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 СБУ готова оказать всестороннюю помощь в расследовании преступления на границе Украины

СБУ заявила о готовности подключиться к расследованию преступления на украинской границе с участием экс-главы Одесской ОГА Михеилом Саакашвили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, опубликованном в Facebook.

"Служба безопасности Украины считает недопустимым организацию любых правонарушений на государственной границе Украины, которая является одним из символов суверенного государства.

Спецслужбой в пределах своих полномочий будет оказана всесторонняя помощь в расследовании этого преступления", - сказано в сообщении.

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СБУ готова оказать всестороннюю помощь в расследовании преступления на границе Украины 01

Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.



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СБУ буде розформоване як кримінальна банда і замість неї буде сформована нова спецлужба з нових людей.
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Якщо так, то круто, де подавати документи на ката? Завжди мріяв здерти шкіру з якогось ригіанала.
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Я таким переймаюсь - де стільки тюрм набудувати,щоб всю ту мразоту пересадити???
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Отакої, постом вище відповідь сама напросилася)))
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Ой,та ви самі не управитесь,там же тисячі,сотні тисяч мерзоти)))
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а сбу килю будет искать с бимбой???
хотя мне кажется что само сбу и сделало ту *закладку*
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Яку бімба?Яку СБУ чи МВД і заклали?Таку бімбу,як в авто Шеремети?Чи отого чеченця?
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Я вот чё подумал - может этот кипиш с Михо - отвлечение внимания от чего то более важного?
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Возможно где-то под шумок происходит тайная "приватизация".
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в Одессе идет массовая распродажа ком имущества только приближенным,я думаю что это происходит в масштабах страны
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Тарифы поднимают темпово. Света сразу скакнула на 20%...
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Кретины шоколадные..вы еще ЦРУ со Скотланд Ярдом подключите
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Пусть СБУ лучше терракты с подрывами авто в Киеве и не только, расследует...Баальшие профессионалы...
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Як вони будуть розслідувати підриви та вбивства к Києві?Щоб самі на себе вийшли???
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лучше займитесь кавунами, вторая баржа Гроси с дешевыми кавунами пропала
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Це вони через три роки проведення АТО вирішили навести правопорядок на східному кордоні України??????

Чи вони все таки про західний кордон?)))
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ясен пень на западном на восточном стреляют!!!
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І СБУ І КОНТРАБАС І ДЕРИБАС ЩЕ Й КАРАБАС-БАРАБАСА ПІДТЯНІТЬ
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Забыли добавить к слову "преступление" слово-"эпохальное". Такое чувство что четвёртый год агрессии рашки по сравнению с историей Саакашвили-просто детская забава в песочнице. Гнилая конторка.
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Когда вагонами возилась контрабанда из ОРДЛО - это мелочи, а здесь как вдруг рьяно взялисб за работа аж гай шумит. На заметку всей мусорне и всем питарам в форме: ваше руководство кто успеет -сбежит с большими деньгами, а вот что будете делать вы ведь вам не простят холуйство перед властью, заберут даже те квартиры которые пиця раздавал вам лояльность.
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Лучше бы к расследованию взрывов в Киеве подключились. Сколько уже людей взорвали.
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А взрывы в тепловизор не видать, все от инфры зашкаливает
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Доблестные помощники, вы уже запаслись достаточным количеством тепловизоров или станете у матерьйоса одалживать?
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Ждем от грицацуева открытых дел по остановке поезда и превышении властных полномочий для всей "нечестнОй компании".
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"СБУ готова оказать всестороннюю помощь в расследовании преступления на границе Украины".
На якому кордоні, на західному чи східному ?
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Хто, хто? СБУ! Так вона вже "допомогла" фальшивим повідомленням про замінуванням прикордонного переходу. Хіба не так!?
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СБУ готова оказать всестороннюю помощь в расследовании преступления на границе Украины
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А почему никто не говорит и слова о том "таинственном" минере?

Или это для: порошенко, СБУ, МВД, Полиции - нормальное явление?

Но, скорее всего, это потому шо своих не ищут.

A кроме того шо там с вооруженными петюшками?

Это тоже законная ситуация для: порошенко, СБУ, МВД, Полиции?




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