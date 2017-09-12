 Саакашвили подписал протокол об ознакомлении с правами и об админнарушении: "Я уважаю пограничников и готов пройти все процедуры"

При этом он продемонстрировал журналистам свою подпись, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это подпись для истории, чтобы все увидели, какая у меня настоящая подпись, потому что та, что была на документах о нарушении гражданства, была сфальсифицирована", - сказал Саакашвили.
Также Саакашвили заявил, что готов пройти все процедуры, связанные с вручением протокола об административном нарушении при пересечении госграницы 10 сентября, пишет УНИАН.
"Я уважаю пограничников, я готов пройти все процедуры. Не существует никаких обстоятельств, что мы нарушили или когда-то пытались нарушить какой-то закон... Вы увидите, что все будет прозрачно, как было с первого момента, когда я ступил на украинскую землю и когда они отказались взять у меня паспорт, проверить документы. Они пытаются говорить о нарушении закона с нашей стороны, мы будем рассказывать о нарушениях со стороны руководителей пограничной службы по приказу прямому президента Петра Порошенко, Авакова и других", - заявил он.
По словам Саакашвили, "с первой минуты, когда было принято абсолютно незаконное решение о лишении меня украинского гражданства, мы придерживались всех юридических процедур ежедневно, ежеминутно".
"Я обязательно приеду в Киев через дни, недели… Но перед этим я проеду всю Украину", - отметил Саакашвили.
Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Вы бы шли и выносили этого самого парашнку а не про методички его говорили. Смешно
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И я вообще то слышала ,что люди прорвались люди к Саакашвили и внесли фактически его на руках в Украину.
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Экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко в недавнем времени на телеканале NewsOneрассказал, что его команда передала окружению президента США Дональда Трампа информацию о связях помощника российского президента Владислава Суркова с избирательным штабом президента Украины Петра Порошенко во время предвыборной президентской кампании весной 2014 года в Украине.
«Еще с января этого года мы работаем с переходной администрацией президента Дональда Трампа. Мы передали команде Трампа - сегодня это можно рассекретить - доказательства российской агрессии, информацию о связях Суркова (помощника Путина, ключевого человека и оркестранта всех этих сепаратистских шабашей) с избирательными штабами во время предвыборной кампании в Украине, в частности, со штабом Порошенко», - отметил он.
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Потом мы не защитили добровольцев, вступивших в бой против коррупции. Мы смотрели, как их избивают, и жевали поп-корн или считали, что война - это не здесь, не там, где в качестве диверсии украинских детей травят в садиках.
Защитим ли мы сегодня тех, чья вина в одном - в надежде выжить и сохранить свою страну? Или мы почитаем новости, а судьба Котыченко - исключительно в руках адвокатов Михо? Так ведь можно посадить и адвокатов. Можно и каждого из Вас посадить за неуплату тарифов, благо по новому закону Вы обязаны платить за соседа. Всё можно, если население молча жуёт поп-корн.
Вы читали роман "Чёрный ворон"? Он написан по реальным событиям. Там чётко показано, как обыватели устали кормить украинских революционеров и участвовать в их опасных и непонятных акциях. И я хорошо помню, что случилось, когда обыватели самоустранились.
Голодомор.
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впервые слышу!
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