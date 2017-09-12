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 Протокол о незаконном пересечении госграницы Саакашвили суд рассмотрит 18 сентября, - Госпогранслужба

саакашвили

Судебное рассмотрения протокола о пересечении границы Украины лидером партии "Рух новых сил", экс-главой Одесской областной государственной администрации Михеилом Саакашвили рассмотрит Мостиский районный суд Львовской области в понедельник, 18 сентября, в 15:00.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал во вторник начальник пресс-службы Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Владимир Шеремет.

По его словам, предварительно судебное заседание назначено на 15:00 18 сентября. По его словам, Саакашвили должен прибыть в суд для рассмотрения протокола о незаконном пересечении границы.

Как отмечается, на данное время адвокаты Саакашвили и пограничники закончили процедуру внесения дополнений в протокол о незаконном пересечении границы. Они вышли из здания гостиницы "Леополис".

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Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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19-ГО РОЗСТРІЛ , 20 РЕАБИЛІТАЦІЯ І ПАМ'ЯТНИК ЯК ГЕРОЮ-РЕФОРМАТОРУ І ДРУГУ ПЕДРА , ТОДІ БИ ВІН ЩИРО ЗАПЛАКАВ НА МОГИЛІ
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