера на 1+1 показали сюжет как вы толпой провели Михо через границу.Так вот там крупным планом показали расталкивающего дорогу для Михо -- Олексія Цибка . Так вот его в прошлом году общественность гСмелі +вет АТО сняли с занимающей должности за ! За то, что он открітій сепер , которого на мера відвинули рыги. Он в 14 году бегал с тряпкой кацапской и звал хуйла , а потом вдруг стал ветераном АТО !!!--где был один день , фото сделал и уехал. То как вы то объясните Сакварилидзе -а ?

"Все силы власти брошены на поиск самого лояльного суда во Львове, который реализует придуманный ею план", - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 8073 "Все силы власти брошены на поиск самого лояльного суда во Львове, который реализует придуманный ею план", - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 811
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Если сепар, то отчего не сидит? Или таких у собакова в обойме навалом?
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И для ШОКОЛАДНЫХ троллей--я не за Пороха и не хза хуйла, что в кремле--я за нормальных политиков, которым не дают дорогу ваши-кланы ворья.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Все силы власти брошены на поиск самого лояльного суда во Львове, который реализует придуманный ею план", - Сакварелидзе
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