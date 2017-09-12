 Пункты пропуска на границе с ЕС - это не место для политического и силового противостояния, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центра штаба АТО на своей странице в Facebook.
"Тот факт, что пограничники не поддались на сознательные провокации и не применили оружие во время этого недопустимого случая вызывает только уважение к защитникам наших границ. Ведь пункты пропуска на границе с ЕС - это не место для политического и силового противостояния", - сказано в сообщении.
В штабе отметили, что решение Государственной пограничной службы Украины в пределах компетенции составить материалы административного характера о нарушении государственной границы Украины и идентификация лиц, которые это совершили вполне оправданы.
"Надежная охрана Государственной границы остается первоочередным вопросом", - добавили в пресс-центре штаба АТО.
Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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да вы что а то что у вас сепары подносом контрабанду и оружие завозят это как называется?
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https://youtu.be/smW_t7mmBnQ
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мы, порохососы, как один человек, ответим:
а) повышением качества служебной переписки,
б) увеличением производительности труда,
в) усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовством и подхалимством,
г) уничтожением прогулов и именин,
д) уменьшением накладных расходов на календари и портреты,
е) общим ростом профсоюзной активности,
ж) отказом от празднования рождества, пасхи, троицы, благовещения, крещения, курбан-байрама, йом-кипура, рамазана, пурима и других религиозных праздников,
з) беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством, пьянством, обезличкой, бесхребетностью и переверзевщиной,
и) поголовным вступлением в ряды общества "Долой рутину с оперных подмостков",
к) поголовным переходом на сою,
л) поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит, а также всем, что понадобится впредь.
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Экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко в недавнем времени на телеканале NewsOneрассказал, что его команда передала окружению президента США Дональда Трампа информацию о связях помощника российского президента Владислава Суркова с избирательным штабом президента Украины Петра Порошенко во время предвыборной президентской кампании весной 2014 года в Украине.
«Еще с января этого года мы работаем с переходной администрацией президента Дональда Трампа. Мы передали команде Трампа - сегодня это можно рассекретить - доказательства российской агрессии, информацию о связях Суркова (помощника Путина, ключевого человека и оркестранта всех этих сепаратистских шабашей) с избирательными штабами во время предвыборной кампании в Украине, в частности, со штабом Порошенко», - отметил он.
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атоВосточного Фронта - это не место для п*даров и предателей.
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