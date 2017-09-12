 Марионетки Кремля распродают "отжатые" крымские предприятия, - "Крым.Реалии"

Об этом сообщила 11 сентября пресс-служба подконтрольного Кремлю крымского парламента, информирует

со ссылкой на

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"В ходе заседания Комитета по имущественным и земельным отношениям, которое провела его глава Евгения Добрыня, парламентарии одобрили внесение изменений в Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Крыма, на 2017 год. Так, перечень объектов, подлежащих денационализации путем преобразования в хозяйственные общества, было предложено дополнить имущественным комплексом государственных унитарных предприятий: "Крымхлеб", "Симферопольский комбинат хлебопродуктов", "Крымтелеком", "Крымтехнологии" и "Издательство и типография "Таврида", - сказано в сообщении.

В конце июня подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о планах преобразовать предприятие "Крымхлеб" в акционерное общество, "из которого 100% акций будут принадлежать государству".





В январе 2017 года вице-премьер подконтрольного Кремлю правительства Крыма Юрий Гоцанюк собщил, что на полуострове рассматривают приватизацию предприятия "Крымхлеб".





"Крымхлеб" был "национализирован" в ноябре 2014 года по решению подконтрольного Кремлю парламента Крыма "с целью обеспечения продовольственной безопасности".



