 Мой паспорт сейчас находится в кабинете Порошенко, - Саакашвили

Такое заявление он сделал прессе во время ознакомления со своими правами при попытке правоохранителей вручить ему протокол во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.
"Я официально заявляю, что паспорт, который вчера у меня украли, согласно той информации, которую я получил от очень информированных источников, сейчас находится в кабинете Президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", - заявил Саакашвили.
"Ему принесли паспорт утром после нашего возвращения в Украину. Больше никаких документов у меня нет", - добавил он.
Он уверяет, что эту информацию получил из своих достоверных источников.
Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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На самом деле, ход Михо с прорывом границы был достаточно мощным элементом игры. Причем, силу этого хода вряд ли кто-то смог оценить именно в том смысле, который в него вкладывался изначально. Дело в том, что политические куклы, подыгравшие ему, не имеют важного опыта поддержки Запада, а Михо имеет как опыт получения этой поддержки, так и ее утраты. Он знает, где находится кнопка, выключающая эту поддержку. Все это происходило у всех на глазах, но никто так ничего и не понял.
Суть выключения поддержки показывает почти дословный пересказ истории, которую нам описал один из наших грузинских читателей. Носясь с флагами реформ Михо в Грузии, следует обратить внимание на всю цепочку любой его реформы. Упрощенно она выглядит так. Поразительные успехи в борьбе с коррупцией. Почему так? Потому что чиновники перестали брать взятки. Отлично! Но мы не помним ни расстрелов, как в Китае, ни длительных сроков, как в Сингапуре, то как же все сработало? Очень просто, чиновники стали получать стабильную и достаточно высокую зарплату. Именно на эту зарплату возник громадный конкурс желающих и произошла мягкая ротация. Но мы же помним, что Грузия была с почти разваленной экономикой, а полезных ископаемых там как не было, так и нет. Грубо говоря, нефтяного фонтана там не произошло. Так откуда деньги? Причем, речь идет не о какой-то одноразовой сумме, а о ежемесячном финансировании зарплат грузинских чиновников. Бюджета всей Грузии на это банально не хватало. Как мы писали выше, в эту программу включились Штаты. Но если они вкладывают свои средства именно в виде финансирования, то обязаны контролировать весь процесс целиком. Это не будет программа Михо, которую он лично придумал, а Штаты оплачивают.
Такую глупость может допускать лишь недалекий оболтус, ибо даже в Германии и Японии Штаты финансировали именно свою программу реформ, и ни влево, ни вправо. Михо просто был местным знаменем, которое делало покер фейс для всей программы. Но это лицо должно соответствовать представлениям Штатов о том, каким должен быть лидер страны, которую Штаты фактически содержат. Михо срезался на попрании принципов демократии. Его генерация насилия не только к преступникам, но и к личным врагам, как раз и стала тем рубильником, который вывел его из игры. Он был выведен мягко и с учетом его молодого возраста, с шансами сделать выводы из собственных ошибок. То есть, Михо точно знал, что должен сделать Порох, чтобы он, а вместе с ним и Украина, срезалась с поддержки Вашингтона.
В последнее время он явно провоцировал Пороха на то, чтобы его свинтили по беспределу и тогда - получите политические репрессии. Но тут он дал маху и получил не симметричный ответ с лишением гражданства. Важный момент заключается в том, что более чем за месяц многочисленные собственные юристы и юристы той же Тимошенко и прочих, так и не подали иска с обжалованием решения о лишении гражданства. Это должны были сделать именно адвокаты, ибо Михо формально уже утратил это право вместе с гражданством и легитимным пребыванием в Украине в качества лица без гражданства. Но любой юрист, изучив открытые сведения об обстоятельствах этого дела, даст 99% отсутствия судебной перспективы. Просто не станем погружаться в детали, но, скорее всего, Михо знает, что в судах ему не светит ничего и вот чтобы совсем не уйти в тень - он поставил на игру «Прорыв». Но в нее пришлось играть до конца. Основным призом должен был стать силовой разгон всей этой публики, которая поехала искать приключения к границе. Желательно, чтобы в результате этой игры появились жертвы, а потом - аресты всех этих юль, сём и прочих. Это именно то, на чем погорел сам Михо и разменял свой статус в Штатах, и к этому он пытался подтолкнуть Пороха. Но мы помним, что ничем закончилось примерно то же самое под ВР, в исполнении Свободы. Вернее, там получился прямо обратный расклад - погибли бойцы НГУ от брошенной гранаты. Но побоища так и не получилось. Даже в идиотов наши силовики стрелять не стали. На границе этот номер тоже не прошел. Скорее всего, там был жесткий приказ о запрете применения оружия даже в целях самообороны. Каждый может представить себе тех погранцов, которые стояли в заслоне без оружия, зная, что к границе подтянулись вооруженные люди Семенченка, среди которых обязательно будут профессионалы из РФ. Между прочим, там на кону стоял и безвиз. Просто представим, что сегодня там произошла стрельба в исполнении погранцов, завтра безвиз гарантированно был бы приостановлен. Ясно, что это удар по Пороху, но наверняка - не только по нему?..."
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кто с Йулей свяжется - от того беда еще долго не отвяжется!
"вона" этим хаосом подпитывается!
ведь только на броневике, в боевом бублике, искря ненавистью, душа своей харизмой и гипнотизируя не дюжинным умом и молниеносной смекалкой - Йуля живет...
остальное всё и все - пыль под ногами..
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откуда такие крайности?
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Владимир Кузьмин - Ещё вчера
..
Я тебя так ждал еще вчера
Ревновал и звал еще вчера
Что-то мог решить что-то мог простить
Как теперь все это повторить
Еще вчера были я и ты
Еще вчера так цвели цветы
Еще вчера было так легко
Неужели все умчалось неужели все умчалось
Далеко-о-о-о далеко
Я дышал весной еще вчера
Мир бежал со мной еще вчера
Пролетали дни утопали в них
Радости любви слова любви
Еще вчера были я и ты
Еще вчера так цвели цветы
Еще вчера было так легко
Неужели все умчалось неужели все умчалось
Далеко-о-о-о далеко
Еще вчера были я и ты
Еще вчера так цвели цветы
Еще вчера было так легко
Неужели все умчалось неужели все умчалось
Далеко-о-о-о далеко
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заврался михо... как всегда...
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линда либерман
понравился ваш комментарий в теме Мій паспорт зараз у кабінеті Порошенка, - Саакашвілі
Вот интересно, что будет делать вся эта шобла парашенковских тролей на цензоре из аваковской конторы, когда уберут кондитера. Ребята, Саакашвили злопамятный, а ваши досье легко найти. Мерзкие вы людишки - самый низкий пошив. Мне вас жаль. Если по делу, то Миша и его команда в сто раз умней офшорного хряка и пропажа паспорта - это отличный ход. Теперь незаконное пересечение границы нельзя пришить. Украли паспорт и отобрать его теперь нельзя, а в нужное время он найдется. Петя сейчас в большой жопе, т.к. компромат на него уже лежит на столе у Трампа и песенка барыжная спета. Сейчас с КНДР разберутся и начнут брать за яйца шоколадное чмо. Вы его вчера рожу видели? На ней все было написано. Он политический труп.
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В общем бежать надо Пороху как можно скорее. Промедление смерти подобно. Прокуратуру ведь Мишико тоже полностью заменил. Так и в Украине сделает.
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Увы у нас сейчас такое время! После революции 1917 в бывшую Российскую империю не иссякающим потоком потекли аферисты, маньяки, фанатики всех мастей, дебильные мечтатели о равенстве людей(уравниловки материальной) коммунистическом рае! Из Европы и не только! Всякие Дзержинские , Бела Куны, Ульяновы, Лацисы, Менжинские, и пр.!
В Центральной и Южной Америке орудовали фанатики типа дебила Чегевары! Пока их не перемочили! Но Михо конечно не Чегевара! Конечно более мелкая личность! И я против того чтобы отождествлять Сракашвили с Грузией! Михо не есть олицетворение Грузии!!!
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а теперь он просто пережиток совка, сын камуниста .....
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Я не вірю таким патріотам.
І зникнути з політичної арени мають як педро так і міхо бо вони обидва порушили Закон України!!! Але люди мало освідчені у політиці та просто в спразі бути проти педрошенка не бачать порушень іншіх!!!
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кто ему виноват, что он последователь мертветчука
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Ну і диригує всім цим Кремль.
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Экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко в недавнем времени на телеканале NewsOneрассказал, что его команда передала окружению президента США Дональда Трампа информацию о связях помощника российского президента Владислава Суркова с избирательным штабом президента Украины Петра Порошенко во время предвыборной президентской кампании весной 2014 года в Украине.
«Еще с января этого года мы работаем с переходной администрацией президента Дональда Трампа. Мы передали команде Трампа - сегодня это можно рассекретить - доказательства российской агрессии, информацию о связях Суркова (помощника Путина, ключевого человека и оркестранта всех этих сепаратистских шабашей) с избирательными штабами во время предвыборной кампании в Украине, в частности, со штабом Порошенко», - отметил он.
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