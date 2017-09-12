 С мая по август на Донбассе погибли 26 гражданских лиц, 135 травмированы, - ООН

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Инетрфакс-Украина", об этом во вторник на брифинге в Киеве сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, презентуя 19-й доклад ООН по ситуации с правами человека в Украине.
"С 15 мая по 16 августа 2017 года мониторинговая миссия ООН зафиксировала 161 жертву среди гражданских лиц: 26 гражданских лиц было убито и 135 получили травмы. И это на 17% меньше в сравнении с предыдущими тремя месяцами", - рассказала она.
По ее словам, в первом полугодии 2017 года миссия отмечала значительный рост потерь в сравнении с предыдущим годом, но в июне и июле ситуация несколько улучшилась.
"Мониторинговая миссия определила 41 жертву среди гражданских, связанную с конфликтом, на протяжении августа. И это меньше вполовину в сравнении с цифрой, которую мы сообщали в августе прошлого года", - сказала Фрейзер.
Она подчеркнула, что уменьшение числа жертв среди гражданских в результате конфликта на Донбассе может быть связано с перемирием, которое началось 24 июня ("хлебное перемирие").
Напоминая о новом перемирии, которое было объявлено в связи с началом школьного года, Фрейзер подчеркнула, что мониторинговая миссия обращается к сторонам конфликта с призывом соблюдать перемирие и выполнять обязательства по Минским соглашениям.
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