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 Общество
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 Женщина, бросившая ребенка в электричке, раскаялась и получила 2 года условно

суд фемида

Женщина, оставившая новорожденного ребенка в электричке "Киев-Козятин", приговорена к 2 годам тюрьмы, но освобождена от наказания с испытательным сроком 2 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на приговор Соломенского суда Киева.

Установлено, что жительница села в Житомирской области в апреле этого года, не обращаясь за медицинской помощью, не находясь на учете у врача и не сообщая родным, родила девочку. На следующий день мать положила ребенка в люльку и полиэтиленовый пакет и села в электропоезд "Козятин-Киев". На одной из следующих станций женщина вышла и вернулась домой, оставив ребенка. По прибытии в Киев новорожденную девочку нашел машинист поезда.

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Женщине предъявили обвинение по ч.2 ст.135 УКУ - оставление матерью новорожденного ребенка в опасности. Такие действия наказываются ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет.

Вместе с тем суд учел, что женщина раскаялась в своих действиях, искренне хочет забрать ребенка, имеет постоянное место жительства, позитивные характеристики, а также еще одного ребенка 2014 года рождения. Поэтому суд решил, что обвиняемая может исправиться без отбывания наказания и приговорил ее к 2 годам тюрьмы условно, дав испытательный срок 2 года.

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Предлагаешь посадить и кормить два года ее и ее второго ребенка за счет налогоплательщиков?
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Для этого надо что бы информация об этом была доступна. А так "окно" вроде бы как и есть в больнице в Киеве, но тот контингент который бросает детей про него в основном не слышал.
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И что, ребенка ей отдадут? Как она будет смотреть на этого ребенка, которого готова была выбросить (и выбросила!), как ненужную вещь?
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Не выбросила, а оставила в людном месте где бы его по любому передали властям. У многих баб крышу рвет после родов конкретно, токсикоз и все дела..
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Беби-боксы нужны в больницах. Нагуляла ребёнка; но сам ребёнок-то ни в чём не виноват.
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Ребёнка не отдавать. Выбросила так выбросила.
Единственное возможное оправдание - если её перед этим насильно накачали наркотиками. Всё остальное делает материнство невозможным.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЖенщина, бросившая ребенка в электричке, раскаялась и получила 2 года условно
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