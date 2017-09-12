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 Политика Украины
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 Суд отправил под круглосуточный домашний арест бывшего и.о. директора "Укрхимтрансаммиака", подозреваемого в присвоении 40 млн грн, - САП

сап

Соломенский суд Киева частично удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему исполняющему обязанности директора ГП "Укрхимтрансаммиак" - круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщила пресс-служба САП на странице в Facebook.

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9 сентября 2017 следственный судья Соломенского районного суда города Киева частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, и избрал такие меры пресечения задержанным накануне лицам, которые подозреваются в завладении и легализации более 40 млн грн средств государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак":

- бывшему исполняющему обязанности директора ГП "Укрхимтрансаммиак" - круглосуточный домашний арест;
- соучастнику-руководителю частного предприятия - заключение под стражу с альтернативой внесения залога 1,5 млн грн;
- другому соучастнику-руководителю частного предприятия - заключение под стражей с альтернативой внесения залога 1 млн грн.

Как сообщалось, 8 сентября проводились обыски в здании ГП "Укрхимтрансаммиак", НАБУ сообщало о задержании трех человек, подозреваемых в хищении 40 млн грн.

Суд отправил под круглосуточный домашний арест бывшего и.о. директора Укрхимтрансаммиака, подозреваемого в присвоении 40 млн грн, - САП 01
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Ну вот. Украл 40 млн. - под домашний арест, а "титушку-боевика" всего лишь потолкавшегося с погранцами за оппозицию на нары . Очередной минус в имидже властей
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