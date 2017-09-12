EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Происшествия
  268  2
Все про:налоги (2614) налоговая милиция (1602) махинации (526) ГФС (3217) Ивано-Франковская область (317)

 Налоговики в Ивано-Франковской области добились возмещения в бюджет более 1,2 млн грн неуплаченных налогов

гфс

В Ивано-Франковской области сотрудники налоговой милиции добились возвращения в бюджет более 1,2 миллиона гривен нанесенного ущерба в виде неуплаченных налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица компании, которая занимается производством двигателей и турбин, документально отразили финансово-хозяйственные операции по покупке товаров у киевского предприятия, которые на самом деле поставлены не были. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 1,2 миллиона гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики на Волыни изъяли партии сигарет и алкоголя, которые планировались незаконно отправить в ЕС. ФОТОрепортаж

В настоящее время в результате принятых сотрудниками налоговой милиции мер в бюджет возмещена указанная сумма нанесенного ущерба.
 перейти на форум
 
 
VEhrNGRrdzVRemt3VEVSUmRUbERLekJNVUZGMVNIcFJkazVEZHpCWldGRjFUa001TUV4RVVtaDBRelF3VEdnNE1Fd3pVWE5PUXpjd1REZFJjemxES3pCTVRGRnpUa2RRU1U1RE9EQk1hbEYxT1VNME1GbGlVWFZPUjFCbVRrTlVNRXRVVVc5WWVsRnRUa041TUV4RVVYWmtReXRNWkVOck1GbEVVWE5PUXprd1RISlJkblJEZVRCWlNGRjFkRU4zTUZrNFp6Qk1OMUZ6WkVNM01FeEVVbWRrUjBNd1dYYzk=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зашибись екстренная новость. Аж 40тыщ доляров в карман бюджет Гнойсмана вернули. Боюсь что суммы прихода и воровства далеко на адекватны не в пользу украинцев.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики в Ивано-Франковской области добились возмещения в бюджет более 1,2 млн грн неуплаченных налогов
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти