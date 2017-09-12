EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
  1195  35
Все про:бюджет (4349) ВВП (502) госбюджет (561) инфляция (777) курс (2032) Минфин (1179) минимальная зарплата (123) Данилюк Александр (213)

 Данилюк о проекте Госбюджета-2018: Рост ВВП 3%, инфляция 7%, курс 29,3 грн/долл. и минимальная зарплата в размере 3 723 грн

госбюджет данилюк

Министр финансов Александр Данилюк отмечает, что проект Государственного бюджета на 2018 год предусматривает рост доходов по сравнению с 2017 годом на 14% при общем дефиците 2,4%.

Об этом Данилюк рассказал в интервью Украинским новостям, передает Цензор.НЕТ.

"Бюджет сформирован исходя из курса 29,3 грн/долл. Рост ВВП 3%, инфляция 7%. Предполагается установление минимальной заработной платы с 1 января 2018 года в размере 3 723 гривен, прожиточный минимум будет 1 700 гривен на 1 января. Мы подготовили проект бюджета и подали его в Кабмин. Сейчас с ним будут работать мои коллеги, министры. Мы выйдем на финальную редакцию 15-го сентября", - рассказал глава Минфина о проекте Госбюджета-2018.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин одобрит проект бюджета на 2018 год и подаст его в ВР 15 сентября, - Гройсман

"Экономика наша восстанавливается, поэтому доходы растут. Бюджетная дисциплина - это очень важно. Дефицит бюджета мы постепенно снижаем, как и планировали. В 2018 предполагается дефицит в 2.4%. У нас получается, что доходы растут на 14% по сравнению с этим годом", - добавил он.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
В день, нет в час
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наша проблема в тому що найрозумнішими себе вважають люди які навіть не знають що означає слово "інфляція". Головні "комментарі".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Проблема в том что они руководят страной!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да не так) Падение гривны к доллару они спрогноировали на уровне 16% в год, а инфляция 7%) По их мнению доллар за этот период должен потерять 9% покупательной способности? и обонать по темпам инфляии ривну!

ДВЕЕЧНИКИ у руля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
С курсом страхуются. В этом году закладывали 27.2 реально он ниже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Готовят подарочек народу к новогодним праздникам. А что - все в духе офшорного шокобарыге. Так что не удивили вобщем то.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если честно, то сомневаюсь в преднамерености. Они настолько непрофессиональны , что может быть все, что угодно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там никакой преднамеренности. Плохо народу даже никто и не думает делать. Они просто хотят и делают себе хорошо. А то что это несовместимые вещи - то таке. Просто аппетиты у них такие. Барыги они барыги и есть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну так а чого знов не страхуються 27,2 ???)))
В чому проблема???)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как может быть рост ВВП при девальвация национальной валюты?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну видать за счет курсовой разницы. Его же в национальной валюте измеряют наверное.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ви досі не зрозуміли,що вони говорять про ріст ВВП в гривневому еквіваленті?)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так по-моему внутренний валовый продукт и измеряется в национальной валюте. Так шо у них судя по заложенным показателям инфляции еще 4% на дерибан останется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну так надо быстренько министрамсудьямпрокурорам еще тыщ по 100 зарплатки накинуть...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ціни, тарифи. роттердамплюс, комуналка ,ахметову 2 лярда в год , й себе незобидили за це ми вас маланці при владі і любимо і переоберемо , даже й без гречки, ХІБА УКРАЇНЦІ НАСТІЛЬКИ ДУРНІ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А индексация пенсий будет или ну их на... этих пенсионеров?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Одним словом, все путем - дыра в кармане, вошь на аркане...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Доллар 30 ,а инфляция 7%))))).Долар 30 - бензин 28 - инфляция 20 %.Ето правдоподобней))).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Инфляция используется в целях перераспределения национального дохода и общественного богатства в пользу инициатора инфляционного процесса, которым в подавляющем большинстве случаев является валютный эмиссионный центр. При этом если выпуск национальной валюты происходит за счёт покупки центральным банком иностранной валюты, происходит транснациональное перераспределение общественного богатства.(с)

по мнению американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике 1976 года Милтона Фридмана: «Инфляция - одна из форм налогообложения, не нуждающаяся в законодательном одобрении»(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это чтобля за курс гривны такой!? Вы не ахххуели, толстожепые ублюдки из кабмина и вр!???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ну, нєіксперти, покажіть зростання ВВП на 3% в гривневому обчисленні при здешевленні гривні відносно долара на 12%.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Идиотская новость ! Я вот только не пойму, на фото эти идиоты радуются чему? Что вовремя подали куда то бюджет или это улыбки шизофреников. Какой в пизду рост ВВП в 3% при инфляции в 7% + девальвации в 12%. И, блядь, откуда рост при этих цифрах в 14%. Валенки ебучие, вы сделайте курс в 40 и у вас будет ВВП все 30%. Если пересчитать ВВП в долларах, а не в девальвационных манипуляциях, то увидим только падение. И радоваться тут не чему. Боюсь что данилюк такой же профессионал , как и рева. Им там в кабмине витамин, что ли не хватает?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шаг вперед и два назад - это рост экономики по-данилюковски! Для них рост экономики - это падение курса, платежеспособности и обнищание населения!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Причем, рост всего на 3, а падение на 13 - охрененная математика! Они Бюджен пополняют за счет удешевления гривны.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДанилюк о проекте Госбюджета-2018: Рост ВВП 3%, инфляция 7%, курс 29,3 грн/долл. и минимальная зарплата в размере 3 723 грн
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти