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Все про:граница (3243) Львов (3703) Саакашвили (2083)

 Саакашвили: Мне угрожали экстрадицией и даже предлагали деньги, чтобы я не приезжал в Украину

саакашвили

Лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявляет, что ему предлагали деньги за то, чтобы он не возвращался в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал журналистам во Львове.

"90% украинцев по всем опросам говорят, что меня нужно было запускать... Не нужно считать своих людей за полных идиотов. Какой прорыв? Массовые нарушения на границе? Массовые беспорядки? Массовые пострадавшие? Все очень просто: не хочется барыгам, президенту, чтобы я был в Украине. Выставили армию, угрожали мне экстрадицией, устраивали пресс-конференции, давили на польскую власть, всевозможные прогнозы через третьих, четвертых лиц мне отправляли. Деньги предлагали, чтобы я не приезжал. Я сказал: извините, но я приеду в Украину", - отметил Саакашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили подписал протокол об ознакомлении с правами и об админнарушении: "Я уважаю пограничников и готов пройти все процедуры"

Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Ось чому Коломойський зустрічався з Саакашвілі - намагався дати грошей. Урод!
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Пьодр, почему твои пограничники в день прибытия Саакашвили в Украину сказали ,что КПП заминировано? Если оно было заминировано,почему никто не принял меры по его разминированию и эвакуации сотни украинцев, которые находились возле КПП ? Государство обязано принимать все меры для обеспечения безопасности людей,а ты,Пьодр нихрена не принимал? Кто за это ответит? И кто ответит за наглую остановку двух поездов с украинскими гражданами,которые ехали из Польши?Ты Пьодр думаешь,что Украина это магазин Рошен и ты можешь в ней делать все, что тебе взбрендит ,нарушая законы? Сколько будет продолжаться это постоянное нарушение законов и Конституции?
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В БПП слишком много членов партии регионов. И методы у них остались те же.
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Любимые методы %уйла и рыгошоколадников.
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чем больше он будет выступать - тем чаще его будут подлавливать на несовпадениях!

анекдот
пьяный муж возвращается по утро.
жена - где был?
муж - в кинотеатре! и я буду твердо держаться этой версии...
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А нічого, що за цього наркомана з сушняком топить лише канал Мураєва, Юлька та коменти на Цензорі?
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А ничего что Порох и К. все телеканалы, интернет новости под себя подмяли, или это не видно косоглазым.
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Да, большенство канало брезгуют этой дешевкой. А вот 112 - в восторге.
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Петя выбрал из всех плохих вариантов наилучший.
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Звичано що не нічого. Це означає, що ми дуже швидко наближаємося до Путінської диктатури. Добре що хоч хтось "топить за", а то якщо такі дегенерати як ти будуть і далі себе поводити подібним чином, то будемо жити як в Північній Кореї і всі канали будуть співати лише оди олігархам і їхнім посіпакам та маріонеткам.
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Миха, меняй пластинку, подавай в суд, а то доиграешься... В моих глазах ты конечно упал, но не настолько, что бы я тебе перестал сочувствовать... Говоришь ты конечно иногда правильные вещи, но сейчас ты переиграл... Или как всегда вонЯ насоветывала...
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А чи це лишень мені одному здається, що ти брехун?
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путінський проект "сракашвілі" розрахований тільки на найтупіші маси, на кацапів які живуть в Україні, на бидло, на цензорівських тролів
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твої висери розраховані на підкацапників з нєокрєпшім умішком
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Пороходупым только и осталось что кусать себя за хвост...учтите твари, украденое бабло у страны будете отрабатывать напару с барыгами, как в южной Корее вся семья включая будущие поколения!!
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Gojib) Ты почитай мировую прессу, там написано куда петюня попал?
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Судя потому как тихо слинял Савик и молчит, то он скорее взял деньги.
Сааке деньги для себя не надо.
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Вы бы взяли деньги - это точно.
Саака политик, а не барыга. Тип Меркель - женщина живет скромно, но в политике боец.
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херню не неси..Савика практически довели до самоубийства..до сих пор не может отойти от жестокого депресняка..
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А почему он не уточнил, что деньги ему предлагали дать на проезд и отпускные?
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Він шикарно виглядає з вивіскою найдорожчого готелю Львова за спиною!Люди,йоб вашу мать,викляайте емоції,включайте мозок!
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дЭбил порохобот или хУляка ?
Ты падаль будешь же там висеть как и твой порох.
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Дивись щоб тебе не посадили раніше за погрози
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Лишить гражданства Украины тогда, когда гражданин находиться за пределами Украины. Такое мог придумать барыга. Ведь если гражданин находиться в Украине, то куда он может ехать после лишения гражданства. Ему не надо оформлять беженство или вид на жительство или времянку. У него есть время на обжалование решения, находясь в Украине, и параллельно заниматься своими делами - давить барыгу.
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Ну да, деньги это даже не мелочь, а мзда, когда есть страна ушей ))) чтоб еще наобещать и кого покритиковать ... Стоп у нас есть уже Ляшко с вилами, Пан Ляшко ваше место хотят забрать
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Він свідомо перекрутив інформацію, бо будь який юрист, ознайомившись з його справою, дасть 99% що в судах Міхо програє.
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Отстойная фотожаба, из-за "безпредельных" всё палится на раз.
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Правильно "беспредел", не "безпредел". За это глаза цепляются и вместо "похохотать" начинаешь думать, какой лох автор фотожабы и как он это проморгал.
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хай кацапи біснуються нам на них похєр - нам своє робить
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Михо ставил мышеловку, но незаметно сам в нее зашел и даже своими руками закрыл за собой дверку. То есть, он все сделал самостоятельно, а кроме того, он разрушил собственную репутацию в ее основе. Операция «Нарыв» обязательно проявила коммуникации основных игроков, уходящие далеко за пределы Украины. Это было примерно такое же «насущное» мероприятие, как и крестные ходы МП или бунт евробляхеров. Михо оказался в славной компании тех деятелей, которые дали ему окончательную идентификацию. Если кто-то раньше считал его отдельным явлением, то теперь он попал в замес, из которого уже нет пути наружу. Ему следует понимать, что в Украине у него больше нет перспектив от слова «совсем», а судя по тому, как он обошелся со страной, приютившей его и давшей ему хороший шанс политической карьеры, его вряд ли захочет к себе впустить еще кто-то в качестве гражданина и боже упаси - политического деятеля. Он поставил на кон все и проиграл в тот момент, когда перешел границу в прямом и переносном смысле этого выражения. http://censoru.net/21156-o-gibkosti-myshleniya-i-zdravom-smysle-chast-5.html
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не надо расписуватись за усіх..це соевий попав у свою пастку..бо начудив а потім так перелякався шо став херней маяться..шо не зробе...все триндець..
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КТО ПРЕДЛАГАЛ? ОГЛАСИТЕ СПИСОК. КОЛОМОЙСКИЙ 7 СЕНТЯБРЯ В ЖЕНЕВЕ ПРИ ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧЕ? СКОЛЬКО ПРЕДЛАГАЛИ? СУММУ НАЗОВИТЕ.
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старинная поговорка " моя хата с краю" приобретает иной смысл: "моя хата в центре...на Банковой"
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Міхо, в я тобі чомусь не вірю. Поцілуй краще тімошонці в дупу...😕
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Ты дЭбил иди поцялуй пороха в свинячу , ну ты знаешь куда где всегда лижишь.
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Мля, Михо, каждый день ты что-то новое оглашаешь. Извини, но, чем больше ты говоришь, тем меньше тебе веры.
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Ну если Михо не в западло под ручки ходить с той, которая на пару с ввх его говном поливала, и которая заблокировала осуждение нашим парламентом войни срашки против Грузии, то он такое же перекрашивающееся чмо, как и наши политиканы, только вот нам и от наших тошно, и этот кавказский варяг здесь ни к чему.
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при чому тут Михо...шо Юля шукае для себе містечко..Він же сказав шо ніякої справи не має з Юлей.
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Пора в Грузию Михеил, там уже там уже просят...
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сейчас пришла мысль, мы по моему зря философствуем, он просто сумашедший и все! а мы его воспринимаем как нормального! ему просто нужен доктор или медсестра!
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звідкіля в тебе ще якісь "МИСЛІ"то дурня..а ти не розібрався..
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Дурень ти Міхо, всі хто ставив на бздЮльку, потім довго каялися.
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мРази а не власть , президент плюёт на конституцию и мразь делает как яНуковичь.
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А от мені особисто ну дуже цікаво через скільки днів після того як гіпотетично стане президентом Йуля видасть цього наркомана в Грузію?????
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСаакашвили: Мне угрожали экстрадицией и даже предлагали деньги, чтобы я не приезжал в Украину
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