 В МИД РФ возмущены "украинизацией образования": Принятый закон ущемляет интересы миллионов русскоязычных жителей Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в комментарии МИД России.
Хотя в законе "Об образовании" "русский язык не упоминается, очевидно, что главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима", - уверены в российском МИД.
"Рассматриваем этот шаг как попытку "майданной" власти осуществить полную украинизацию образовательного пространства страны, что прямо противоречит как ее Конституции, так и взятым Киевом на себя международным обязательствам в гуманитарной сфере", - убеждены в российском внешнеполитическом ведомстве. При этом там отмечают, что Москва в такой оценке действий украинских властей не одинока.
"С резкой критикой упомянутого закона уже выступили внешнеполитические ведомства Венгрии, Польши, Румынии, а также президент Молдовы", - добавили в МИД РФ.
"Со своей стороны убеждены в востребованности коллективных усилий, в том числе на "площадках" международных организаций, с целью противодействия политике властных структур Украины, попирающих общепризнанные правочеловеческие стандарты", - заявили российские дипломаты.
Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе.
РФ поставляет террористам "ЛДНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в ряде районов Луганской и Донецкой областей идут боевые действия.
12 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена "защищать русскоязычное население" на Донбассе и в Крыму.
5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон "Об образовании", предусматривающий введение 12-летнего среднего образования для детей, которые пойдут в школу в следующем году. Законом предусмотрено, что представителям национальных меньшинств Украины гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.
МИД Румынии выразило обеспокоенность в связи с нормами этого закона относительно языка обучения представителей национальных меньшинств Украины. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать инициативы Украины в международных организациях в связи с нормами нового закона об образовании, касающимися языков обучения представителей национальных меньшинств Украины.
При этом Посольство США поздравило Украину с принятием нового закона об образовании.
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нам уже адресовывал свои претензии:
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- Подошел Леха к англичанке и типа разговаривать с ней хочет... Леха по-английский так вообще!!!... Ну, если честно Леха и по-русски плохо...
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Даже в булошную за хлебчиком не сходить, потому что по немецки нужно продавца попросить.
То-то русаки напряглись, т.к. хуйло их спасать рынется от немецких злобных бюргеров, что пытками заставляют русаков по немецки шпрехать...
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Они там на Брайтон бич в Нью-Йорке живут по 20-30 лет и не могут выучить английский))))).
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А вот уже их дети и молодежь, безусловно и конечно же учатся в нем школах на немецком.
Что то я не слышал, что есть русские школы для нац меньшинств (наверное и есть где то в крупных городах в гетто в берлине) но что б прям вот по всей германии по всем даже крупным райцентрам - нет , не знаю такого. русскоговорящих полно - живут целыми стаями, но вот что б школы прям русские кругом были - не такого. Плевать немцы на это хотели - хочешь интегрироваться в нем общество и жизнь, учит нем.
Даже беженцев учат, переселенцам раньше - 20 лет назад - работать не разрешали начинать, пока не закончат интеграц курсы немецкого.
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ТА ВЫ ШО!!!!!!!
А вот меня не ущемляет.
Поздравляю МИД РФ СОВРАМШИ.
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Кто бы уже рот открывал.
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http://s019.radikal.ru/i611/1304/b2/0d547cd59252.gif
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Скоты козломордые....
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Гарний закон мабуть буде!
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У меня в школе русский исчез как предмет году в 1995. Не помню , чтобы проводили школьники и родители митинги в поддержку русского. Все учили украинский и никаких проблем не было.
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