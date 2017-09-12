 Юридическая позиция защиты основывается на трех тезисах, - адвокат Саакашвили Галабала

Как передает

со ссылкой на

, адвокаты и пограничники находятся

, в которой остановился Саакашвили. Сам политик сейчас

возле гостиницы.

Адвокат Саакашвили Маркиян Галабала сообщил о намерениях изложить свою юридическую позицию в пояснениях в протокол. "Мы сейчас будем вносить пояснения в протокол о совершении административного правонарушения. Мы будет излагать в этих пояснениях свою юридическую позицию", - сказал адвокат.

По его словам, юридическая позиция защиты политика основывается на трех тезисах.

"Тезис первый… о том, что протокол об административном правонарушении составляется на протяжении трех часов с момента выявления административного правонарушения. Уважаемый представитель Государственной пограничной службы заявил, что правонарушение было выявлено 10 сентября, сегодня - 12 сентября, и протокол составляется явно с нарушением трехчасового срока", - заявил Галабала, отметив, что об этом ранее заявлял также Саакашвили и внефракционный народный депутат Юрий Деревянко.

Вторая позиция, по словам защитника, заключается в том, что в понедельник, 11 сентября, Саакашвили подал в управление Государственной миграционной службы во Львовской области заявление о предоставлении ему статуса лица, требующего дополнительной защиты, согласно закону Украины о статусе беженца и лиц, которые требуют дополнительной защиты. "Это основание, которое исключает любую возможность привлечения к административной ответственности по ст.204 Кодекса об административных правонарушениях", - отметил он.

"Третья позиция: пересечение государственной границы 10 сентября 2017 года в ПП "Шегини" было осуществлено в условиях крайней необходимости с целью спасения жизни людей в пункте пропуска из-за его заминирования, исключительно законным способом", - отметил Галабала.

Он напомнил, что СБУ в 17.07 в воскресенье сообщила о минировании ПП "Шегини" и пункт пропуска был закрыт именно тогда, когда автобус с Саакашвили уже пересек государственную границу Польши. "То есть закрыли пункт пропуска именно тогда, когда мы уже пересекли государственную границу Польши и нас не хотели пускать через государственную границу Украины. То есть мы оказались фактически в ловушке - мы не могли вернуться на территорию Польши и нас не эвакуировали на территорию Украины", - отметил Галабала.

Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили

возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин

.

Госпогранслужба Украины сделала

через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее

.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные

. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся

. Полиция

по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что

в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий

, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши

. В городе экс-президента Грузии

. Саакашвили заявил, что

, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины

.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини"

. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и