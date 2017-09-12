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 Политика Украины
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 Мой паспорт сейчас находится в кабинете Порошенко, - Саакашвили

саакашвили паспорт

Бывший председатель Одесской областной государственной администрации, лидер политической партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили заявил, что его паспорт находится в кабинете Президента Украины Петра Порошенко.

Такое заявление он сделал прессе во время ознакомления со своими правами при попытке правоохранителей вручить ему протокол во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.

"Я официально заявляю, что паспорт, который вчера у меня украли, согласно той информации, которую я получил от очень информированных источников, сейчас находится в кабинете Президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", - заявил Саакашвили.

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"Ему принесли паспорт утром после нашего возвращения в Украину. Больше никаких документов у меня нет", - добавил он.

Он уверяет, что эту информацию получил из своих достоверных источников.

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Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Обидно что Петя грубо говоря просрал возможность начать нормальное развитие Украины. Как была она коррупционной, так и осталось. Петя и его властные структуры с коррупционерами очень лояльны, зато тех кто выступает против коррупции власти Петя гнобит только так.
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Михо ,в лучших традициях х*йла ,прикрылся женой и сыном .А вчера сазу же отправил их подальше от *любимой * Украины.Ну а вранье и популизм -вторая михина натура.
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Вам захотелось поговорить о наидревнейшей профессии? В этом вопросе вы действительно сильны. Однако, не суетитесь, бюджет исчерпан, поэтому гонорар получите даже не шоколадками, а их обертками. Впрочем это точно лучше, чем гонорея
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*Есть две бесконечные вещи : Вселенная и человеческая глупость . Хотя насчет Вселенной я не так уверена ...*
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Я понял вас абсолютно. Ноль он всегда нейтрален
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Міша звичайно бреше але по іншому з баригами не получиться. Постійна позиція захисту не дасть результату, потрібно нападати, що він і успішно робить. Тепер нехай Аваков доказує, що його "шестьорки" нічого не брали
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так он же тебе бреше. и будет брехать дальше.
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А то, что гидрант брехун с первого дня своей каденции вас как то не смущает?
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ты про АТО? о причине задержки окончания ты, конечно же, не в курсе.
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Я не про Ато, а про все остальное, чего более, чем в избытке, но по понятным причинам отсутствует в ваших методичках
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Петя, давай заводи уже свою шарманку *путен введи...*
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Михо, бреши круче, у инопланетян или генсека ООН.
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не понятно что за кипиш? приехал чувак в Украину его не пускают, другие "привилегированные" чуваки его заносят на руках, и об этом событии вещают уже не один день??? у нас больше нет проблем? путина на вас нет - взял всех неугодных и турму, а вам порошенко не нравиться!
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"...
На самом деле, ход Михо с прорывом границы был достаточно мощным элементом игры. Причем, силу этого хода вряд ли кто-то смог оценить именно в том смысле, который в него вкладывался изначально. Дело в том, что политические куклы, подыгравшие ему, не имеют важного опыта поддержки Запада, а Михо имеет как опыт получения этой поддержки, так и ее утраты. Он знает, где находится кнопка, выключающая эту поддержку. Все это происходило у всех на глазах, но никто так ничего и не понял.
Суть выключения поддержки показывает почти дословный пересказ истории, которую нам описал один из наших грузинских читателей. Носясь с флагами реформ Михо в Грузии, следует обратить внимание на всю цепочку любой его реформы. Упрощенно она выглядит так. Поразительные успехи в борьбе с коррупцией. Почему так? Потому что чиновники перестали брать взятки. Отлично! Но мы не помним ни расстрелов, как в Китае, ни длительных сроков, как в Сингапуре, то как же все сработало? Очень просто, чиновники стали получать стабильную и достаточно высокую зарплату. Именно на эту зарплату возник громадный конкурс желающих и произошла мягкая ротация. Но мы же помним, что Грузия была с почти разваленной экономикой, а полезных ископаемых там как не было, так и нет. Грубо говоря, нефтяного фонтана там не произошло. Так откуда деньги? Причем, речь идет не о какой-то одноразовой сумме, а о ежемесячном финансировании зарплат грузинских чиновников. Бюджета всей Грузии на это банально не хватало. Как мы писали выше, в эту программу включились Штаты. Но если они вкладывают свои средства именно в виде финансирования, то обязаны контролировать весь процесс целиком. Это не будет программа Михо, которую он лично придумал, а Штаты оплачивают.
Такую глупость может допускать лишь недалекий оболтус, ибо даже в Германии и Японии Штаты финансировали именно свою программу реформ, и ни влево, ни вправо. Михо просто был местным знаменем, которое делало покер фейс для всей программы. Но это лицо должно соответствовать представлениям Штатов о том, каким должен быть лидер страны, которую Штаты фактически содержат. Михо срезался на попрании принципов демократии. Его генерация насилия не только к преступникам, но и к личным врагам, как раз и стала тем рубильником, который вывел его из игры. Он был выведен мягко и с учетом его молодого возраста, с шансами сделать выводы из собственных ошибок. То есть, Михо точно знал, что должен сделать Порох, чтобы он, а вместе с ним и Украина, срезалась с поддержки Вашингтона.
В последнее время он явно провоцировал Пороха на то, чтобы его свинтили по беспределу и тогда - получите политические репрессии. Но тут он дал маху и получил не симметричный ответ с лишением гражданства. Важный момент заключается в том, что более чем за месяц многочисленные собственные юристы и юристы той же Тимошенко и прочих, так и не подали иска с обжалованием решения о лишении гражданства. Это должны были сделать именно адвокаты, ибо Михо формально уже утратил это право вместе с гражданством и легитимным пребыванием в Украине в качества лица без гражданства. Но любой юрист, изучив открытые сведения об обстоятельствах этого дела, даст 99% отсутствия судебной перспективы. Просто не станем погружаться в детали, но, скорее всего, Михо знает, что в судах ему не светит ничего и вот чтобы совсем не уйти в тень - он поставил на игру «Прорыв». Но в нее пришлось играть до конца. Основным призом должен был стать силовой разгон всей этой публики, которая поехала искать приключения к границе. Желательно, чтобы в результате этой игры появились жертвы, а потом - аресты всех этих юль, сём и прочих. Это именно то, на чем погорел сам Михо и разменял свой статус в Штатах, и к этому он пытался подтолкнуть Пороха. Но мы помним, что ничем закончилось примерно то же самое под ВР, в исполнении Свободы. Вернее, там получился прямо обратный расклад - погибли бойцы НГУ от брошенной гранаты. Но побоища так и не получилось. Даже в идиотов наши силовики стрелять не стали. На границе этот номер тоже не прошел. Скорее всего, там был жесткий приказ о запрете применения оружия даже в целях самообороны. Каждый может представить себе тех погранцов, которые стояли в заслоне без оружия, зная, что к границе подтянулись вооруженные люди Семенченка, среди которых обязательно будут профессионалы из РФ. Между прочим, там на кону стоял и безвиз. Просто представим, что сегодня там произошла стрельба в исполнении погранцов, завтра безвиз гарантированно был бы приостановлен. Ясно, что это удар по Пороху, но наверняка - не только по нему?..."
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спросите у ляжка и он вам ответит-
кто с Йулей свяжется - от того беда еще долго не отвяжется!
"вона" этим хаосом подпитывается!
ведь только на броневике, в боевом бублике, искря ненавистью, душа своей харизмой и гипнотизируя не дюжинным умом и молниеносной смекалкой - Йуля живет...
остальное всё и все - пыль под ногами..
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так она будет в опозиции даже если будет при власти, будет саму себе перевыбирать))
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ПАП сейчас слушает/поёт песню в кабинете, абстрагируясь, зацените совпадение по тексту
Владимир Кузьмин - Ещё вчера

..
Я тебя так ждал еще вчера
Ревновал и звал еще вчера
Что-то мог решить что-то мог простить
Как теперь все это повторить
Еще вчера были я и ты
Еще вчера так цвели цветы
Еще вчера было так легко
Неужели все умчалось неужели все умчалось
Далеко-о-о-о далеко
Я дышал весной еще вчера
Мир бежал со мной еще вчера
Пролетали дни утопали в них
Радости любви слова любви
Еще вчера были я и ты
Еще вчера так цвели цветы
Еще вчера было так легко
Неужели все умчалось неужели все умчалось
Далеко-о-о-о далеко
Еще вчера были я и ты
Еще вчера так цвели цветы
Еще вчера было так легко
Неужели все умчалось неужели все умчалось
Далеко-о-о-о далеко
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В многочисленных интервью, Саакашвили говорит что у него нет паспорта,дескать остался без документов. То вдруг он оставил его в автобусе, и потому не смог предъявить украинскому пограничнику....


заврался михо... как всегда...

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Мой паспорт сейчас находится в кабинете Порошенко, - Саакашвили.....3.14здит?
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Я думаю михо сам скрутил свой паспорт в трубочку и засунул себе в задний проход, но паспрт развернулся и он теперь страдает!
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И правда, ну не с коррупционерами же Пете бороться в конце концов?! Куда выгоднее гнобить лидера оппозиционной партии, ведь выборы не за горами. Да и вообще, как это кто-то смеет расшатывать его шоколадный трон!
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безмерно жадный барыга позорит Украину на весь мир
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Порохоботы, ну вы же знаете что я хочу вам сказать...поэтому пойдите опустите свою голову в унитаз, и почувствуйте это, чтоб я много не писал!
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В кабинете у "харанта" (где-то там будет висеть паспорт Михо)
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Мой паспорт сейчас находится в кабинете Порошенко, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 3806линда либерман

понравился ваш комментарий в теме Мій паспорт зараз у кабінеті Порошенка, - Саакашвілі
Вот интересно, что будет делать вся эта шобла парашенковских тролей на цензоре из аваковской конторы, когда уберут кондитера. Ребята, Саакашвили злопамятный, а ваши досье легко найти. Мерзкие вы людишки - самый низкий пошив. Мне вас жаль. Если по делу, то Миша и его команда в сто раз умней офшорного хряка и пропажа паспорта - это отличный ход. Теперь незаконное пересечение границы нельзя пришить. Украли паспорт и отобрать его теперь нельзя, а в нужное время он найдется. Петя сейчас в большой жопе, т.к. компромат на него уже лежит на столе у Трампа и песенка барыжная спета. Сейчас с КНДР разберутся и начнут брать за яйца шоколадное чмо. Вы его вчера рожу видели? На ней все было написано. Он политический труп.
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Ты, негодяй, совершил три страшных преступления! Ты - бездомный, беспаспортный, безработный! Отвести его и утопить в пруду! Ваф! (с)


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Мне кажется вы оговорились. Наверняка не Ваф, а Аф. Это же вам куда, как ближе
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Кин Дза Дза ... скоро этот цирк закончится 3-4 недели, У клоунов закончится грим, а директор цирка Выпустит вместо клоунов номер с " Тиграми"...
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Міхо! Годі теребунькати хотєлки наших дебілів! Кажи конкретно, що ти пропонуєш, і як тобі можна допомогти? Бо ти не можеш бути президетом
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Вы настаиваете на том, чтобы он предложил Йулю в президенты? При всех его недостатках он не полный идиот
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Скільки ж у нас в Україні є дебілів. Я не є сторо ніком Порошенка, але читати цей брєд з оголтілою критикою влади бридко. Люди які одобряють нагле знущання над символом державності яким є держкордон заслуговують на зневагу. Мені легко зрозуміти міжнародного авантюриста Саакашвілі якого його батьківщина викинула як непотріб, але я ніколи не зможу зрозуміти дії Тимошенко яка мріє стати Президентом і її гнилого оточення. Заради розхитування ситуації в державі Юлька з своїми власенками пішла на ганебне порушення Закону і тепер має знову сидіти в тюрьмі. А Президент у нас надзвичайно слабкий. Я гарантую що у випадку якби навпаки Саакашвілі був Президентом а Порошенко. Зі своїми людьми проривався через кордон, Саак віддав би наказ стріляти на враження, але не допустити прориву. В Грузії він не грався в демократію з опозицією. Їх просто вбивали в грузинських тюрмах. Тому для нього дорога в Грузію, це прямий шлях в тюрму.
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А в чому слабкість президента? Тобі массові розстріли подобаються? В складних ситуаціях не буває простих і безпомилкових рішень.
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Поправочка. В Грузии Мишико полностью сменил всех работников всех тюрем. Ворам в тюрьмах стало совершенно невыносимо. Просто адский ад. При этом за звание "вора в законе" в Грузии дают срок ОТ 20-лет. Не "ДО", а "от". Были случаи самоубийств, сроки-то большие и никаких больше привилегий.
В общем бежать надо Пороху как можно скорее. Промедление смерти подобно. Прокуратуру ведь Мишико тоже полностью заменил. Так и в Украине сделает.
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Хах, точно. Хорошо что есть Порошенко, на него можно все свалить...Ночами не спит, думает как настать в штаны то Садовому, то Саакашвили, то Соболеву... Как же им трудно признать что они жалкие неудачники.
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"Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была".
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Да уж,наверное с десяток новых имен,переживателей за отечество и партию БПП,вот уж кому паспорт действительно не нужен.Подлость - неиссякаемый источник.
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Ну как на это реагировать? Патологический пи...дун! Порошенко лично у Михо из кармана паспорт заточкой срезал! Кроме того Сракашвили страдает маниями преследования, у него враги везде, когда он спит то под кроватью коррупционеры и киевская хунта сидит!
Увы у нас сейчас такое время! После революции 1917 в бывшую Российскую империю не иссякающим потоком потекли аферисты, маньяки, фанатики всех мастей, дебильные мечтатели о равенстве людей(уравниловки материальной) коммунистическом рае! Из Европы и не только! Всякие Дзержинские , Бела Куны, Ульяновы, Лацисы, Менжинские, и пр.!
В Центральной и Южной Америке орудовали фанатики типа дебила Чегевары! Пока их не перемочили! Но Михо конечно не Чегевара! Конечно более мелкая личность! И я против того чтобы отождествлять Сракашвили с Грузией! Михо не есть олицетворение Грузии!!!
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в любом случае порошенко устроил дешёвый цирк, ну и про его роль сами,
а теперь он просто пережиток совка, сын камуниста .....
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Ответь на пидараса, что ты не сын Камуниста!!!
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Люди схаменіця!!! Ви не думали чого це раптом саакашвілі став таким ярим птріотом України???! Вже у Грузії рівень життя як у Німеччині???! Ні. То чому він не "воює" за свою рідну Грузію а так вчепився в Україну? Може хтось знає???!
Я не вірю таким патріотам.
І зникнути з політичної арени мають як педро так і міхо бо вони обидва порушили Закон України!!! Але люди мало освідчені у політиці та просто в спразі бути проти педрошенка не бачать порушень іншіх!!!
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может порошенку надо было не с ахметовым дружбу водить ?
кто ему виноват, что он последователь мертветчука
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Про Президенство Саакашвілі взагалі мова не йде. Кремлю терміново, вже на цю осінь потрібні перевибори в Україні і проросійський Президент. Саакашвілі ним бути не може. До влади ведуть Тимошенко, яка мала за планом Кремля стати Президентом ще після Майдану. Саакашвілі- лише інструмент в руках Коломойського, який оголосив Порошенку власну війну.
Ну і диригує всім цим Кремль.
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Многие говорят здесь Михо заврался. Ничего страшного,на войне как на войне--все методы хороши.Один тоже правдивые ,"помазанные шоколадом" лозунги говорил,брехал как пес на всю страну-- АТО в считанные дни закончится, жизнь за свободу слова отдаст, ...АТО идет, жизнь никакая не отдана(кто бы сомневался),и это заявлял прежде всего мужик, каким он считает себя. Но увы,шоколад растаял,как и обещания.....как и мужик...как оказалось тоже шоколадный. Так и растечется в бесформенную массу, туда ему и дорога.
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Наливайченко четко сказал - прошли польский КПП без проблем, шли на украинский, а ПЕРЕД НИМ стояла шеренга погранцов, которые не пускали идти дальше. Явно незаконно. Т.е. был прорыв не границы, а незаконного недопуска граждан Украины. Позорище. Кроме того, было сообщение о минировании, по закону, необходимо было вывести людей, но это сделано не было, это уголовное преступление. Наш гидрант трусливое сопливое барыжное существо.
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Речь может идти о государственной измене.
Экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко в недавнем времени на телеканале NewsOneрассказал, что его команда передала окружению президента США Дональда Трампа информацию о связях помощника российского президента Владислава Суркова с избирательным штабом президента Украины Петра Порошенко во время предвыборной президентской кампании весной 2014 года в Украине.
«Еще с января этого года мы работаем с переходной администрацией президента Дональда Трампа. Мы передали команде Трампа - сегодня это можно рассекретить - доказательства российской агрессии, информацию о связях Суркова (помощника Путина, ключевого человека и оркестранта всех этих сепаратистских шабашей) с избирательными штабами во время предвыборной кампании в Украине, в частности, со штабом Порошенко», - отметил он.
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пане Президенте, виженить з України того, хто водить шашні з тіМОШОНКОЙ та порушуе закони України і за кого так голосно візжать ватні макакі !
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Здесь лежит МИХАИЛ САМУЭЛЕВИЧ ПАНИКОВСКИЙ человек без паспорта.
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А я чув що Порошенко паспорт Саакашвілі вже використав дещо не за призначенням....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМой паспорт сейчас находится в кабинете Порошенко, - Саакашвили
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