 Саакашвили: Мне угрожали экстрадицией и даже предлагали деньги, чтобы я не приезжал в Украину

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал журналистам во Львове.
"90% украинцев по всем опросам говорят, что меня нужно было запускать... Не нужно считать своих людей за полных идиотов. Какой прорыв? Массовые нарушения на границе? Массовые беспорядки? Массовые пострадавшие? Все очень просто: не хочется барыгам, президенту, чтобы я был в Украине. Выставили армию, угрожали мне экстрадицией, устраивали пресс-конференции, давили на польскую власть, всевозможные прогнозы через третьих, четвертых лиц мне отправляли. Деньги предлагали, чтобы я не приезжал. Я сказал: извините, но я приеду в Украину", - отметил Саакашвили.
Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
3815 74
Материалы по теме: Саакашвили прорвал границу
Сбрось Мишу с поезда! Прорыв границы Саакашвили в ФОТОжабах.(33)
Протокол о незаконном пересечении госграницы Саакашвили суд рассмотрит 18 сентября, - Госпогранслужба(25)
Агентства ООН отслеживают детали ситуации вокруг Саакашвили, - председатель Мониторинговой миссии по правам человека в Украине(18)
Жена и сын Саакашвили вылетели из Украины(59)
Сага о Саакашвили: люди все видят и понимают, и совершенно естественно, что они выступают за справедливость(0)
Юридическая позиция защиты основывается на трех тезисах, - адвокат Саакашвили Галабала(41)
Мой паспорт сейчас находится в кабинете Порошенко, - Саакашвили(305)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
анекдот
пьяный муж возвращается по утро.
жена - где был?
муж - в кинотеатре! и я буду твердо держаться этой версии...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сааке деньги для себя не надо.
Ответить
Ответить
Саака политик, а не барыга. Тип Меркель - женщина живет скромно, но в политике боец.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ты падаль будешь же там висеть как и твой порох.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить