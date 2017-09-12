 Гройсман поручил Гриневич и Климкину проконсультировать послов ЕС о нормах закона об образовании: "Думаю, вопрос будет урегулирован"

Об этом он сообщил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Вчера я дал поручение министру иностранных дел и министру образования... чтобы они вместе собрались и провели встречу с послами стран Европейского Союза и абсолютно полностью объяснили детали закона... Я думаю, вопрос будет урегулирован", - сказал он.
Гройсман подчеркнул, что Украина является толерантным государством, и ее политика отвечает всем обязательствам, в частности относительно языков национальных меньшинств.
В то же время премьер подчеркнул, что не менее важным является вопрос государственного языка, который должен быть применен на всей территории страны.
"Закон об образовании дает все возможности обеспечить формальный доступ к языкам национальных меньшинств, а с другой стороны - предоставить возможности для развития нашего родного украинского языка", - добавил он.
Напомним, что официальные власти Венгрии, Румынии и Молдовы выразили озабоченность новым украинским законом об образовании, а Польша призвала Украину к консультациям по его применению в школах.
Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.
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Написано "вот это", а читать нужно "как я сказал".
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Румунія.
В окремих румунських школах у регіонах компактного проживання українців, українська мова і література викладається як предмет.
1. Українській ліцей їм. Т.Г.Шевченка з українською мовою викладання, (Сигіт).
Угорщина
1. Недільна школа при Товаристві української культури в Угорщині, (Будапешт)]
2. Українська недільна школа, (Ньїредьгаза)
Перелік українських шкіл за межами України
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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