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 Пункты пропуска на границе с ЕС - это не место для политического и силового противостояния, - штаб АТО

штаб ато

Руководство и личный состав антитеррористической операции выражает обеспокоенность и поддерживает действия украинских пограничников во время массового незаконного пересечения Государственной границы Украины в пункте пропуска "Шегини".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центра штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Тот факт, что пограничники не поддались на сознательные провокации и не применили оружие во время этого недопустимого случая вызывает только уважение к защитникам наших границ. Ведь пункты пропуска на границе с ЕС - это не место для политического и силового противостояния", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что решение Государственной пограничной службы Украины в пределах компетенции составить материалы административного характера о нарушении государственной границы Украины и идентификация лиц, которые это совершили вполне оправданы.

"Надежная охрана Государственной границы остается первоочередным вопросом", - добавили в пресс-центре штаба АТО.

Пункты пропуска на границе с ЕС - это не место для политического и силового противостояния, - штаб АТО 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пограничники намерены вручить Саакашвили протокол. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Штаб АТО вже всіх терористів переловив на Сході? Плани наступу розроблені? Чи потрібно віддати всю цю шоблу під трибунал і розстріляти, щоб вони почали працювати?
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Штаб АТО занимается совсем другими делами . Контрабасом .
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Генерал Назаров заявив в суді що не був призначений Начальником штабу АТО, бо такого штабу АТО не існує в природі! То хто зараз робить ці заяви? Де документи на призначення в штаб АТО? На яких підставах існує штаб АТО? Де нормативні документи? Ким керує штаб АТО і на яких підставах? Хто керівник штабу АТО і хто його призначив на цю посаду? Чи розписався в наказі на призначення керівником штабу АТО черговий генерал, який потім буде в суді клеїти дурня і казати що такої посади не існує в природі, а командири підрозділів не зобов'язані виконувати його "рекомендації".
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штаб ато к воинам Украины не имеет никакого отношения
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А для минирования место? Уголовное дело по факту минирования уже возбудили или как?
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А ЩО ПОИІНЯЛОСЬ? педрокуйло розхвалював пару років назад Міхо як реформатора і євроінтегратора . Україна вже зійшла з шляху реформ?
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Наведіть краще лад з перетином КПП на лінії розмежування з ордло, може в країні після цього стане спокійніше.. Яким боком штаб АТО до західного кордону України? Чи вже й там АТО?
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Какое неожиданное заявление штаба АТО. А по поводу "перимирия" они никаких заявлений сделать не хотят? У них, как я понимаю, там полный порядок. Граница со стороны рашки уже на полном замке?
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Порошенко уже и штаб АТО подключил, вот позорник!!!

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Пункты пропуска на границе с ЕС это не место для политического и силового противостояния, - штаб АТО
да вы что а то что у вас сепары подносом контрабанду и оружие завозят это как называется?
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Штаб АТО это генералы, которых в Украине развелось не мереное количество с большими зарплатами и пенсиями?! Конечно, они поддерживают своего кормильца Петю, кто бы сомневался.
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Скоро почнуть Рошен, богдан і інші сімдесят підприємств україни заявляти обурення
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Пункты пропуска на границе с ЕС - это не место для политического и силового противостояния... Но отлеченным от корыта по барабану, главное до корыта попасть любым способом...
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это всего лишь раболепное одобрямс холопов перед господином. К стати, до сих пор широко практикуется в Северной Корее.
Пункты пропуска на границе с ЕС - это не место для политического и силового противостояния, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 2404
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Не сомневаюсь что непосредственные участники АТО против коррупции, против того чтобы коррупционеры жировали пока они в АТО гибнут и калечатся. Но Порошенко борется не с коррупцией, а с теми кто выступает против коррупции.
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Як на мою думку, це шоу для відміни безвізу з Європою.
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Ого! Это серьезно. Сам штаб АТО!!! А вагоны с углем и фуры, в донецкой степи с разного рода контрабасом-это не по их части??? Или там уже порядок и нужно заняться границей с ЕС?????
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Еще не высказались райрады, всяческие советы ветеранов, начальники ЖЭКов и т.д.
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В ответ на..пересечение Михо западной границы..............
мы, порохососы, как один человек, ответим:
а) повышением качества служебной переписки,
б) увеличением производительности труда,
в) усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовством и подхалимством,
г) уничтожением прогулов и именин,
д) уменьшением накладных расходов на календари и портреты,
е) общим ростом профсоюзной активности,
ж) отказом от празднования рождества, пасхи, троицы, благовещения, крещения, курбан-байрама, йом-кипура, рамазана, пурима и других религиозных праздников,
з) беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством, пьянством, обезличкой, бесхребетностью и переверзевщиной,
и) поголовным вступлением в ряды общества "Долой рутину с оперных подмостков",
к) поголовным переходом на сою,
л) поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит, а также всем, что понадобится впредь.
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Дежавю , так як ще зовсім недавно таке саме генерали писали про Майдан , де вимагали розігнати протестувальників. Надія Народу на армію в захисті від бариг , може танути.
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Ильф с Петровым еще тогда это заметили)) Это насчет "Геркулесовцев")))))))
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Шо то совсем хреново у барыги с креативом. Штаб АТО высказался. Этому долбаному штабу делать совсем нехуй? Лучше б прямыми обязанностями занялись.
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Наливайченко четко сказал - прошли польский КПП без проблем, шли на украинский, а ПЕРЕД НИМ стояла шеренга погранцов, которые не пускали идти дальше. Явно незаконно. Т.е. был прорыв не границы, а незаконного недопуска граждан Украины. Позорище. Кроме того, было сообщение о минировании, по закону, необходимо было вывести людей, но это сделано не было, это уголовное преступление. Наш гидрант трусливое сопливое барыжное существо.
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Речь может идти о государственной измене.
Экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко в недавнем времени на телеканале NewsOneрассказал, что его команда передала окружению президента США Дональда Трампа информацию о связях помощника российского президента Владислава Суркова с избирательным штабом президента Украины Петра Порошенко во время предвыборной президентской кампании весной 2014 года в Украине.
«Еще с января этого года мы работаем с переходной администрацией президента Дональда Трампа. Мы передали команде Трампа - сегодня это можно рассекретить - доказательства российской агрессии, информацию о связях Суркова (помощника Путина, ключевого человека и оркестранта всех этих сепаратистских шабашей) с избирательными штабами во время предвыборной кампании в Украине, в частности, со штабом Порошенко», - отметил он.
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Штаб ато Восточного Фронта - это не место для п*даров и предателей.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПункты пропуска на границе с ЕС - это не место для политического и силового противостояния, - штаб АТО
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