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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (3066) граница (3241) Саакашвили (2072)

 Саакашвили подписал протокол об ознакомлении с правами и об админнарушении: "Я уважаю пограничников и готов пройти все процедуры"

саакашвили

Михеил Саакашвили подписал протокол об ознакомлении его с правами и об админнарушении, который возле гостиницы "Леополис" во Львове ему вручил пограничник с КПП "Шегини".

При этом он продемонстрировал журналистам свою подпись, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это подпись для истории, чтобы все увидели, какая у меня настоящая подпись, потому что та, что была на документах о нарушении гражданства, была сфальсифицирована", - сказал Саакашвили.

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Также Саакашвили заявил, что готов пройти все процедуры, связанные с вручением протокола об административном нарушении при пересечении госграницы 10 сентября, пишет УНИАН.

"Я уважаю пограничников, я готов пройти все процедуры. Не существует никаких обстоятельств, что мы нарушили или когда-то пытались нарушить какой-то закон... Вы увидите, что все будет прозрачно, как было с первого момента, когда я ступил на украинскую землю и когда они отказались взять у меня паспорт, проверить документы. Они пытаются говорить о нарушении закона с нашей стороны, мы будем рассказывать о нарушениях со стороны руководителей пограничной службы по приказу прямому президента Петра Порошенко, Авакова и других", - заявил он.

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По словам Саакашвили, "с первой минуты, когда было принято абсолютно незаконное решение о лишении меня украинского гражданства, мы придерживались всех юридических процедур ежедневно, ежеминутно".

"Я обязательно приеду в Киев через дни, недели… Но перед этим я проеду всю Украину", - отметил Саакашвили.

Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Методичку от рошена, как мантру повторяют какой день и он не первый(о прорыве).
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Какой рошен. Хватит бредить методичками тут уже не о парашанке речь. Речь идет о Украине. Идиотом нужно быть чтобы не понимать что произошло. Поляки смеются над нами
Вы бы шли и выносили этого самого парашнку а не про методички его говорили. Смешно
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Какую границу ? Там нейтральная территория. Посмотрите в методичке. Минстець ведь всё расписал.
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Оставьте пресвятую богородицу в покое, наши границы ежедневно и незаконно пересекают тысячи, поскольку в связи с оккупацией на многих участках граница не контролируется, так что, это святое , увы, сейчас многим , доступно
И я вообще то слышала ,что люди прорвались люди к Саакашвили и внесли фактически его на руках в Украину.
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Пиарит Саакашвили сам Порошенко,своими дурацкими поступками.
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Порохососы-перекур. Кофе с пирожным рошен. До вечера еще много работы.
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Вова Зеленский нервно курит со своим Кварталом.
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слез,застегнул ширинку и ..."я тебя уважаю,к ментам не беги-зарежу"...
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воной постоянно не везет, опять все пропало!
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Ублюдки порохоботы и аваковоботы обвиняют оппозициию в работе на Медведчука и Ахметова. Но вот ни Ахметова ни Медведчука на Миротворце нет.
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Наливайченко четко сказал - прошли польский КПП без проблем, шли на украинский, а ПЕРЕД НИМ стояла шеренга погранцов, которые не пускали идти дальше. Явно незаконно. Т.е. был прорыв не границы, а незаконного недопуска граждан Украины. Позорище. Кроме того, было сообщение о минировании, по закону, необходимо было вывести людей, но это сделано не было, это уголовное преступление. Наш гидрант трусливое сопливое барыжное существо.
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Речь может идти о государственной измене.
Экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко в недавнем времени на телеканале NewsOneрассказал, что его команда передала окружению президента США Дональда Трампа информацию о связях помощника российского президента Владислава Суркова с избирательным штабом президента Украины Петра Порошенко во время предвыборной президентской кампании весной 2014 года в Украине.
«Еще с января этого года мы работаем с переходной администрацией президента Дональда Трампа. Мы передали команде Трампа - сегодня это можно рассекретить - доказательства российской агрессии, информацию о связях Суркова (помощника Путина, ключевого человека и оркестранта всех этих сепаратистских шабашей) с избирательными штабами во время предвыборной кампании в Украине, в частности, со штабом Порошенко», - отметил он.
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Дональда Трампа внесли в базу Миротворец
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Сначала мы не защитили Юлю. Да, я помню, сначала она тоже воровала, но затем в отличие от остальных политиков она хоть что-то сделала для Украины - возродила рождаемость в этой стране. Все воспользовались, а Юля и её судьба - побоку.
Потом мы не защитили добровольцев, вступивших в бой против коррупции. Мы смотрели, как их избивают, и жевали поп-корн или считали, что война - это не здесь, не там, где в качестве диверсии украинских детей травят в садиках.
Защитим ли мы сегодня тех, чья вина в одном - в надежде выжить и сохранить свою страну? Или мы почитаем новости, а судьба Котыченко - исключительно в руках адвокатов Михо? Так ведь можно посадить и адвокатов. Можно и каждого из Вас посадить за неуплату тарифов, благо по новому закону Вы обязаны платить за соседа. Всё можно, если население молча жуёт поп-корн.
Вы читали роман "Чёрный ворон"? Он написан по реальным событиям. Там чётко показано, как обыватели устали кормить украинских революционеров и участвовать в их опасных и непонятных акциях. И я хорошо помню, что случилось, когда обыватели самоустранились.
Голодомор.
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шо, вона кого то родила недавно?
впервые слышу!
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Кабан вгодований сидить зараз у Львові. Підар ще той...
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Отдайте эту мразь толстозадую Грузии. Падаль., задолбал уже...
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не подписывать Ассоциацию с ЕС и лишать гражданства Саакашвили Януковичу и Порошенко советовал один и тот же советник...
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"Согласно букве закона"-как в "серой зоне" оказались полицейские?Какими документными нормативами им это разрешено?Как гласит закон о пограничном контроле?.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили подписал протокол об ознакомлении с правами и об админнарушении: "Я уважаю пограничников и готов пройти все процедуры"
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