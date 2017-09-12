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 Политика Украины
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 Агентства ООН отслеживают детали ситуации вокруг Саакашвили, - председатель Мониторинговой миссии по правам человека в Украине

оон

В ООН заявили, что знают о ситуации с Саакашвили и отслеживают детали.

В Организации Объединенных Наций следят за ситуацией, сложившейся вокруг экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили после того, как ему удалось попасть на территорию Украины, несмотря на лишение его украинского гражданства. Об этом председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер заявила сегодня в Киеве во время презентации доклада относительно ситуации с правами человека в Украине в период с 16 мая по 15 августа 2017 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Что касается господина Саакашвили, мы как составляющая часть системы ООН, знаем об этом деле, и другие агентства ООН особо отслеживают детали", - сказала Фрейзер.

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Других подробностей она не сообщила.
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Обдрыстались на весь свет уже. Хуже некуда...
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Шо вы говорите... ООН в последнее время нам и так немало помогало...Проявляло озабоченность. А за это - отдельное ЗДРАСЬТЕ... Весьма вами благодарны ( шоб на вас понос напал)...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАгентства ООН отслеживают детали ситуации вокруг Саакашвили, - председатель Мониторинговой миссии по правам человека в Украине
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