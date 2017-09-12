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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:закон (2381) МИД РФ (1061) образование (1622) язык (3512)

 В МИД РФ возмущены "украинизацией образования": Принятый закон ущемляет интересы миллионов русскоязычных жителей Украины

мид рф

В МИД РФ возмущены "украинизацией образования" в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в комментарии МИД России.

Хотя в законе "Об образовании" "русский язык не упоминается, очевидно, что главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима", - уверены в российском МИД.

"Рассматриваем этот шаг как попытку "майданной" власти осуществить полную украинизацию образовательного пространства страны, что прямо противоречит как ее Конституции, так и взятым Киевом на себя международным обязательствам в гуманитарной сфере", - убеждены в российском внешнеполитическом ведомстве. При этом там отмечают, что Москва в такой оценке действий украинских властей не одинока.

"С резкой критикой упомянутого закона уже выступили внешнеполитические ведомства Венгрии, Польши, Румынии, а также президент Молдовы", - добавили в МИД РФ.

"Со своей стороны убеждены в востребованности коллективных усилий, в том числе на "площадках" международных организаций, с целью противодействия политике властных структур Украины, попирающих общепризнанные правочеловеческие стандарты", - заявили российские дипломаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман поручил Гриневич и Климкину проконсультировать послов ЕС о нормах закона об образовании: "Думаю, вопрос будет урегулирован"

Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе.

РФ поставляет террористам "ЛДНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в ряде районов Луганской и Донецкой областей идут боевые действия.

12 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена "защищать русскоязычное население" на Донбассе и в Крыму.

5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон "Об образовании", предусматривающий введение 12-летнего среднего образования для детей, которые пойдут в школу в следующем году. Законом предусмотрено, что представителям национальных меньшинств Украины гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет гарантировать свободное развитие языков нацменьшинств, - Климкин

МИД Румынии выразило обеспокоенность в связи с нормами этого закона относительно языка обучения представителей национальных меньшинств Украины. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать инициативы Украины в международных организациях в связи с нормами нового закона об образовании, касающимися языков обучения представителей национальных меньшинств Украины.

При этом Посольство США поздравило Украину с принятием нового закона об образовании.
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возмущєни-це добре, чим більше на кацапщині і на криму позакривають українських церков та культурних закладів, тим більше їх відкриється в Україні, баланс, придурки
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Русскоязычный руссофоб,такое в МИД пидаРассии не могут никак осознать.
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Кому не нравится может нах. свалить отсюда. Ато какой то маразм происходит. Сначала козломордые возмущаются что их в Украину не пускаю потом что их здесь ущемляют. Мазохисты что ли?
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-А пусть эти "дебилы,бля" скажут-сколько украинских школ в РОсси,где проживает около пяти миллионов этнических украинцев?
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Немытая телка - носитель русского языка
нам уже адресовывал свои претензии:
В МИД РФ возмущены "украинизацией образования": Принятый закон ущемляет интересы миллионов русскоязычных жителей Украины - Цензор.НЕТ 2285
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Как в том анекдоте про руссотуристо:

- Подошел Леха к англичанке и типа разговаривать с ней хочет... Леха по-английский так вообще!!!... Ну, если честно Леха и по-русски плохо...
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Вот и главная вонючка отозвалась. Мадьяры, диньдон, рашка - все вонючки в сборе?
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Так теперь " ущемлёнными" и будут жить . Ущемить бы им ещё кое-что.... Дверями....
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Как!? Ты уже хочешь кастрировать всех рускагаварясчих?
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При чём здесь кастрация ( хотя не помешало-бы)... Прищемить руцкую гордость-- на ровном месте и без причины..
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О, так тут в Германии несколько МЛН совков. В том числе из на росии. Все они вынуждены учить немецкий, их дети тут в школах на нем учатся. Ущемление. Ужос!
Даже в булошную за хлебчиком не сходить, потому что по немецки нужно продавца попросить.
То-то русаки напряглись, т.к. хуйло их спасать рынется от немецких злобных бюргеров, что пытками заставляют русаков по немецки шпрехать...
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Будучи в Германии и не зная немецкого я таки нашёл в супермаркете продавца, который знал английский.
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А что у москалей с английским лучше чем с немецким?)))).
Они там на Брайтон бич в Нью-Йорке живут по 20-30 лет и не могут выучить английский))))).
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не, ну тут, как я и написал, полно русскоговорящих, в т.ч. и в магазинах. Только вот все, в том числе и полные ватники, что б хоть как то норм жить и работать тут - учили немецкий. остались конечно те, кто за 20-30 лет пару слов связать не может. Восновном это пенсионеры, которые во взрослом возрасте переехали и на социале в гетто живут и только с такими же как и они общаются. Но они вымрут.
А вот уже их дети и молодежь, безусловно и конечно же учатся в нем школах на немецком.
Что то я не слышал, что есть русские школы для нац меньшинств (наверное и есть где то в крупных городах в гетто в берлине) но что б прям вот по всей германии по всем даже крупным райцентрам - нет , не знаю такого. русскоговорящих полно - живут целыми стаями, но вот что б школы прям русские кругом были - не такого. Плевать немцы на это хотели - хочешь интегрироваться в нем общество и жизнь, учит нем.
Даже беженцев учат, переселенцам раньше - 20 лет назад - работать не разрешали начинать, пока не закончат интеграц курсы немецкого.
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У меня бывший сослуживец, Семён Луя, этнический немец, ещё в 90-е уволился из российской армии и вместе с семьёй уехал в Эрфурт. Жаль, утратили сейчас связь. Так вот, он с женой, тоже немкой, владея немецким разговорным, чтобы начать работать, тоже были вынуждены ходить на курсы немецкого...
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ШО, ОПЯТЬ УЩЕМЛЯЕТ?!!!!

ТА ВЫ ШО!!!!!!!

А вот меня не ущемляет.

Поздравляю МИД РФ СОВРАМШИ.
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Вот мне интересно , в стране, что живет бок о бок с нами не одно столетие,где украинцев- каждый десятый, сколько украинских школ в россии? НИ ОДНОЙ.
Кто бы уже рот открывал.
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вообще-то возмущаться могут исключительно "русскоязычные" граждане Украины.
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А вы в отмеску запретите в своих школах украинский язык, ну или какой либо другой.
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А фраза украинизация Украины мне особенно нравится.
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Сколько на паРаше украинских школ? Сколько в Крыму осталось украинских школ?
Скоты козломордые....
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Логика: "у русских своего государства нет, значит и украинцев быть не должно."
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Уже два дня ждал, когда козломордые завопят. Сперва через венгров пробили тему, а теперь вот появились. Пишу на чистом русском: "Идите вы на йух!". Как видите кацапский не забыл и знаю на достаточном уровне. Тому не бачу потреби переглядати цей Закон. Пониють та забудуть.
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Шановн громадяни України! Не звертайте увагу на кацапське скиглення Якщо кацапи против чогось , що робиться в Україні, ЦЕ ОЗНАЧАЄ ,ЩО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ВІРНО!!!
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Мені подобається коли виють чорти козломорді! На душі так легко та радісно робиться!
Гарний закон мабуть буде!
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Кого тут "ущемляют" за яке місце?) тут на 90 % коментують на рашен мові.
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аааа! ущемляют права русскоязычных младенцев!
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С радостью должен заявить, что вот эти вот, кто затевает вот это вот все - дай вам б-г здоровьячка, счастьечка, и успехов в вашей архиважной работе!!!
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У якості контрсанкцій слід обов'язково заборонити мільйонам українцям здобувати освіту рідною мовою на Московії!
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Идите в жопу, рашистские мрази! Вы ещё будете мне рассказывать, ущемляют меня или нет! Без вас, козломордые, разберусь! Везде, ВЕЗДЕ, куда вы приезжаете на танках, в первую очередь страдает "русскоговорящее" население. Хорошо лишь там, где вас нет!
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rusosrahcy skoro budut drapat na naprocvetajuchuju istoriceskuju rodinu k zemljakam no tam net gosjazyka angliiskogo.
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Ответ всем "озабоченным" положением с образованием в Украине, "рассеянам": "Перед тем, как кричать, что кто-то обосрался, стоит оглянуться и понюхать собственную жопу... Может, она воняет сильнее?"
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Весь вой от недоумения... Оказывается, Украина может и чего то ТРЕБОВАТЬ для себя. Пусть и на уровне своих границ. Пока. Потому как имидж, мягко говоря, досель был не ахти... Чего греха таить- даже дружественные страны, стараниями наших политиканов представляли Украину безвольной побирушкой. А уж параша так трубила вовсю. Ничего, охолонут. Изучение государственного языка обязанность во всех странах. А уж остальных- по желанию и возможности. Единственное пожелание всем- наконец то уяснить, что и русский, и африкаанс, и пушту и остальные- это всего лишь средство коммуникации, не более. И оставив в покое остальные, в том числе и русский, сосредоточиться не на "как бы нагадить русскому" а "что еще полезного сделать для украинского". И все будет ОК!
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У нас треть страны русскоязычных и как-то справляется с преподаванием на иврите.
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Не миллионы - а миллиарды ущемляют))).
У меня в школе русский исчез как предмет году в 1995. Не помню , чтобы проводили школьники и родители митинги в поддержку русского. Все учили украинский и никаких проблем не было.
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Ничего и румынские , и венгерские и ягелехрустящие нацменшины устаканятся. Смирится -слюбится... Ассимиляция дело тонкое. А ШО ДЕЛАТЬ. ХЕХ.
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В МИД рф возмущены украинизацией Украины !


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Вот лживые циничные уроды. Именно сейчас в России (федерации!) урезают часы преподавания языков нацменьшинств, а русского увеличивают
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Все ента тень на плетень.. Вы скажите лучше скоро муйлуша достигнет брежневского срока?
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По прогнозам раисгенетиков, из-за падения деторождаемости славян на рабсии, славянство там выродится к 2056-ому году. На рабсии воспрянут кавказские и азиатские народы... Слава дружбе между народами!!!
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Мне, русскоязычному украинцу до сраки раша-прараша. Это фашиствующая страна-убйца, пошла на.....

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а скільки укр шкіл у недорашки? українців часом "неущемляют"???????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ МИД РФ возмущены "украинизацией образования": Принятый закон ущемляет интересы миллионов русскоязычных жителей Украины
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