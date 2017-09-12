 Данилюк о проекте Госбюджета-2018: Рост ВВП 3%, инфляция 7%, курс 29,3 грн/долл. и минимальная зарплата в размере 3 723 грн

Об этом Данилюк рассказал в интервью Украинским новостям, передает Цензор.НЕТ.
"Бюджет сформирован исходя из курса 29,3 грн/долл. Рост ВВП 3%, инфляция 7%. Предполагается установление минимальной заработной платы с 1 января 2018 года в размере 3 723 гривен, прожиточный минимум будет 1 700 гривен на 1 января. Мы подготовили проект бюджета и подали его в Кабмин. Сейчас с ним будут работать мои коллеги, министры. Мы выйдем на финальную редакцию 15-го сентября", - рассказал глава Минфина о проекте Госбюджета-2018.
"Экономика наша восстанавливается, поэтому доходы растут. Бюджетная дисциплина - это очень важно. Дефицит бюджета мы постепенно снижаем, как и планировали. В 2018 предполагается дефицит в 2.4%. У нас получается, что доходы растут на 14% по сравнению с этим годом", - добавил он.
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Забыл еще сказать что цены +20%.
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ДВЕЕЧНИКИ у руля.
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В чому проблема???)))
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по мнению американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике 1976 года Милтона Фридмана: «Инфляция - одна из форм налогообложения, не нуждающаяся в законодательном одобрении»(с)
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