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 Политика Украины
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 Жена и сын Саакашвили вылетели из Украины

саакашвили

Жена и сын экс-председателя Одесской ОГА, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили накануне, в понедельник, вылетели из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила пресс-секретарь "Руха новых сил" Марьяна Почтарь.

"Жена с сыном Саакашвили накануне самолетом вылетели из Украины", - сказала Почтарь. При этом она не уточнила, куда направились родные экс-президента Грузии.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Саакашвили: "Я сейчас нахожусь абсолютно легально на украинской территории". ВИДЕО

Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Это правильно,от Барыги можно ожидать все что угодно,лучше семью защитить.
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Жена Саакашвили никогда не жила в Украине. В Украине она бывает редко. Она живет в Грузии, там учится сын.
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Саакашвілі готується до арешту! Влада має зробити останню помилку і піти на смітник історії.
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...і передати "Міхо" грузинським силовим структурам які його розшукують.
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Громадянина України видавати іншим країнам заборонено Конституцією України! Це може бути останньою спробою влади порушити Конституцію України! Більше влада не зможе нічого порушити фізично.
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Эти не пойдут сами. Этих копнем пинать надо. Пока не передохнут.
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Каанечно. Сча. Сделает тебе дон Педро такой подарок)).
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а чо приезжали то? или саака тоже за спинами женщин и детей?
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та он вообще не прятался за ними зачем подвергать риску семью перед советской мафией может получится так как и со Степаном Бандерой - меры безопасности прежде всего
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Сбежали от ПОЗОРА?
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Просто жена сказала, что этот балаган не повод ребенку прогуливать школу).
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Так у головного офшоропітека дах їде на великій швидкості, воно гнидне і заручників набере щоб від корита не відтягли. Гидота він ганебно смердюча!
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Законів України не порушували? Тоді нехай летять собі з Богом... Шо тут за диво таке?...
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Женщин и детей не трогать. Только не понятно зачем их Саака в Украину притащил? Вместо щита или для пиара. Глупость несусветная
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Он показал всем, что мирный человек с семьёй едет домой и что из этого выйдет, на что способна наша власть.
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этож его дети его жена !!какая кому разница?это не ваши *женщины и дети за которыми Мыха прячитя*
вам вообще не позорно цитировать хуйло ,или это ваш кумир?
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Правильное решение. Шоколадная свинья на все пойдет, чтоб нагадить Михе.
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Эта полудурковатая свора думала, что они останутся?
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Как и любая нормальная мать забрала ребёнка у не адекватного папаши,который "на всякий случай" взял с собой младшего сына...Как там у Ху#ла насчёт женщин и детей,за которыми прячутся его вояки?
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Как и дети всех "патриотов".. пока у политиков здесь бизнес - отправляют детей в Америки-Германии..
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Капец! На ровном месте люди из ничего делают истерику! Никогда жена Саакашвили не жила в Украине. И жить тут не собирается.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖена и сын Саакашвили вылетели из Украины
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