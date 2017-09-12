 Налоговики в Ивано-Франковской области добились возмещения в бюджет более 1,2 млн грн неуплаченных налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица компании, которая занимается производством двигателей и турбин, документально отразили финансово-хозяйственные операции по покупке товаров у киевского предприятия, которые на самом деле поставлены не были. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 1,2 миллиона гривен.
В настоящее время в результате принятых сотрудниками налоговой милиции мер в бюджет возмещена указанная сумма нанесенного ущерба.
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карманбюджет Гнойсмана вернули. Боюсь что суммы прихода и воровства далеко на адекватны не в пользу украинцев.
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ОТКАТНЫХ НЕ ДОБИЛИСЬ - ОТДАЛИ В БЮДЖЕТ...
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