 Женщина, бросившая ребенка в электричке, раскаялась и получила 2 года условно

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на приговор Соломенского суда Киева.
Установлено, что жительница села в Житомирской области в апреле этого года, не обращаясь за медицинской помощью, не находясь на учете у врача и не сообщая родным, родила девочку. На следующий день мать положила ребенка в люльку и полиэтиленовый пакет и села в электропоезд "Козятин-Киев". На одной из следующих станций женщина вышла и вернулась домой, оставив ребенка. По прибытии в Киев новорожденную девочку нашел машинист поезда.
Женщине предъявили обвинение по ч.2 ст.135 УКУ - оставление матерью новорожденного ребенка в опасности. Такие действия наказываются ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет.
Вместе с тем суд учел, что женщина раскаялась в своих действиях, искренне хочет забрать ребенка, имеет постоянное место жительства, позитивные характеристики, а также еще одного ребенка 2014 года рождения. Поэтому суд решил, что обвиняемая может исправиться без отбывания наказания и приговорил ее к 2 годам тюрьмы условно, дав испытательный срок 2 года.
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ДУРА !!
НАДО ВЕЗТИ В ДОМ АМАЛЮТКИ НА КРЫЛЬЦО...
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Единственное возможное оправдание - если её перед этим насильно накачали наркотиками. Всё остальное делает материнство невозможным.
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